Eduardo Belliboni: “La billetera abierta del Ministerio de Capital Humano parece una falsedad”

La periodista Mariana Coria estuvo en la Plaza de los Dos Congresos en el marco de la marcha que preparan organizaciones sociales para mañana, y desde allí contactó al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que dialogó con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). El referente de Unidad Piquetera demostró su preocupación por el carácter represivo de la ley ómnibus y aseguró que el ajuste “aumenta la tensión social en un cuadro de miseria y necesidades”.

¿Mañana hay marcha?

Mañana nos movilizamos al Congreso porque estamos muy preocupados frente al mantenimiento de un esqueleto represivo muy fuerte en el proyecto de ley ómnibus, por la delegación de poderes hacia el presidente Milei que claramente ha quedado intacta.

Si bien el gobierno sufrió un retroceso, pero solo lo hizo en el reclamo de los gobernadores, de los sectores agroexportadores, pero no frente al reclamo del 24 de enero pasado, donde miles reclamamos, por lo pronto, contra las leyes laborales, las leyes represivas y por una recomposición salarial que no aparece por ningún lado, al contrario, el gobierno dice que después de haber anunciado el levantamiento del paquete fiscal va a profundizar el ajuste, lo cual seguramente se va a traducir en despidos, en un golpe al salario nuevamente y estamos frente a un cuadro general muy delicado en los barrios, porque ni siquiera tenemos la comida de los comedores populares.

Esto está empezando a generar una preocupación enorme, una situación de nerviosismo y tensión en los barrios, que es muy preocupante, porque no hay comedores populares abiertos, ninguno, ni los del Polo Obrero, ni los de El Curita del Pueblo, ni los que hay en los clubes sociales. Esto es muy grave porque aumenta la tensión social en un cuadro de miseria, de necesidades y de tensión también en los barrios con los narcos, quienes están con los negocios ilegales y que están todo el tiempo alrededor de la pobreza tratando de sacar provecho de esas necesidades populares que hay.

Movimientos sociales definen un "plan de lucha" y protestarán en supermercados por la entrega de alimentos

¿La comida que obtenían esos comedores era enviada por el Estado Nacional y ahora dejó de enviarles?

Si. Hace muchos años, por lo menos 20, que el gobierno lleva a los comedores populares, de todo tipo, hay comedores populares confesionales, hay clubes sociales. Imagínese que un club social de un barrio muy pobre lo primero que tiene que hacer, antes de iniciar el trabajo deportivo, es darle de comer, porque los chicos vienen de la casa muy mal comidos. Lo mismo les ocurre a las escuelas, por eso hay comedores escolares. Eso está cortado totalmente hace dos meses.

Hemos estado hablando con funcionarios del gobierno, no con la ministra Pettovello, ni con el secretario de la Torre, pero si con funcionarios que nos dicen que no tienen ni la menor idea y que ni siquiera hay gente nombrada en el Ministerio de Desarrollo Social para tratar este tema. La displicencia con la que nos contestan los funcionarios habla de que ocurre todo lo contrario a lo que dijo Milei.

La idea de una billetera abierta para las necesidades sociales de los que menos tienen es una falsedad.

Lo peor de todo le diría que es la atención social a los problemas graves que hay en la Argentina, que con sus claros y oscuros, los gobiernos anteriores, incluido el de Macri y Fernández, trataban de sostener porque entendían que era un terreno de estabilización social que la comida llegue a los comedores populares, porque si no estamos frente al sálvese quien pueda, y esto puede generar hechos graves en la Argentina, que ya vivimos.

Cómo mostraron los medios del mundo el paro general de la CGT y la marcha contra Javier Milei

¿Cuántas personas estima que eran alimentadas diariamente por la suma de todos esos comedores que hoy dejaron de funcionar?

No soy especialista en estadísticas, pero el exministro Arroyo, que es un técnico más allá de su ideología política, que entiende de la materia, sostiene que asistidos por el Estado Nacional hay 11 millones de personas en alimentos.

Nosotros, en lo que es la Unidad Piquetera con conjunto de las organizaciones del movimiento piquetero independiente, estamos arriba de los 5 mil comedores populares en todo el país. Calcule que un comedor popular puede tener entre 150 y 250 personas de acuerdo al lugar y la estimación que tiene cada organización. Estamos hablando de muchísima gente, yo le hablé de números concretos de la unidad piquetera.

¿Solo ustedes entre 500 mil y 1 millón de personas?

Exactamente, es muy grave. Después tenemos todas las organizaciones del marco ex oficialista que también tienen una extensión territorial muy grande, Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Dario Santillán, las organizaciones históricas del movimiento de desocupados, y ninguno recibe ni un kilo de comida.

¿Cómo han funcionado hasta ahora? ¿Cuál es la situación alimentaria de esos millones de personas?

Es variable, porque en algunos lugares los municipios están ayudando, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires mandó algo de alimento, pero mucho menos de lo que debería. También hubo un ajuste de Kicillof, porque mandó un 60% menos de lo que tenía que mandar, entonces hay muchos comedores que dejaron de funcionar, que tienen el cartelito de que está cerrado y hasta que no haya alimentos no hay comida, y otros que con la solidaridad popular empieza a funcionar.

Encuesta: cayó 15 puntos el apoyo al rumbo del Gobierno de Milei

Por un lado o por otro, la mitad está funcionando y la mitad no.

La mitad en la provincia de Buenos Aires, en otros lados directamente no funciona. Además, lo que manda la provincia es muy elemental, hay que hacer un enorme esfuerzo. Mandan comida seca no perecedera entonces no hay verduras ni carne.

En la provincia funcionan, en el interior no.

En la provincia de Buenos Aires tampoco funciona, porque del 100% usted tiene que lo que entregaba nación, en todo el país, se entregó cero; de lo que tenía que entregar provincia se entregó el 40%, así que estamos en el 20%.

Y 0% en el interior.

Cero en el interior excepto que alguna gobernación entregue algo, pero usted sabe que los presupuestos de las provincias están muy ajustados.

En realidad, hay una situación de desesperación en muchos lugares y de angustia de parte de quienes cocinan porque la demanda creció frente al proceso inflacionario, y la oferta, para decirlo en términos económicos, asciende a cero, con lo cual estamos en problemas muy graves.

MVB FM