Caos en la Ciudad

Al paro de colectivos que había sido anunciado ayer, se le sumó un sorpresivo paro del tren Sarmiento y hay también líneas de subte, como la A, con demora, según informó Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Es una situación que está afectando a todo el país, pero que se siente particularmente fuerte en el AMBA.

Desde los móviles de Modo Fontevecchia, Corina Paset y Bruno Ghiso pudieron hablar con ciudadanos para reflejar de primera mano.

En la estación de Once se veían las persianas bajas producto del paro de personal jerárquico en la línea Sarmiento, que realizaron un corte a la altura de Castelar.

“Nadie dice nada, tengo que llegar al hospital porque soy paciente oncológico y no hay información, estoy desde las 4 de la mañana viajando y tengo las drogas acá, que si no llego pierden el frío”, decía un ciudadano consultado desde el lugar para el móvil de Modo Fontevecchia.

“Lamentablemente, perdí el día de laburo”, decía otro hombre, lamentando el descuento del día por no poder llegar a su lugar de trabajo.

En la zona de Floresta, también se expresaba el enojo de muchos usuarios que se levantaron con la noticia de que el tren no estaba funcionando, que se sumó al ya conocido paro de colectivos.

La gente expresaba la frustración de haberse encontrado con la sorpresiva medida del personal jerárquico del tren, ya que contaban con ese medio para llegar a su casa como alternativa.

La primera señal de las características que iba a tener el día de hoy surgió ayer, a partir de las 4 de la tarde, cuando la Lista Azul de la Unión de Tranviarios Argentinos, que tiene gran influencia en la línea Dota, iniciaron el paro.

Después de las 17hs, comenzaron los anuncios en las paradas de colectivos de que, a partir de las 00hs, las formaciones no iban a llegar.

La trastienda tiene que ver con el tironeo de los subsidios que iba a entregar el Ministerio de Transporte para financiar el aumento de la paritaria. Finalmente, depositaron un total de 27 mil millones de pesos. Lo que representaba 10 mil millones más de lo habitual, para financiar una parte de los aumentos.

El otro tema tiene que ver con los retroactivos de los meses anteriores, desde que se acordó la paritaria.

En medio de ese tironeo, el Ministerio de Trabajo homologó la escala salarial, lo que obliga a las empresas a pagar esos aumentos, a lo que las empresas respondieron que lo iban a pagar en la medida de que se liberen los fondos para subsidios.

Según los voceros de las cámaras empresarias, los fondos girados hasta ahora alcanzan para pagar el aumento de este mes, pero no los montos retroactivos ni la parte que impacta directamente en el aguinaldo.

Por otra parte, el enorme acatamiento del paro en todo el país habla del atraso salarial que sufren los trabajadores, especialmente con las empresas que adeudan esos montos.

Fernando Meaños explicó los motivos del paro en el Sarmiento

Con respecto al paro del tren, Rubén Pollo Sobrero, el secretario general de la línea Sarmiento de la Unión Ferroviaria, explicaba que la medida tomada en el Sarmiento, que dejó a cientos de miles de personas sin posibilidad de trasladarse, no fue una medida de ellos sino del personal jerárquico.

Estamos hablando de supervisores y jefes que tienen salarios muy elevados, en algunos casos de 600 mil o 700 mil pesos.

“Paro del ferrocarril Sarmiento informamos que la medida llevada adelante es del personal jerárquico, o sea supervisores y jefes, APEDEFA por violación al convenio colectivo de trabajo, nos solidarizado con los compañeros aunque consideramos que deberían haber avisado con tiempo”, tuiteó Sobrero.

Si Sobrero dice “consideramos que deberían haber avisado con tiempo”, se imaginarán el perjuicio enorme que causó esta decisión sorpresiva del personal jerárquico.

Con respecto a los subsidios, es llamativo que se haya llegado a esta situación, en la que si el gobierno no gira el subsidio, la empresa no puede poner los colectivos en la calle porque no puede pagar los sueldos de los trabajadores.

La Asociación de Empresas del Transporte Automotor publica habitualmente lo que se denomina el “Índice Bondi”, que es la comparación entre cuánto se paga el pasaje actualmente y el valor que debería tener si no existieran los subsidios.

Al mes de mayo de 2023, el precio promedio del boleto hoy es de $31, y el Estado pone, en promedio, 170$ por boleto. Según los empresarios, el boleto debería costar $329 de no existir los subsidios.

En ese nivel de distorsión estamos, porque desde hace más de 20 años hay una decisión de que el boleto de colectivo sea subsidiado. Otro tema clave es que los subsidios sean a las empresas y no a los usuarios. Estos fondos millonarios no llegan directamente al que tiene que viajar y no puede pagar el boleto completo.

Hoy el boleto implica menos del 10% de lo que debiera costar para que el sistema funcione correctamente, los sueldos se puedan pagar y actualizar debidamente, y la empresa pueda tener sus ganancias.

Las declaraciones de la ministra de Transporte

Kelly Olmos afirma que la medida se trata de un lock out patronal. Que lo que hacen las empresas es echarle la culpa al Gobierno, cuando el Gobierno puso la plata.

Las empresas dicen que el dinero no llegó, que el Gobierno no ha mandando el dinero, y en el medio, los trabajadores realizan el paro de hoy.

En la discusión del Congreso del año pasado, ya se podía anticipar que esta situación podría llegar a estallar.

Hay un dato a destacar. Progresivamente desde enero, el precio del transporte ha ido subiendo de acuerdo a la inflación, que en distintas categorías ya vale más de $50.

Además del costo y de la cantidad de subsidios, otro elemento de la ecuación es la vida útil de las unidades, porque buena parte del parque automotor se encuentra deteriorado y ya ha superado el tiempo de su vida útil. Ese es uno de los reclamos que se escucha en las cabeceras de transporte de todo el país.

El pago de la paritaria es otro momento crítico que hace aumentar todas las tensiones. Parte de esta discusión se venía cristalizando hace 20 días, cuando el Ministerio de Trabajo dio un cierre a las paritarias y publicó las escalas salariales.

Al momento de pagarlas, queda nuevamente al descubierto la composición de esta ecuación sobre cómo se compone el precio del boleto y cuáles son los costos de mantenimiento y salarios para que funcione el sistema.

