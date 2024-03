El exembajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés, criticó la actitud de Daniel Scioli al formar parte del actual oficialismo: "Siento dolor por las decisiones que está tomando Scioli", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, apuntó a la dinámica legislativa del Gobierno: "Hay un ninguneo al Parlamento".

Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y fue embajador argentino en el Vaticano y jefe de Gabinete de la Cancillería. Además fue fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública.

Alejandro Gomel: Ayer cuestionó a Daniel Scioli, actual secretario de Cultura, por su postura frente al avance de la constitución de las sociedades anónimas en el fútbol, y bromeó con la ya clásica frase “¿en qué te has convertido, Daniel?”. ¿Scioli cambió mucho a su consideración?

Soy una persona que siempre respetó a Scioli y me sorprendió la decisión de formar parte del Gobierno actual, pero más me sorprende las decisiones en las áreas que están bajo su dependencia.

Hace año y medio, cuando asumió fugazmente como un ministro de Producción, inauguró uno de los hoteles de Chapadmalal hablando de la historia y de la importancia del turismo social, para que los chicos que no tiene posibilidad puedan conocer el mar, por ejemplo. Sin embargo, apenas asume, cierra Chapadmalal y Embalse Río Tercero, impidiendo a contingentes de familias del interior del país que estaban anotados, poder acceder allí en esta Semana Santa. Y lo último es cuando sacó una foto aduciendo que está trabajando en las sociedades anónimas deportivas, cuando existen imágenes de que en su momento festejó la posibilidad de anular esta opción cuando era presidente de la Comisión de Deporte hace unos años. Siento dolor por las decisiones que está tomando Scioli.

AG: En medio de todo esto, hay un congreso del PJ. ¿Qué puede salir de ahí?

Estoy yendo para allá. Fundamentalmente, del congreso del PJ va a salir la necesidad de ampliar la cancha y de abrir una comisión de acción política que vaya a “juntar troncos”, o sea, ir juntando a las ovejas que en algún momento se han ido del partido. Aparte nos va a hacer bien juntarnos y ver hacia dónde seguir, analizando las cosas que hicimos mal.

AG: Más allá de la deliberación y esta necesidad de autocrítica, ¿ve en el horizonte algún liderazgo que pueda aparecer en el espectro?

Los liderazgos no se hacen, surgen naturalmente. Estamos en una etapa institucional y no me disgusta como hemos ido trabajando. Tanto los gobernadores, como los senadores y diputados del bloque de UxP, los dirigentes sociales y sindicales hemos armado un scrum para enfrentar la ley ómnibus y el DNU.

Trabajamos mucho todos juntos desde el 10 de diciembre en adelante. Si no hubiera esa unión, nos hubiéramos debilitado mucho más. Ahora vamos a generar las normas para convocar a unas elecciones internas en un tiempo corto para que surjan los nuevos liderazgos.

Claudio Mardones: Milei ya anunció que postulará a dos candidatos para ocupar las vacantes de la Corte. Por un lado el juez Ariel Lijo y el constitucionalista Manuel García Mansilla. Se habla de que hay una parte del peronismo que está de acuerdo con prestar el voto en el Senado para que Lijo tenga menos traspiés y sea integrante de un máximo tribunal que tiene una sola vacante pero dos postulados. ¿Cómo ve esta especulación? ¿Y qué opina de esta decisión de Milei?

En estas 48 horas no encontré un solo dirigente justicialista que me diga que Milei lo llamó para consultarle sobre alguna nominación que él estaba por hacer. Normalmente cuando se elige un ministro de la Corte se supone que se habla previamente con la oposición para ver si la mayoría especial que requiere ese candidato se lo puede votar. Y en los bloques de UxP no ha sucedido, más allá de los nombres.

A su vez, vi declaraciones de la senadora Juliana Di Tullio y de Anabel Fernández Sagasti reclamando que los cargos que quedan sean para mujeres.

CM: En ese sentido, Victoria Villarruel no solo dijo que no estaba de acuerdo con la nominación de Lijo, sino que esperaba una mujer para ese puesto. Pero, aparentemente, hubo contacto del Gobierno con algunas candidatas que dijeron que no. En ese contexto, este sería el plan B. ¿Cómo ve que puede sintetizarse este debate en donde las principales autoridades se enteran de decisiones de esta estirpe por los medios (como declaró Villarruel)?

Dos cosas: me preguntan a mí, pero estoy en un espacio muy distinto al de Villarruel, aunque puedo decir que a nuestro espacio no lo consultaron. Primero tendría que tener consenso el bloque libertario para poder promoverlo y ahí la presidencia del Senado es fundamental. De hecho, a mí también me sorprendieron las declaraciones de Villarruel.

AG: Algunos integrantes del Gobierno dicen que quieren consensuar con el Congreso, pero después sale, por ejemplo, la fórmula provisional por decreto. Lo mismo ocurre con los jueces, ya que aparecen los nombres sin tener ningún tipo de consulta con ninguna de las partes. ¿Hay una manera allí de operar?

Hay un ninguneo al Parlamento. Esto no es nuevo, lo estamos viendo desde el día en que el Presidente decide hablar de espalda al Congreso. Por eso después es difícil que le aprueben las propuestas que hace, y no hablo sólo de nuestro espacio opositor.

CM: En la arena legislativa, venimos de una semana en donde se esperaba una nueva sesión especial para tratar el Fondo Nacional del Iniciativo Docente, impulsado por Hacemos Coalición Federal. Sin embargo, Margarita Stolbizer, integrantes del bloque, retiró el pedido y finalmente no se llevó a cabo ni la semana pasada ni esta. Y está esa idea de poder emplazar a la presidencia de la Cámara Baja, a Martín Menem, para que acelerara el tratamiento. En el medio, se constituyeron comisiones y ahí quedó la negociación. Pero ese ejercicio implicaba poder llegar a una demostración opositora de quienes han sido dadores del quórum del oficialismo y quienes no, para poder llegar a los 129 y poder sesionar. No se llegó. ¿Esto impacta en las posibilidades de reunir el mismo número para el DNU 70/23 y que se pueda cumplir el siguiente paso para anular el decreto? ¿O cree que eso, esta debilidad que ha quedado en un segundo plano, deja abierta la posibilidad de que el DNU siga en pie y que eso no suceda en la Cámara Baja?

Estamos trabajando para conseguir los 129 votos que se requieren para voltear el DNU. En la sesión que usted refiere hubo 124 diputados sentados en las bancas sobre 129 y como dijo nuestro presidente el bloque, Germán Martinez, fueron las "fuerzas del cielo" quienes ayudaron al Gobierno, refiriéndose a la demora de nuestros compañeros por los vuelos.

CM: Se habla mucho de que, al menos en Diputados, faltan 10 o 15 votos y se esperaba que ese ejercicio pudiera suceder esta semana con esa sesión especial que finalmente no fue. Y ahora viene la discusión de la nueva versión acortada de ley ómnibus, cambios tributarios y un paquete de medidas, pero todo recién para mayo. ¿Es eficaz el operativo tiempo en esta nueva etapa para seguir dándole vida al DNU? ¿Cuál es la falla para poder hacer esa demostración política?

No hay ninguna falla, hay que coordinar 129 lo más rápido posible, ya que cuanto más tiempo se pasa, más nos alejamos del objetivo. Entre esta semana y la otra va a estar planteado el tema. Nosotros tenemos 99 que están intactos para llegar a los 129, hay 5 de la izquierda, los 6 de la Coalición Cívica y muchos diputados provinciales. Imagínese que por la cuestión jubilatoria, la semana pasada se sentaron 124, o sea, no debería ser tan difícil los 129.

