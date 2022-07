Benedetto rompió el silencio: las frases más destacadas del nueve xeneize

Semanas complejas en el mundo Boca y uno de los apuntados es Darío Benedetto. El goleador del equipo viene arrastrando actuaciones para el olvido tanto dentro como fuera de la cancha. Dolido por los penales fallados ante Corinthians el “Pipa” se sinceró y habló del presente del equipo.

La conferencia de prensa de ayer que realizó Boca con Benedetto como protagonista era esperada como si fuese un partido. Las palabras del nueve despertaban ansiedad en los hinchas y los medios para saber qué es lo que sucede puertas adentro en el Xeneize que vive días turbulentos.

a arenga previa al duelo con Corinthians, sus penales fallados en la serie con los brasileros, la polémica por los premios, la salida de Sebastián Battaglia, el conflicto de Carlos Izquierdoz, el abrazo de Marcos con el Rojo en la derrota en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo y el anuncio del Negro Ibarra como DT del primer equipo hasta que culmine la temporada.

Todo eso sucedió en el correr de días en Boca. Una mala noticia atrás de la otra. Un efecto dominó que era impensable hace un mes. De esos temas que tienen a maltraer al Xeneize habló Benedetto, ¿el nueve titular para el sábado?

El ex Olympique de Marsella volvió al club de sus amores para cumplir un solo objetivo y quitarse una gran espina. Ganar la Libertadores. En una nueva edición del certamen continental no pudo ser para el Pipa que tuvo la llave ante Corinthians en sus pies en dos ocasiones.

Un remate en el palo y otro tiro a las nubes le dieron un cachetazo al nueve que rompió en llanto post derrota ante los brasileros. “Me dormí a las 7.30 de la mañana, con mucha bronca. Pensaba, miraba el techo... No lo podía creer. Tuve la clasificación en dos ocasiones y no la puede aprovechar. A mi hijo le tuve que decir que quedamos afuera porque erré dos penales", sentenció Darío que agregó que si el sábado ante Talleres hay un penal él quiere hacerse cargo de patearlo.

El mismo encuentro tuvo otra polémica, esta vez en el habla del jugador y no en sus pies. Previo a que el equipo ingrese a una Bombonera colmada, Benedetto arengó a sus compañeros haciendo noción de que la victoria iría dedicada a quienes los trataron de perdedores en la semana. Un mensaje claro pero que al mismo tiempo abría las puertas a la duda de quién era el destinatario. "Hablo mucho con Román y con el Consejo. Lo que tenga que decir se los voy a decir a ellos. Nunca me di cuenta de que había una cámara, no fue dirigido a nadie. Fue para levantar a los jugadores", aclaró el ex Arsenal de Sarandí.

Respecto al conflicto por los premios de la Libertadores el delantero aseguró que amagaron en no concentrar en reclamo de los mismos, pero luego de ponerse de acuerdo dieron marcha atrás y concentraron como siempre lo hacen. El mensaje de Palermo para Benedetto: este fue tomado como tal. “Martín me puede decir lo que quiera. Lo adoro, es mi ídolo. Por qué no tomar un consejo por parte de él. Lo tomo de buena manera".

Otro conflicto que rondó en estos días era la supuesta ruptura en la relación de Benedetto con Román. Allí el delantero aclaró que el mensaje en las redes criticando a Riquelme lo publicó su hermano y que él no se tiene que hacer cargo de sus palabras. "Yo no llamé a nadie para pedir disculpas. Que mi hermano se haga cargo de lo que dice. Yo no me puedo hacer cargo de lo que pone. Mi familia es enferma de Boca, putean jugadores como cualquier hincha. Seguramente Román debe estar preocupado por lo que dijo mi hermano, ja".

Por último, los dos temas que tocó el atacante fue la salida de Izquierdoz y el retorno de Agustín Almendra, con quien tuvo un fuerte cruce a principios de la temporada. Respecto al Cali, sorprendió la ausencia del capitán ante San Lorenzo y Darío hablo de ello. “No sé si fue una decisión futbolística. Creo que estuvimos bien contra Corinthians y estuvimos bien, fuertes. Ibarra es hincha de Boca, estuvo en todos los partidos, vio y a lo mejor le pareció que tenía que salir. No nos podemos meter. Si es futbolístico o no, para mí no, no sé. Me duele más porque soy muy amigo y lo quiero mucho”. En cuanto a la situación de Almendra fue contundente: "No descarto una charla con él. Se verá cómo lo tomamos... Esas decisiones son del Consejo, nosotros somos empleados del club. Almendra es un patrimonio del club y por eso están en su derecho de subirlo de nuevo".

En días calientes para Boca, Benedetto rompió el silencio y dejo muestras de que quiere dar vuelta la página y quiere revancha. "Yo prefiero el quilombo. Prefiero estar en Boca, con la presión que significa. Me voy a comer todos los quilombos, pero estoy feliz acá", confesó el goleador demostrando que está en su lugar en el mundo y que quiere revancha.

