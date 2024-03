Todo listo para el corredor marítimo para llevar la ayuda humanitaria a Gaza

Un primer barco cargado con ayuda humanitaria está listo para zarpar desde Chipre hacia Gaza, un territorio palestino asolado por la hambruna y bombardeado sin descanso por Israel, en un momento en que se reducen las esperanzas de una tregua con Hamas antes del Ramadán.

Israel acusó ayer a Hamas de no estar “interesado en un acuerdo” y de querer “incendiar la región durante el Ramadán”, el mes sagrado de los musulmanes que comienza hoy o mañana, dependiendo del calendario lunar.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó en un comunicado que el jefe del Mosad, la agencia exterior israelí de inteligencia, se reunió el viernes con el director de la agencia estadounidense CIA como parte de los esfuerzos para llegar a una tregua en Gaza.

La situación humanitaria del estrecho y asediado territorio, gobernado por Hamas desde 2007, empeora cada día. Ante la escasez de ayuda, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el viernes la apertura de un corredor marítimo que permitirá transportar ayuda desde Chipre hasta Gaza a partir de hoy.

Dos ONG se preparan actualmente para que un primer barco pueda zarpar del puerto de Lárnaca, en el sur de la isla mediterránea, con 200 toneladas de comida a bordo para realizar un trayecto de 370 kilómetros.

“Todo estará listo para que podamos irnos”, declaró Laura Lanuza, portavoz de la ONG española Open Arms, que trabaja para este proyecto junto a la ONG estadounidense World Central Kitchen (WCK), fundada por el cocinero español José Andrés. Las autoridades israelíes, que autorizaron la operación, estaban inspeccionando el cargamento, precisó. WCK, por su parte, “ya tiene a personas en Gaza” y está “construyendo un embarcadero” para poder descargar la ayuda en el bombardeado territorio, añadió la vocera de la ONG.

Al borde de la hambruna. El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció esta semana la construcción de un “embarcadero temporal” en el territorio palestino que, según el Pentágono, podrá “suministrar más de dos millones de comidas diarias a los ciudadanos de Gaza”.

La construcción tardará hasta sesenta días y necesitará la ayuda de más de mil soldados, añadió el Departamento de Defensa.

La ONU, que insiste en que las entregas por aire o mar no pueden sustituir a las terrestres, advierte que 2,2 millones de los 2,4 millones de habitantes de Gaza están al borde de la hambruna, sobre todo en el norte.

Por otro lado, Suecia y Canadá anunciaron ayer que reanudarán su financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa), más de un mes después de suspender su ayuda junto a otros quince países. La Unrwa ha estado en el ojo del huracán desde que Israel acusó en enero a doce de sus empleados de estar involucrados en el ataque terrorista de Hamas a su territorio el 7 de octubre.

Los mediadores en el conflicto –Estados Unidos, Qatar y Egipto– intentaron esta semana alcanzar en El Cairo un acuerdo para una tregua antes del inicio del Ramadán. Sin embargo, Biden reconoció el viernes que “parece difícil” conseguirlo en este plazo.

Según un dirigente palestino, Israel no quiere cumplir las “exigencias mínimas” de Hamas, quien no aceptará un intercambio de rehenes y prisioneros sin la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. Según fuentes estadounidenses, Hamas no acepta liberar a rehenes “vulnerables”, como enfermos, ancianos y mujeres”.