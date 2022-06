Tras las revelaciones del ex presidente Eduardo Duhalde acerca de su delicado estado al expresar que "estuve muy mal de salud e intenté suicidarme por un remedio que había tomado y casi me suicido", Manuel Vilapriño dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) respecto a los fármacos y este efecto.

¿Los antidepresivos pueden generar la posibilidad de que el paciente corra el riesgo de suicidio?

Si, en realidad no obviamos que, desde el punto cultural y desde el ético profesional, nos conviene referirnos a casos específicos que no estén bajo nuestro mando. Si hay algo que ocurre con la salud mental es la tendencia a estigmatizar y a rotular, no solamente los cuadros o los trastornos determinados, sino que ante una noticia los hechos no se explican de una manera precisa o se imponen estigmas, da la sensación de que este tipo de abordaje es cotidiano.

En realidad hay que tener en cuenta que cuando hablamos de depresión hablamos de trastornos y lo entendemos, desde el punto de vista médico, donde el trastorno es una enfermedad. No a lo estigmatizante, sino que tiene causas, y si tiene causas en la genética y la biológica va a significar que hay alteraciones metabólicas. Si eso ocurre se expresa en síntomas. Al entrar en la esfera de la medicina o la psiquiatría son distintos los fármacos que se ofrecen. También hay que reconocer que se utilizan en otro tipo de cuadros y que se pueden llevar aquí también.

Eduardo Duhalde: "Estuve muy mal de salud e intenté suicidarme"

Yo tenía un amigo con un cargo importante, en el gobierno anterior, que estaba adelgazando y tomaba un medicamento antidepresivo. Lo dejó de tomar porque tenía tendencias suicidas. No sé si lo que le cuento es una vulgata o tiene alguna lógica...

Hay que tener en cuenta lo que dicen los prospectos porque demuestran lo que los estudios van revelando. Los estudios previos son fundamentales. Lo que sucede ahí es que deben simplificar las complicaciones. Todo lo que se detectó en algún paciente debe ser atendido tiempo antes de empezar el tratamiento. Cada paciente es diferente a otro y la indicación está centrada en él. Lo que esto significa es que se va a ofrecer un fármaco teniendo en cuenta todas las posibilidades y el cuadro clínico que presenta el paciente.

Lo que ocurre generalmente es que da lugar a toda una serie de modificaciones emocionales y, desde el punto de vista clínico, puede terminar impactando en la idealización. Puede aparecer la idea de relación a la muerte pero, a lo que no voy, es que eso no significa que no se indiquen. Esa indicación va de la mano de una buena valoración de la persona y el cuadro que tiene, sabiendo cómo se tiene que indicar un fármaco.

Este fármaco desvenlafaxina, ¿es muy usado, es nuevo?

Es un fármaco con acción antidepresiva que, para lo que son los fármacos en el mercado, es relativamente nuevo pero no debe elevar diez años. Es un derivado que se utiliza dependiendo el cuadro, porque lo nuestro viene de la mano del cuadro clínico del paciente.

