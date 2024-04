Diego Valenzuela, historiador y periodista, hizo hincapié en la remodelación del mapa político argentino post Milei: “Si el peronismo vuelve al liderazgo de Cristina Kirchner, se suicida”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otra parte, remarcó la "buena voluntad" de Gabriel Katopodis con los municipios y destacó al figura de Patricia Bullrich en el espacio.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, cuando fue electo de 2015 se ufanaba de que él solo con su auto viejo recorriendo la intendencia había logrado ganar en un lugar que siempre ganaba el peronismo. Luego fue reelecto en 2019 y en 2023, antes había sido director de la Unidad de Proyectos Especiales para el área metropolitana de Buenos Aires en el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad en el año 2011-2015. Además es periodista, historiador y docente. Tres de Febrero es uno de los municipios del conurbano bonaerense que cobran más barato la nafta a pesar de la aplicación de las subas a las tasas municipales.

Hace poco escuché una entrevista tuya en donde veíamos a un Diego Valenzuela económicamente más ortodoxo que Friedrich Hayek. ¿Un político tiene que adaptarse al humor de época? ¿O tiene que ser contracíclico y construir el próximo humor de época? Y esto viene a cuento del dilema identitario del PRO de ser competitivo y no aliarse con La Libertad Avanza.

Muy atinada la canción “Gasolina” al presentarme, ya que deberían venir a cargar a Tres de Febrero la gasolina diesel para ahorrarse unos mangos a causa de no cobrar la tasa vial. Al respecto de tu pregunta, nosotros nos anticipamos a esta movida, aunque quizá la esfera pública no escucha tanto a los dirigentes locales.

Es decir, yo gané en 2015 y limpié la casta que había, como los barones del Conurbano con Hugo Curto en este municipio totalmente varado. Además, no había un equipo de gestión, para todos los trámites había que pasar por un amigo de la causa política, el amigo el concejal. Y todo eso lo limpiamos y ordenamos la municipalidad en estos 8 años.

Esto que te menciono tiene un condimento liberal, de hecho yo tengo 3500 empleados y no voy a tener 10 mil porque no creo que el empleo público sea una variable de ajuste para darle trabajo a la gente.

Entonces, tengo una municipalidad ordenada, no gasto más de lo que tengo, hago las obras que puedo, dedicando el 20% del presupuesto a eso. Por eso cuando me preguntan de estos temas soy muy enfático. Y hoy, en el Estado nacional, se ve un poco esto: no gastar más de lo que entra, cerrar el déficit fiscal, y bajar impuestos, porqué no. Yo ya bajé impuestos, Milei todavía no. No es que me estoy acomodando a un clima de época sino que es lo que creo.

Y precisamente creo en un rol articulador del Estado, en el trabajo territorial, en apoyar a las Pymes, etc. Una buena administración estatal parte de un ordenamiento de las cuentas y de un sano liberalismo en términos de cómo administramos los recursos de la gente.

La emergencia de Milei y el fracaso del JxC

¿Entonces qué pasó que, habiéndose adelantado al humor de época, el activo político que había salido primero en las elecciones del 2021, terminó tercero en las elecciones dos años después? ¿Y cómo el ignoto que había tenido 3% de votos a nivel nacional terminó quedándose con la presidencia?

Milei capturó mejor que el PRO el humor social del momento. Y eso es una mezcla de desencanto y expectativas. Desencanto porque todavía hay bronca canalizada en apoyo al Presidente y decepción de que las cosas no funcionan, uno paga impuestos y no te vuelven buenos servicios. La mitad del precio que vos pagás es por los impuestos, es decir, que cuando comprás un producto, compras uno para vos y otro para el Estado. Y después, los servicios son lamentables, generalmente.

¿No será que, independientemente de las ideas, tuvo que ver el fracaso económico de cuando le tocó a Cambiemos gobernar a nivel nacional (no así tu caso en la parte municipal)? También se hablaba de que la otra razón, y perdón por ser políticamente incorrecto, es que Bullrich tenía demasiada edad y que Larreta no contaba con ciertos parámetros físicos para ser presidente.

Milei captó con su gestualidad, hasta corporal te diría, la preocupación de la gente y le puso un énfasis que no le ha puesto ningún político argentino últimamente. Quizá Menem lo hizo a su manera con aquellas caravanas por el país. El resumen es la motosierra y ese cierre con ”¡Viva la Libertad, carajo!” generó entusiasmo en base a un desencanto y a una esperanza de hacer algo diferente con este país.

A su vez, la identidad del PRO está golpeada. Pero por otro lado, también fíjate que ganó Patricia Bulrich la interna y ganó Milei la presidencial. Con lo cual, ganó ese tono en el voto de los argentinos, ganó en la interna de Juntos por el Cambio y ganó el balotaje. Hasta tanto se vea cómo evolucionan las cosas, esto es lo que decidieron los argentinos.

El intendente de Tres de Febrero sostuvo que Patricia Bullrich es la figura más influyente del PRO.

Y nos ponen a nosotros los del PRO en una exigencia de reinventarnos, de repensarnos. Creo que es momento de caras e ideas nuevas en nuestro espacio. Lo digo con mucho respeto por todos, pero quizás es el momento de personas como me toca ser a mí, como Soledad Martínez, como Martín Yeza, como otras personas que también tenemos una experiencia de gestión, pero representamos la identidad del PRO.

Y por otro lado, está Marcos Peña a quien quiero mucho, y de quien aprendí mucho, tanto en la Ciudad como en la gestión. Pero me parece que a nosotros nos fue como nos fue, no porque nos faltó dialogar con Cristina Kirchner, lo que nos faltó fue ganarle a Cristina, ya sea con ideas, con un buen trabajo de gestión, con un buen trabajo político. Obviamente, uno en la política tiene que hablar con todos, pero si hablar más significa contagiarse de eso, no cuenten conmigo.

Jaime Durán Barba sostuvo que después del terremoto que significa Milei, ningún espacio político va a ser el mismo. ¿Compartís esta perspectiva?

Comparto, pero todavía no se ve. Vos que sos un fino analista y también de la historia lo sabés, cuando están pasando las cosas no las ves. Entonces vos pensás que está todo igual, pero me parece que sí hay cambios de paradigma en la política argentina, en el sistema político y en los partidos.

Por ejemplo, si el peronismo ahora vuelve al liderazgo de Cristina, se suicida. Y nosotros también nos tenemos que reinventar a la luz de cómo le vaya a Milei, que es un factor disruptivo pero también un liderazgo muy fuerte y muy nítido.

Alejandro Gomel: Y si el PRO vuelve al liderazgo de Macri, ¿estaría siguiendo el mismo camino que el peronismo con Cristina?

No, porque Mauricio Macri no tiene la actitud de Cristina que es, totalitaria y siempre quiere tener razón. Mauricio habla con todos, es un facilitador. Uno lo va a ver, te escucha, le planteás un punto de vista, podés tener disensos y abrirle la puerta a una nueva generación.

AG: El propio Macri dijo que “nuestro gobierno fue el prólogo de lo que está sucediendo ahora con Milei”. ¿Esto lleva a una especie de función entre Presidente y el PRO? ¿Cómo ve el futuro de esa relación?

Estamos trabajando en paralelo como dos velocidades del cambio, creo que es importante destacar que Patricia Bullrich, a quien considero la persona de mayor volumen político del PRO, actualmente desempeña el rol de ministra de Seguridad en virtud del voto del balotaje. Sin embargo, como PRO, nuestra prioridad principal es gobernar. Tenemos responsabilidades como gobernadores, intendentes y demás, y debemos enfocarnos en ello en primer lugar.

En cuanto a los legisladores, creo que están trabajando en apoyar nuestras iniciativas, como lo evidencia el paquete fiscal que he estado revisando recientemente. Aunque a veces pueda diferir en el estilo del Presidente, encuentro aspectos interesantes en dicho paquete, como la medida que implica no hablar de servicios del Estado como "gratuitos", sino reconocer que son financiados mediante impuestos.

El intendente afirmó que el peronismo no debería apostar al liderazgo de Cristina Kirchner.

Por primera vez, este paquete fiscal también garantizará que los consumidores puedan ver claramente cuánto están pagando en impuestos en sus tickets y facturas. Este tipo de transparencia es fundamental.

Creo que los legisladores deben aportar con su criterio para que las leyes beneficiosas sean aprobadas. El próximo año, veremos cómo estas dos velocidades del cambio pueden unirse en una coalición. Mi esperanza es que esto no debilite a Juntos por el Cambio.

He estado discutiendo este tema con los radicales también. Si bien el radicalismo en la provincia de Buenos Aires tiende a tener un enfoque conservador, recientemente tuve una conversación al respecto con Daniel Salvador. Aunque no descarto que esta unión pueda ocurrir, entiendo que es un debate que llevará tiempo.

El conflicto con las prepagas

AO: El affaire con el tema de las prepagas, ¿es falta de experiencia en cómo manejar los tiempos de los anuncios? ¿Es un paso atrás de lo que planteaba Milei?

Creo que la visión general que se ha adoptado sobre las libertades, donde el mercado se regula por la oferta y la demanda, ha tenido ciertas consecuencias. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, sé por experiencia como intendente y por mis conversaciones con empresas, que las últimas listas de precios fueron rechazadas por los consumidores.

Cuando las ventas retrocedieron, los precios también lo hicieron o se implementaron promociones como descuentos o ofertas de 2x1. Esto demuestra que los aumentos que no fueron aceptados por la gente resultaron en un retroceso en los precios.

Este fenómeno no ocurre con las empresas de medicina prepaga, ya que no es un mercado que pueda ajustarse rápidamente. No podés cambiar tu empresa de medicina prepaga de la misma manera que dejarías de ir a un restaurante si consideras que los precios de los platos son demasiado altos.

Creo que esta perspectiva no fue considerada en su momento. Las empresas de medicina prepaga intentaron aumentar los precios rápidamente para compensar una demora previa en los ajustes, pero esta estrategia no funcionó.

Lo que sí funcionó, en mi opinión, fue la intervención de la Defensa de la Competencia. En casos como estos, donde los mercados pueden estar operando de manera cartelizada, la intervención de la Defensa de la Competencia es fundamental para evitar la colusión, es decir, cuando varios actores económicos se ponen de acuerdo para aumentar los precios.

Esto, con todo respeto, es lo que están haciendo algunos de mis colegas con la tasa vial. Si esto ocurriera en el ámbito económico o empresarial, debería ser abordado por este mismo organismo.

Las subas desmedidas de la prepagas, en el ojo de la tormenta.

Pero después de las prepagas, ¿no se abrirán diversos reclamos de otros sectores?

Para eso está Defensa de la Competencia, que desempeña un papel crucial en esto. Según lo que he comprendido, durante algunas conversaciones con Federico Sturzenegger, se está fortaleciendo la normativa en este sentido para que Defensa de la Competencia pueda actuar de manera más efectiva y con mayor independencia.

Además, se está considerando que este organismo pueda intervenir incluso en asuntos provinciales, en caso de que algún actor económico o estado provincial establezca barreras que obstaculicen la competencia.

Creo que en cada sector donde sea necesario, esta acción debe ser llevada a cabo. Los efectos de los carteles u oligopolios que controlan un mercado son perjudiciales para los consumidores, y por eso es esencial tomar medidas para evitarlos y proteger los intereses de los consumidores.

La tasa vial en medio de un conflicto entre municipios

Fernando Meaños: Usted señaló que hubo colusión entre los intendentes. Es decir, ¿hubo un acuerdo entre los distritos del Conurbano en poner la misma tasa vial para comenzar a financiarse y que los consumidores no puedan elegir?

Claro, en el fondo es un acuerdo de precios, es poner una tasa todos juntos. Desde ya esto lo digo como metáfora económica, hablando con ustedes como lo estamos haciendo amablemente porque no es la figura para el Estado.

FM: ¿Pero está claro que hubo un acuerdo?

Todos juntos, todos el 2%, todos a los consejos deliberantes juntos, especialmente en el sur del Conurbano. Si tiene cuatro patas y ladra es un perro, ¿no?

FM: ¿Qué pasa con la llegada de fondos desde el gobierno provincial a los municipios, sobre todo en un caso como el suyo, donde su intendencia pertenece a otro color político? ¿Le están llegando los fondos?

Nosotros tenemos los fondos de coparticipación que llegan de manera automática por ley y hemos acordado a fin de año un plan de obras que ya se pagó la primera cuota. Después en lo extra, todavía estamos esperando novedades. Y extra significa cuando un municipio hace una propuesta, una obra, si se puede financiar desde la provincia.

Debo decir que hay una buena actitud de parte de Gabriel Katopodis, que ahora es el ministro provincial y que es una persona que entiende de estas dinámicas. Es que él fue intendente y en general, por lo menos cuando estuvo en Nación (vamos a ver si lo puede hacer también ahora en provincia), ha trabajado con una equidad respecto de los diferentes partidos políticos.

