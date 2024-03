Desfile de imputados por el encubrimiento del atentado a la AMIA, a la espera de que Casación revise condenas

Este martes se realizan una serie de audiencias clave en el edificio de Comodoro Py, donde funcionan los tribunales federales porteños. Es que la Cámara de Casación se prepara para emitir un fallo con la revisión de las condenas a los imputados en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, y el juez Carlos Mahíques quiere conocerlos.

La convocatoria de la Justicia fue emitida a finales de febrero. Se trata de una serie de audiencias "de visu", a través de las cuales el camarista de Casación busca conocer a los imputados, que desde temprano desfilan en audiencias de 10 minutos en la sede de la Cámara.

Entre otros, los convocados para esta actuación fueron el ex jefe de la SIDE Hugo Alfredo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, el abogado Víctor Stinfale, el ex agente de inteligencia Patricio Finnen y el ex titular de la DAIA Rubén Ezra Beraja. También fue citado el abogado Carlos Telleldín, que estuvo preso por la causa, y su ex pareja, Ana María Boragni.

Carlos Telleldín.

Otros de los convocados son exintegrantes de la Justicia que tuvieron intervención en el expediente judicial por la voladura de la Amia, ocurrida en 1994. Están entre ellos los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Müllen; y los ex agentes de inteligencia Juan Carlos Anchézar y Carlos Antonio Castañeda. "Las audiencias se llevarán a cabo de manera individual, con asistencia letrada y bajo la modalidad de videoconferencia", señala la citación.

Casación se prepara para revisar las condenas

Casación cumple este martes un paso formal importante previo al dictado de un fallo traslas apelaciones a las condenas dictadas a comienzos del 2019 por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal N°2. En aquel entonces, Carlos Menem, Patricio Miguel Finnen, Rubén Ezra Beraja, Víctor Alejandro Stinfale y Jorge Alberto Palacios fueron absueltos.

Anzorreguy recibió cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua; el ex juez Juan José Galeano recibió seis años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua y pago de costas; el ex fiscal Eamon Gabriel Mullen dos años de prisión condicional, inhabilitación especial por cuatro años y costas del proceso. Telleldín, último titular de la Trafic que se usó como coche bomba, recibió tres años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas del proceso.

Atentado a la AMIA.

Tras las audiencias de este martes, el máximo tribunal penal estará en condiciones de resolver si confirma, revoca o modifica el fallo con esas condenas.

