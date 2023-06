Chiche Duhalde: "La actriz que me interpreta en Diciembre 2001 es más que fea yo, yo soy más linda"

"Chiche" Dualde opina que todos los escenarios están abiertos en la interna del Frente de Todos y que, aunque él y su esposo tienen una amistad de larga data con Daniel Scioli, aún no ha tomado definiciones. "Scioli dice permanentemente que de ninguna manera dejará de participar, con PASO o sin PASO", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál cree que será el eventual escenario de PASO en el Frente de Todos? ¿Si fueran entre Sergio Massa y Daniel Scioli apoyaría a Scioli?

Todo es eventual. En realidad, no hay nada claro en ningún sector.

Nosotros tenemos, desde toda la vida, una amistad personal con Scioli, pero no tomé ninguna decisión, así que no sé. El día que estén las cosas más claras veremos qué decisión personal tomo. Mi esposo es amigo, juega al ajedrez, come asados con Daniel, es habitual que lo haga, pero en lo personal no tomé ninguna decisión.

Está todo muy confuso, no se sabe si habrá PASO, si será el dedo de Cristina Kirchner el que decida quién será el candidato. La verdad, no se puede opinar.

¿No cree que el hecho de que el Presidente esté decidido a que haya PASO, por el solo hecho de "tener la lapicera", significa que puede garantizarlo? ¿Habrá PASO si Scioli no se baja? Cada vez que le preguntamos, repite que no se bajará, ¿no le parece que nos encaminamos a que haya PASO en el Frente de Todos?

No. Eso no es indicativo de eso. La fortaleza de Alberto no se ve como para que tome decisiones.

Lo que sí escucho es que Scioli dice permanentemente que de ninguna manera dejará de participar, con PASO o sin PASO, eso es lo que manifiesta públicamente, pero otra cosa no.

Si el dedo de Cristina será más fuerte que la lapicera de Alberto tampoco se sabe. Tampoco a la sociedad le está preocupando demasiado todo esto.

Ayer estuve atrás del hospital de niños Sor María Ludovica de La Plata que es un tema al que habría que darle la importancia que tiene porque es gravé la situación.

Es grave porque no solamente los médicos que no son de planta, sino que los de planta también se están yendo. Están llenos de casos, no funciona la aparatología, es un hospital escuela de La Plata. Está lleno de casos de bronquiolitis, no hay quien los atienda.

Le piden audiencia al Gobernador, no los atiende y es una situación muy grave. Le estoy pidiendo al Gobernador, y a través suyo a lo mejor escuche, que visite el hospital y se dé cuenta en qué grado está. Este domingo estuve todo el día con esta cuestión, entonces, personalmente, hasta que no esté claro no tomaré una decisión, y cuando si lo esté, diré "me inclino por tal o cual".

Ahora, los temas concretos de la gente, y con el frío que hace, son estos que le estoy diciendo.

Ayer Diario Perfil publicó de que hay 36% más de personas que viven en condición de calle que el año pasado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene la misma sensación fuera de la Ciudad? ¿El mismo fenómeno se repite en La Plata?

Si. Se repite, claro que si.

La gente por supuesto que ya no puede comprar una vivienda, no puede pagar un alquiler, se va quedando sin trabajo. Nadie puede acceder a un alquiler, se le vence el contrato y queda en la calle.

¿Le trae algún recuerdo con el 2002? No sé si vio la serie 2001

Vi el primer capítulo, y la verdad, voy a decir algo chistoso, es que la actriz que me interpreta en "Diciembre 2001" es más que fea yo, yo soy más linda. Después, los que la vieron y vivieron esos momentos, me dicen que no es buena, pero no me interesa ver ese tipo de cosas y hacerme mala sangre, prefiero ver otras cosas.

Con respecto a lo que me preguntaba del 2001, tiene algunas semejanzas, pero para mi es mucho más grande, porque hay una decadencia moral, espiritual mucho más profunda.

A veces me pregunto cómo se hace para revertir esta situación. Imaginemos un país en el que pronto florece la posibilidad productiva y laboral y hay trabajo para todos los argentinos, hay que levantarse a las seis de la mañana y salir a trabajar, cumplir horario, ¿está toda la sociedad preparada para dejar el plan e irse a trabajar y hacer lo que hay que hacer? ¿Está capacitada para eso? Una parte seguramente sí, estará deseando tener un empleo genuino y otra parte no sé, tengo mis dudas.

Entonces, la decadencia moral y de valores es mucho más profunda.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo evalúa lo que se está viendo con una figura que, por lo menos en las encuestas, aparece subiendo como es la de Javier Milei?

Es natural que pase eso. Cuando la política está tan degradada aparece un personaje disruptivo como Milei que algunos lo consideran muy inteligente, capaz. Tiene derecho a presentarse como cualquier ciudadano, puede interesarle a un sector de la sociedad.

Personalmente no me atrae para nada, porque tampoco sabe construir política. Tendrá dificultades, los vemos en los resultados que va teniendo en algunas provincias, algunas en las cuales pudo siquiera presentarse.

La escucho hablar con su sintaxis ordenada y, siendo maestra, me viene la memoria que recientemente, en el día del periodista, se homenajeó a Graciela Fernández Meijide, que también era maestra. ¿Cómo era el normal en el pasado? ¿Cómo es que personas que salieron del secundario tenían ese nivel de formación y cómo son los maestros que salen hoy un normal?

Esta decadencia de la que hablo también llegó a muchas actividades o profesiones, también lo hizo en la educación. Hay muchas escuelas de formación docente donde ingresó la ideología partidaria. En estos 20 años vimos a docentes que salen formados con determinada ideología y eso no es bueno. También se ven con poca preparación.

Recuerdo, para ir mucho más lejos, que mi mamá pudo hacer cuarto grado y me acompañó toda la escuela primaria, porque sus conocimientos le alcanzaba para acompañarme hasta terminar la escuela primaria. La formación docente era una formación en serio. Pero, por otro lado, los roles, tanto del director de escuela como del docente, eran roles muy importantes y de mucho respeto.

Eduardo Duhalde se recibió de abogado un 20 de marzo y me dijo: "¿me vas a acompañar a rendir la última materia?", y las clases habían empezado el 14 o 15 de marzo. Le respondí que "de ninguna manera, no puedo faltar a la escuela". O sea, una era muy responsable, y la figura de la directora de escuela era tal que, cuando se plantaba en el patio los maestros, sabíamos que nos estaba observando y el respeto hacia ella era muy grande.

Fue su marido el que promovió la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. En la época que usted y Fernández Meijide estudiaron, la secundario no era obligatoria. Entonces, cada vez que entrevisto un ministro de educación, lo que explican es que es cierto que hubo una degradación del colegio secundario, pero que ahora van todos, mientras que antes iba solo una elite y muy pocos asistían al secundario. Entonces, el clásico ejemplo de la frase de que "la presión es inversamente proporcional al espacio", implica que se multiplicó por tres la cantidad de alumnos que van al secundario respecto a las que había antes pero no se pudo multiplicar por tres ni la infraestructura ni la cantidad de profesores y maestros.

Es bueno que se multiplique por tres la cantidad de chicos que ingresan. Muchos critican las universidades que se multiplicaron. El nivel académico es algo que se va logrando con el tiempo. Por supuesto que la UBA, la Universidad de La Plata y algunas privadas siguen teniendo un nivel académico superior al que tienen algunas universidades nuevas, pero es bueno que eso suceda.

La decadencia que hoy notamos en muchos de ellos tiene que ver con la falta de exigencia. Con lo que el Presidente dijo de que el mérito no tiene importancia. Tiene que ver hasta con la presentación del docente o profesor frente a los alumnos, todo tiene que ver con todo. Eso es un proceso en el que tenemos que entender que todo tiene que ver con todo.

"Hay que pasar de grado porque hay que pasar de grado", dicen. No es bueno que suceda eso, como tampoco la falta de respeto al docente, el padre que le pega al profesor porque no le puso la nota que quería al hijo. Estamos viviendo una situación que yo espero de la que en algún momento salgamos y recuperemos el respeto por las instituciones y quienes las componen, pero eso también hay que ganárselo.

Mencionó que no acompañó a Eduardo cuando fue a rendir la última materia para recibirse de abogado. ¿Estaban de novios desde qué edad?

Tuvimos un año y medio de novios nada más.

¿Qué edad tenían?

Él 28. Había dejado la carrera unos años y, cuando se puso de novio conmigo, que era una chica muy linda y atractiva, decidió rápidamente dar las últimas tres materias que tenía dormidas y nos casamos. Yo tenía 23.

¿Cuántos años llevan juntos?

El mes que viene vamos a cumplir 52.

