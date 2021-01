¿Segunda dosis en duda? Biden la recibe pero el mundo evalúa riesgos

El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden recibirá el lunes la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en medio de cuestionamientos internacionales sobre la efectividad de un refuerzo. La comunidad científica analiza los beneficios de una única dosis.

La aplicación de una segunda dosis a Biden ocurre tras la difusión de una medida que evalúa el gobierno norteamericano mediante la cual consideran reducir a la mitad la dosis de la vacuna de Moderna contra el coronavirus para acelerar la campaña de vacunación.

Así lo había confirmado la semana pasada Moncef Slaoui, quien es el responsable del programa de vacunación en Estados Unidos, en diálogo con la cadena de televisión CBS. El gobierno norteamericano evalúa el asunto con Moderna y con la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), ya que la vacuna desarrollada por la farmacéutica contempla dos dosis inoculadas en un plazo de entre 21 y 28 días.

Sputnik V: el Gobierno analiza aplicar "una sola dosis" de la vacuna contra el covid-19

“Sabemos que con la vacuna de Moderna, la mitad de una dosis a personas de entre 18 y 55 años implica lograr el objetivo de inmunizar al doble de personas con las dosis que tenemos, genera una respuesta inmune idéntica a la dosis completa”, manifestó Slaoui.

En tanto, los análisis sobre las vacunas de Moderna y Pfizer por parte de la FDA arrojaron que una sola dosis parece proporcionar cierta protección contra el coronavirus. Los investigadores encontraron, durante la tercera etapa, antes de su aprobación, que la eficacia de una sola dosis de la vacuna de Moderna está entre el 80% y el 90%.

Por otra parte, científicos encontraron que una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 70% en comparación con el 95% que se logra con dos inyecciones, mientras que la vacuna Oxford-AstraZeneca, estimaron un 70% de efectividad en las 12 semanas posteriores a la primera dosis.

El dilema mundial de la única dosis

Ante el suministro limitado de vacunas a nivel mundial, estos hallazgos plantean una dicotomía sobre la aplicación de las dos dosis para reforzar la protección o solamente una con el objetivo de priorizar las distribución de vacunas y llegar a más personas.

Chris Gill, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Boston expresó que Moderna "no tuvo reparos en demostrar que una sola dosis era eficaz", en declaraciones a la estación de radio WBUR. Para el científico los gobiernos "deberían distribuir tantas dosis únicas como sea posible" para "salvar muchas vidas".

En Reino Unido, la nueva cepa del coronavirus, que al parecer podría ser más contagiosa, está acelerando la transmisión del virus. El exprimer ministro británico Tony Blair escribió un artículo de opinión en el diario The Independent el 22 de diciembre defendiendo esta postura y apuntando a que el gobierno debería usar “todas las dosis disponibles en enero como primeras dosis, es decir, no reservar la mitad para las segundas dosis” con la expectativa de que "incluso la primera dosis proporcionará una inmunidad sustancial".

Biden y su mujer recibieron la vacuna contra el coronavirus de Pfizer en vivo

Los científicos de Pfizer advirtieron, en un comunicado el 31 de diciembre, sobre esta teoría de la dosis única, ya que no está suficientemente testeado. "es preciso no confiarse demasiado en que una dosis ofrece la suficiente protección a largo plazo", señalaron y estimaron que aún "no hay datos" que muestren que la protección después de la primera dosis se mantiene después de 21 días.

En esa línea, Jean-Daniel Lelièvre, jefe del departamento de inmunidad y enfermedades infecciosas del Hospital Henri-Mondor de Créteil, indicó que "administrar una segunda dosis es importante porque aumenta las posibilidades de que la vida vuelva a la normalidad, al brindar a las personas inmunidad duradera", sugirió en una entrevista al diario Le Monde.

Por su parte, el gobierno francés continuará administrando las dos dosis, según lo recomendado, aseguró el ministro de Salud, Olivier Véran. Francia seguirá las pautas de Pfizer-BioNTech, que comenzó a implementarse el 27 de diciembre pasado.