Una estadounidense conocida como Kimycola en TikTok obtuvo recientemente el récord Guinness por el eructo más ruidoso producido por una mujer con un volumen de 107,3 decibeles, un nivel de ruido similar al que se puede medir durante un concierto o dentro de un boliche.

Su nombre real es Kimberly Winter, nacida en Maryland, Estados Unidos, y se obtuvo el singular reconocimiento luego de superar a la italiana Elisa Cagnoni, quien recibió la misma distinción en 2009 por eructar a un volumen de 107 decibeles.

A través de un video, la joven de 33 años relató que se dio cuenta de su extraña habilidad hace algunos años, cuando fue expulsada de un bar por lo fuertes que eran sus eructos.

"Me di cuenta de que era una de las mujeres más ruidosas cuando fui expulsada de un bar por eructar demasiado fuerte", recordó y señaló que comenzó a tomar consciencia de su capacidad de eructar desde que era niña. "Todos me decían 'es demasiado fuerte'. Incluso mis padres me decían 'podés callarte por favor'", agregó.

Además, Winter explicó que lo que hace para "preparar un gran eructo" es respirar hondo, tomando una gran bocanada de aire, y luego manipularlo para convertirlo "en algo monstruoso y mágico".

Para lograr batir el Récord Mundial Guinness, la joven tiktoker debió realizar diferentes "experimentos alimenticios" para conocer la combinación que la ayudara a alcanzar su meta.

"Me preparé comiendo diferentes combinaciones, bebiendo diferentes bebidas, simplemente probando, viendo lo que me hacía eructar más fuerte y tomando notas", señaló y remarcó: "Tenía la confianza, solo necesitaba encontrar la mezcla correcta en mi estómago".

Según declaró en una entrevista con The New York Post, para romper la marca femenina del eructo más fuerte debió ingerir una mezcla de café, helado, cerveza y un sandwich, aunque aclaró que "a veces viene en cualquier lugar, solo con un poco de agua, comida picante, soda o alcohol".

Lejos de causar asco o repulsión, Winter afirmó que su extraña habilidad es algo que le gusta y que, además, le simpatiza a sus allegados. "Mis amigos y familia los aman, nos reímos mucho", expresó.

"Me encanta sorprender a las personas, amo ver sus caras como 'oh por Dios, es asombroso', y disfruto entretener a mis fans en TikTok, cuando hago transmisiones en vivo", concluyó.

En concreto, para poder dimensionar el singular talento de la joven, se puede decir que su eructo es superior al ruido de una licuadora, con 70-80 decibeles, un taladro eléctrico, con 90-95 decibeles, y una moto a toda velocidad, la cual alcanza entre 100-110 decibeles.

