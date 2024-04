Día 130: Rebeldes, moderados y contracíclicos

“Los aniversarios y los cumpleaños evocan aquella cuestión de San Agustín sobre el tiempo: sabemos qué es mientras no nos preguntamos por su esencia", afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, que cumple dos años, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 18 de abril del 2024.

Hoy Modo Fontevecchia cumple dos años al aire. Son muchos los recuerdos, los momentos de tensión, de muchísimas horas de trabajo, de alegrías y adversidades. En un tiempo donde la profesión es atacada constantemente y quienes la ejercemos denigrados por el poder de turno, desde este programa izamos aún más alto nuestras banderas y defendemos con uñas, dientes y análisis la libertad de expresión y pensamiento. Por eso, para musicalizar la apertura de hoy, escuchamos Playing For Change.

Los aniversarios y los cumpleaños evocan aquella cuestión de San Agustín sobre el tiempo: sabemos qué es mientras no nos preguntamos por su esencia. Obviamente, en estas fechas que también son hitos, uno se detiene a pensar en la tarea que está realizando y el sentido que tiene su labor.

Para la apertura de hoy decidimos ir alternando algo de las reflexiones que nos generaron la labor periodística de estos dos años con algunos buenos momentos de Modo Fontevecchia, a través de fragmentos de entrevistas. Y continuaremos con algunas ideas que tenemos que nos llevan a hacer este programa.

Comenzamos con la prócer del periodismo, Magdalena Ruiz Guiñazú, cuatro meses antes de su fallecimiento, hablando de uno de los momentos claves del periodismo argentino: el 20 de mayo de 2022, refiriéndose a cuando José Ignacio “Nacho” López le preguntó a Videla por los desaparecidos. Durante su reflexión, aseguró que “ha sido extraordinario el coraje de Ignacio en aquel momento”, teniendo en cuenta las circunstancias que se estaban viviendo y agregó que fue “una pregunta histórica” y que a las nuevas generaciones “hay que explicarles que eso es tener coraje y eso es entender realmente la responsabilidad del periodismo”.

Estas palabras de Magdalena son claves para entender lo que queremos hacer en este programa, un periodismo comprometido con la búsqueda de la verdad, sin detenerse por las comodidades o las incomodidades del poder.

Avanzando tres meses en el calendario del 2020, vamos al 22 de julio, cuando la actual ministra de Seguridad, en ese momento precandidata presidencial, Patricia Bullrich, hablaba de los problemas de la gestión de Juntos por el Cambio: "Tuvimos la ingenuidad de pensar que el sólo hecho de llegar era un cambio en sí mismo”. A su vez, reconoció que no tuvieron en cuenta que cuando se gobierna en la Argentina no se trata sólo en la de los últimos meses sino que abarca toda la historia y que pensar que el solo hecho de llegar “arregla la estructura sobre la que se está trabajando, que es el país con todo lo que implica” fue ingenuo.

Ahora volvemos a avanzar otros cuatro meses en el tiempo y vamos al 21 de octubre de 2022. En aquella oportunidad, el expresidente Mauricio Macri dijo: "Tenemos que dejar de pensar que un iluminado puede resolver los problemas de la Argentina”. Macri resaltó que quien conduce debe apoyarse en un equipo conformado por gente que se haga cargo de impulsar y explicar el cambio cultural.

Como toda nuestra audiencia sabe, el slogan de nuestro programa es “La rebeldía de la moderación”. Finalmente, el resultado de las elecciones podría decirnos que estamos equivocados, que la sociedad no prefirió la moderación, que en este caso ser de extrema derecha, ser radicalizado, no ser moderado es el clima de época. Pero, a pesar de los cambios políticos, no cambiamos nuestra línea editorial, ni nuestra manera de hacer periodismo. Entendemos que estamos cumpliendo una función social y que si esa función social que es informar y ayudar a comprender la realidad, de realizar evaluaciones correctas, que nuestra audiencia podrá evaluar y le permitiría abrir el pensamiento.

Lilita Carrió decía que si el presidente Milei se cerraba a escuchar solamente a aquellos que lo aplaudían, iba a perder parte de la perspectiva de la realidad, porque parte de lo que puede aportar el periodismo es ayudar a quien conduce con un pensamiento crítico.

También nos mantuvimos gracias, no solamente a la tarea de los que trabajamos aquí, casi 40 personas, sino también de los entrevistados, que dejan sus testimonios como los que mencionamos.

Retomando, vamos a continuar con la línea de aquellos que habían ganado en 2021, y que todo el mundo consideraba que era el partido que iba a ser gobierno en 2023 y terminó saliendo tercero, que es Juntos por el Cambio.

Ya repasamos declaraciones de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, ahora avanzamos hasta el 31 de mayo de 2023, para ver qué decía quien en ese momento era el candidato presidencial con más chances de llegar a la primera magistratura, Horacio Rodríguez Larreta. “La Argentina va a elegir a quien le resuelva los problemas”, dijo al referirse al accionar de la sociedad argentina al momento de emitir su voto. Larreta aseguró que la gente se define considerando al candidato que considera que puede mejorar su calidad de vida en materia de seguridad, economía y educación pública. Además, destacó que la Argentina necesita un plan de desarrollo productivo. Viéndolo con la distancia, qué diferente sucedieron las cosas de cómo la veían muchos dirigentes políticos.

Ahora vamos al 24 de agosto de 2023, con el balance de Alberto Fernández, quien en una autocrítica reconoció que en el contexto adverso en el que le tocó gobernar no fue posible alcanzar los objetivos que tenía como meta. “Me hubiera gustado haber recuperado más el ingreso de la gente”, lamentó.

Es muy interesante destacar que en este programa nunca entrevistamos a Javier Milei, teniendo en cuenta que fue entrevistado varias veces en el programa que yo realizo en este mismo canal los fines de semana. Inclusive tuvimos un largo debate de 6 horas entre Milei y Juan Grabois, que fue bastante histórico, y un largo reportaje de 3 horas a él solo, pero desde que comenzamos este programa, hace 2 años, Milei se enojó con Editorial Perfil casualmente cuando comenzó a crecer por las críticas que recibía. Creo que la primera fue una tapa de la revista Noticias.

Ahora, volviendo a quienes dejaron su testimonio en nuestro programa, vamos al 27 de septiembre del año pasado. En esa oportunidad, José Luis Espert criticó a Javier Milei y dijo que “es un gran vende humo” y que no es cierto que representa algo diferente a la casta cuando en realidad “es más de lo mismo”.

La radicalización política ha tomado el mundo. Cada vez son más los políticos que uno escucha y realmente no puede creer que digan públicamente en los discursos que se atreven a decir. Por ejemplo, vayamos a estas frases: “La educación sexual en los colegios busca volver gay a nuestros hijos”, “el cambio climático es un invento de los socialistas”, “todo intervencionismo estatal es socialismo”, “Occidente está cooptado por el socialismo y el marxismo cultural que busca destruir todos nuestros valores, como la familia” y tantas otras frases dan cuenta de un mundo que en algunos aspectos parece haber cambiado muchísimo. Y frente a esto podríamos haber seguido el camino que nosotros consideramos ajeno al periodismo profesional. Por ejemplo, una radicalización en espejo, irnos al sentido opuesto y decir barbaridades similares de un extremo distinto al de la ultraderecha. Y otro, simplemente subirse a la ola para el resultado comercial. Pero elegimos el camino más difícil, el de la “Rebeldía de la moderación”, que es contracíclico, no tiene en este momento el mayor de los premios, pero la cosecha y el sembrado no se dan en el mismo momento así que tenemos la expectativa de estar construyendo aumentando el capital simbólico a futuro, el de respaldar todo lo que decimos con información, el de convocar a especialistas y protagonistas con distintas miradas.

Nos esforzamos todo el tiempo para tener a alguien de LLA en nuestro programa para demostrar ese deseo inquebrantable de pluralismo, ir a buscar las fuentes, entender que la búsqueda de la verdad para el periodismo en un norte, sino que es un ejercicio como un faro al que uno nunca llega y que la verdad siempre es compleja, más compleja de todas las teorías.

Uno de los procesos políticos más interesantes que vimos en estos dos años de programa es la evolución de las distintas posturas del centenario partido radical. Ahora vamos a compartir un fragmento de uno de sus dirigentes con mayor prestigio.

Facundo Manes, uno de los dirigentes radicales que tendría que venir a renovar al viejo partido, dijo en nuestro programa del 10 de enero de 2024: “No soy oposición amigable a este gobierno”. Entonces decía que, si bien al gobierno hay que darle gobernabilidad, es oposición porque cree en otro modelo de país.

Entre liberales y libertarios también surgen discusiones. Los dichos del histórico dirigente Ricardo Lopez Murphy tomando distancia de Milei, del 20 de febrero pasado en este programa, lo pone en evidencia, tras la pregunta del colega Alejandro Gomel. “Milei está abusando del poder”, porque no acepta de manera moderada las diferencias y los proyectos de los otros. “Cuando se usa el poder para hostigar con los que usted discrepa, con los que tiene rencor o con los que no les gusta cómo son, usted está abusando del poder”, profundizó breve pero contundentemente, cerrando con un “no voy a escalar”.

Ahora vamos a pasar a María Eugenia Vidal, otra de las dirigentes del campo liberal y la evolución de posiciones más moderadas a más cercanas al Gobierno, en la última aparición de ella en nuestro programa, el 11 de marzo de este año. "No comparto las formas del Presidente, pero no es prioritario”, dijo Vidal. Si bien se despegó de los modos del actual presidente, dijo que en tanto las reglas de la democracia no se vean alteradas y mientras compartan el rumbo económico, van a apoyar al actual gobierno.

Esta idea de que las formas no son prioritarias y que el fin justifica los medios es lo que llevó varias veces a la Argentina a apoyar mecanismos antidemocráticos con tal de que lo prioritario se lleve adelante independientemente de las formas, algo que siempre terminó mal. Ojalá esta vez termine bien.

El crítico, teórico literario y semiólogo francés Roland Barthes, en Mitologías, decía que los mitos son producto de vaciar de significado una palabra, vaciarla de cemas, es decir de elementos de sentido y solo dejar un sentido muy rudimentario. De esta manera, “piquetero” deja de significar integrante de un movimiento social de trabajadores precarizados, con una estructura política que nació en el final del neoliberalismo y pasa a significar solo “persona que no quiere trabajar y corta la calle”. De esta manera, las palabras en la discusión política significan cada vez menos y esto empobrece el debate público. “Ñoquis”, “planeros”, “zurdos”, ahora “ensobrados”, de la misma forma que “casta” y de esta manera crear un lenguaje nuevo, en el cual no cabe ninguna duda que el actual presidente Javier Milei ha sido muy exitoso en catectizar palabras nuevas con significantes lo suficientemente abiertos, que Laclau podría llamarlos “vacíos”.

Volviendo al comienzo del slogan “La rebeldía de la moderación”, la moderación está relacionada con la palabra “medio”. Muchas veces se dice que ese medio es un no lugar, los verdaderos lugares están en los extremos, el medio es la nada misma, es un promedio aritmético entre dos extremos cuando en realidad el medio concebido como lo planteaba Hegel como síntesis de los dos extremos lo que implica es una superación. Una síntesis superadora.

Creo que el momento que estamos viviendo es para algo. Creo en el espíritu de la historia y que nos depara siempre las cosas que suceden con algún objetivo que finalmente termina generando algún tipo de solución que la sociedad necesitaba.

