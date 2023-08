Este martes se confirmó la renuncia de la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, quien ha abandonado su cargo en medio de una polémica por un proyecto que involucra al Rey Carlos III y por el que se le habrían solicitado recursos económicos a la Gobernación de la región chilena del Biobío de forma irregular.

La permanencia de Herrera al frente de la embajada chilena fue puesta en duda este lunes, hecho que fue confirmado por la vocera gubernamental, Camila Vallejo, quien avisó que la funcionaria se encontraba "en evaluación", motivo por el que luego fue citada a una "reunión clave".

El inicio de la polémica tuvo lugar a mediados de junio, cuando la embajadora en Reino Unido le envió una carta al Gobierno Regional del Biobío, sin previo aviso al Ministerio, en la que presentaba un proyecto que tenía como objetivo la restauración de los territorios afectados por incendios forestales.

Herrera se dirigió al gobernador Rodrigo Díaz, a quien le presentó la iniciativa en la que había estado trabajando junto a la fundación Circular Bioeconomy Alliance (CBA), fundada por el Rey Carlos III, dicha propuesta se basaba en la "bioeconomía circular e infraestructura de madera para la formación de capacidades locales sostenibles".

De esta manera, la ahora exembajadora contactó al Gobierno de la región chilena y realizó otras gestiones en busca de obtener cinco millones de dólares para impulsar la idea presentada, según informó La Tercera, hasta que se detuvo el proyecto desde Cancillería.

No obstante, las autoridades del Biobío confirmaron que, tras recibir la carta, "se realizaron algunas reuniones para obtener más información" al respecto de la iniciativa y aclararon que "no se concretó la solicitud de manera alguna" y que solo es "otra idea recibida que no se materializó".

Estas declaraciones coinciden con la versión de Herrera, quien en diálogo con CNN Chile, explicó que el monto de dinero se traba de un estimativo "para hacer un documento más completo" y agregó: "No hay un proyecto, hay una idea de proyecto. Mi labor era conectar a las personas, se estaba viendo cómo se podía abordar".

Como era de esperarse, a la exembajadora le llovieron críticas tanto del oficialismo como de la oposición, ya que ambas partes la acusaron de intentar favorecerse a través de la iniciativa propuesta.

Susana Herrera junto al Rey Carlos III.

Así, Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, señaló que "es bastante complejo que una autoridad esté interviniendo en un asunto que pudiera favorecerle", al mismo tiempo que Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista, agregó: "Me parece que es una situación tremendamente irregular".

"No podemos andar sembrando desconfianzas y andar suponiendo que todos quieren esquilmar al Estado. Este proyecto no tenía beneficios directos ni indirectos de ninguna naturaleza con la embajadora", sostuvo del otro lado Flavia Torrealba, presidenta del FRVS, partido del que Herrera supo ser diputada.

Por su parte, la exembajadora negó la existencia de conductas ilícitas en sus gestiones al frente de la Embajada de Chile en Reino Unido, particularmente en aquellas vinculadas a la polémica iniciativa.

"Con toda seguridad y firmeza digo que las acusaciones que están formulando en contra mía carecen de fundamento y son absolutamente falsas. Niego cualquier insinuación que sugiera conductas ilícitas o en detrimento de los intereses de nuestro país y del Ministerio de Relaciones Exteriores", afirmó en diálogo con El Mercurio.

Asimismo, insistió en que "el proyecto no guarda ninguna relación con beneficios personales, ya sea ahora o en el futuro, y que en ningún momento se ha involucrado dinero".

Además, en relación a quienes la acusan de "excederse en sus funciones", durante la entrevista con CNN Chile aclaró: "No diría que excedí a lo que me correspondía hacer. Como embajadora mi rol es fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Siempre se estuvo informando sobre los proyectos que estábamos llevando a cabo".

"Probablemente hubo un error de procedimiento por mi falta de experiencia, pero todo lo que iba haciendo lo iba discutiendo con mi equipo", reconoció Herrera, aunque remarcó: "No sé si todos los embajadores piden permiso cada vez que tienen que hacer una llamada. Nosotros informamos que estábamos haciendo gestiones".

En este sentido, concluyó: "Siento que quise ser independiente, quise tomar este rol como independiente sin un sesgo político para tener libertad y el trato que se me ha dado fue tremendamente injusto. Se me juzgó y no se me dio la posibilidad de poder explicar".

AS./fl