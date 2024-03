Gustavo González: "Victoria Villarruel tiene vuelo propio"

Gustavo González analizó que, aunque el Presidente y la Vicepresidenta intentan disimular sus diferencias ideológicas en público, es muy evidente que reflejan corrientes políticas opuestas. Además, sugirió que este conflicto podría poner en juego la estabilidad del país. “El hacemos de cuenta que todo esto es normal incluso va en contra del mismo presidente, que él dice no ser un presidente normal”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: El viernes pasado casi anticipabas las diferencias entre Villarruel y Milei, fue premonitorio.

Más que un anticipo fue un recordatorio, no es que estaba revelando nada excesivamente misterioso o secreto.

Las diferencias ideológicas entre una nacionalista ultracatólica y un anarcocapitalista fueron obvias siempre, durante toda la campaña. Obviamente, por momentos se trata de aminorar en público esas diferencias, pero en el país de hagamos de cuenta que todo esto es normal, pueden llegar a compartir una fórmula alguien que cree en la destrucción del Estado como camino hacia una prosperidad y alguien que por el contrario cree en la presencia muy fuerte del Estado.

Pero por otro lado, no solamente se trata de diferencias disimuladas entre el Presidente y la Vicepresidenta, sino también entre el presidente y el grupo íntimo de anarco liberales que lo rodean, y los liberales del PRO y del radicalismo, que también hacen de cuenta que todo esto es normal y que Milei es un liberal.

Claramente, como son gente inteligente yo estoy seguro que ellos entienden la diferencia entre lo que puede haber sido un gobierno de Macri o un gobierno liberal de otros países y lo que es un gobierno anarcocapitalista como el que intenta poner en marcha Milei.

Pero bueno, dentro del Gobierno hay un protagonismo muy fuerte, por ejemplo, de una "histórica liberal", digamos con un poco de ironía, como lo es Patricia Bullrich, que cree en un Estado muy fuerte, como lo demuestra día a día con sus intervenciones militares y de fuerzas de seguridad. Cuando la ideología del Presidente radica en los textos donde el Estado es un delincuente que le roba a la gente y pregona que la seguridad de las personas esté a cargo de empresas privadas.

AG: La entrevista fue impresionante porque marca diferencias de fondo, y hasta cuestiona la famosa motosierra que es casi la bandera de Milei.

Como se encarga de decir en la entrevista, ella tiene una personalidad muy fuerte, tan fuerte como la de Karina Milei, y en esa personalidad fuerte ella no va a dejar de decir lo que viene sosteniendo durante toda su vida, que a su vez es lo que la corriente política que la sigue a ella, está segura que ella la va a representar. Si ella dejara de hacerlo, dejaría de representar esa corriente nacionalista católica que no tiene tantos adeptos en Argentina, pero ideológicamente es una corriente histórica en la política nacional.

AG: Este hacemos de cuenta, ¿hasta cuando puede llegar? ¿Se sostiene esto? ¿Podrán hacer equilibrio mucho más tiempo?

El "hacemos de cuenta que todo esto es normal" incluso va en contra del mismo presidente, porque él dice no ser un presidente normal. Después, cada uno tendrá la acepción que corresponda, en qué consiste esa normalidad. Simplemente esto va a explotar cuando esa "normalidad", la atipicidad de este presidente, sea más contundente o genere cosas en las calles, en la sociedad, que obligue a que esos dirigentes que hoy ven al presidente argentino como un presidente normal se contradigan tanto que puedan dejar de existir.

En lo que vimos ayer por su parte a Villarruel, es alguien que claramente tiene perspectivas políticas y vuelo propio, como lo vino pre anunciando siempre. Ese es el problema de fondo de Javier Milei, un poco lo recordamos el domingo pasado en el Diario Perfil, él sabe lo que ella cree saber y qué anda diciendo por ahí, y lo que ella cree saber es que esta normalidad de Javier Milei, de su presidente, puede derivar en alguna anomalía institucional.

Ella lo que dice, y es fácil saberlo porque ella no oculta demasiado esto en infinidad de reuniones privadas que tiene, es que ella está dispuesta, como dijo en el Financial Times, a asumir lo que venga si la normalidad provocada por un presidente particular, como dijo ayer Paolo Rocca, puede generar una normalidad institucional en el país.

Claudio Mardones: Casi a la misma hora donde sucedía el tironeo entre el Presidente y la Vicepresidenta antes de la sesión en el senado, tenemos a un Espert que dijo “yo no pondría las manos por Villarruel”, cuando le preguntaron si buscaba desestabilizar. Buscó curarse en salud, pero también quedó claro que los tiempos del Congreso y el Ejecutivo son tirantes. Villarruel remarcó que no piensa en un Senado que no funcione, todo lo contrario, y si eso no funciona está dispuesto a poner la cara. ¿Eso podría reactivar otra vez las diferencias entre el Presidente y la Vicepresidenta? Porque la expectativa de Milei era estirar mucho más el debate del DNU y la respuesta de Villarruel era no solamente que no se podía sino que tampoco quería.

No. Que ella remarque a cada momento la necesidad de garantizar la institucionalidad del país creo que es un mensaje para diferenciarse de la no institucionalidad supuesta del presidente.

Lo que no creo es que ella esté en una campaña de desestabilización, eso no creo que sea así, más allá de que quizá genuinamente ella ve algún riesgo y llegado ese caso, como ella dijo, “no voy a decir que tengo pretensiones presidenciales, pero tampoco niega que eso fuera así", obviamente, no está hablando de estos cuatro años sino del futuro.

Como al mismo tiempo ella reconoce informalmente los riesgos de institucionalidad con un presidente no muy apegado a la institucionalidad, bueno, claramente se puede estar ofreciendo. De hecho, es la alternativa constitucional después del presidente.

AG: No lo va a forzar, pero está dispuesta.

Sí, exacto, no lo va a forzar. No es que esté haciendo ninguna campaña de desgaste, pero bueno, está sentando a diario sus posiciones desde diciembre.

