Subastaron la polémica puerta de "Titanic" por más de 700 mil dólares

Este fin de semana se subastó por la suma de USD 718,750 una famosa pieza de utilería utilizada durante la filmación de Titanic, la aclamada y emblemática película de James Cameron estrenada en 1997.

Según precisó Heritage Auctions, se trata de la famosa puerta por la que el personaje de Rose logra sobrevivir el naufragio del barco, y a la que su amado Jack no pudo subir por el exceso de peso. La pieza reproduce un fragmento del portal que marcaba la entrada al área de primera clase.

La subasta se realizó bajo el nombre "Tesoros del planeta Hollywood" y también ofreció otros objetos de películas reconocidas, tales como el látigo de Harrison Ford en Indiana Jones y el templo de la perdición (1984), un hacha empleada por Jack Nicholson en El resplandor y un vestido de Marilyn Monroe.

De todos los artículos, la pieza de utilería de la famosa trama de romance y supervivencia fue la que alcanzó el valor máximo.

De todas formas, no era el único artículo perteneciente a la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Los aficionados y coleccionistas también podían obtener el timón del trasatlántico y el vestido de chiffon blanco, rosa y lavanda que Rose usaba en el momento del choque con el iceberg.

La puerta flotante se convirtió en un objeto de debate por más de dos décadas no solo por su rol esencial en el film, sino porque más de un espectador cuestionó la muerte de Jack, argumentando que había espacio suficiente en la tabla para que ambos se salvaran.

Tras una gran insistencia, durante el aniversario 25 el director y guionista de la película hizo varios experimentos para confirmar o descartar las teorías y, finalmente, el cineasta debió admitir que la tabla sí podría haber soportado el peso de ambos y que para llegar al funesto desenlace, debió haber sido más pequeña.

"Veredicto final: Jack quizá pudo haber sobrevivido, pero también hay otras variables. ¿Qué tiempo tomó el bote salvavidas en alcanzarlo? ¿Cuánto oleaje había?", explicó en un especial de National Geographic.

No obstante, la muerte de Jack fue una decisión narrativa, que apuntaba al sacrificio personal por su amada dentro del "código de caballerosidad en esos días". Al respecto, Cameron señaló que el personaje de DiCaprio no subió a la puerta para no arriesgar la vida de Rose.

"Ello sumado a su carácter individual, creo que la forma en que pensó la situación fue 'no haré nada que la ponga en riesgo’ y eso es 100% de acuerdo a quién es él'", concluyó

