Eduardo Valdés, diputado nacional, aseveró que “se cumplieron 40 años de democracia y nunca hubo fraude en ninguna elección”. Los méritos del ministro de Economía y cómo sería su gestión presidencial, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés fue embajador argentino en el Vaticano entre 2014 y 2015, jefe de Gabinete de la Cancillería entre 2003 y 2003, además de director y fundador de la Escuela Nacional de Gobierno del Instituto Nacional Administración Pública entre 1995 y 1998.

Eduardo Valdés: “Fue un ironía de Eurnekian cuando dijo 'de 3700 ñatos, uno me salió mal', por Milei'

¿Creés que realmente puede haber un gobierno de unidad nacional donde radicalismo y peronismo vuelvan a juntarse, como fue entre Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde en 2002, que tenía como prenda de unión un ministro de Economía extrapartidario como Roberto Lavagna?

Es indispensable. El tiempo que se viene, es un tiempo que a mí no me gusta. Terminó la grieta, no es bueno eso, no nos hace mejores personas. Y siento que Sergio Massa tiene con qué, posee antecedentes de persona de diálogo, de conversar con personas que piensan distinto a él y esa conversación transformarla en actos de gobierno.

Hurgué ese momento de la historia que fue el encuentro Perón-Balbín, qué paradoja. El mismo día que se vota en esta elección se cumplen 51 años del abrazo Perón-Balbín.

"Vamos Javier, estamos con vos" | Milei llevó tranquilidad al Círculo Rojo

También recordé con Ricardo Alfonsín otro lugar del que me tocó participar con orgullo y que creo que fue el verdadero stop al partido militar, cuando Antonio Cafiero nos convocó a nosotros, que éramos jóvenes peronistas, a ir a la Plaza de Mayo. Él, desde el balcón, en aquella Semana Santa, en algo inédito para la política argentina de ese momento, el jefe de la oposición (Cafiero) se abrazó con el presidente de la Nación, que era de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.

Son hitos que quedan en la historia de estos 40 años de democracia, que es indispensable renovar porque ni la UCR hoy es igual a la de Alfonsín del '83 ni el PJ es igual al Ítalo Lúder de aquel '83. Llega el tiempo de redefinición del esquema de trabajo común y de orígenes partidarios distintos.

¿Qué pasará con el dólar si gana Milei o Massa?

¿Sabés el nombre de ese ministro de Economía sorpresa que sería un extrapartidario? Por lo que uno supone, tendría que ser radical o de Juntos por el Cambio.

No, no lo sé.

Me cuentan con simpatía que entre el equipo colaborador de Massa se cargaban entre sí y decían "Vasco, ¿vos de qué partido sos?" por de Mendiguren o Lavagna hijo o Cleri. Porque Massa dice que no será de su propio partido. La verdad es que no lo sé.

Del liberalismo de derecha al peronismo: la carrera política de Sergio Massa

Lo que no sabemos es cuál es el partido de Massa. Por lo tanto, eso de "no de mi partido" cuál será, ¿no? Del peronismo podría serlo.

Massa es un hombre que tiene un gran diálogo con los sectores políticos más diversos de Argentina.

El balotaje del 19 de noviembre

Sé que todo el mundo piensa que hay una especie de empate técnico. ¿Cuál es tu propia prospectiva de cuál será el resultado del domingo?

Siento que nuestro espacio político está bien. Hace tres o cuatro días había un empate técnico y ahora está creciendo con una diferencia importante en Buenos Aires. Me llegaron a decir que hoy estaría por encima, pero mejor no lo digo porque quedará soberbio y después me retan.

¿Es 20% arriba en Buenos Aires ibas a decir?

No, 12 puntos.

Pero estuvo a 15 en la anterior elección…

El número al que se llega es importante. No te olvides que actualmente Javier Milei está con Patricia Bullrich. Me hablaron muy bien de esa remontada. O sea, saliendo de la paridad, como que empezó a despegar Unión por la Patria.

Sergio Massa

Está bien lo que decís, aunque la Provincia nunca tuvo la misma fuerza que en el resto del país. Ahora, 12 puntos en un territorio como el de Buenos Aires, que representa alrededor del 40% de todo el país, sería equivalente, si no hago mal la cuenta, a cinco puntos a nivel nacional. Es decir que si Milei obtuviese cinco puntos más en el Interior del país, en el resto del país estarían empatados.

¿Ves un cabeza a cabeza?

Sí, pero con una preeminencia de UxP. No estoy nervioso, lo siento caminando. Cuando uno salía a la calle hace un tiempo, allí tenías un promedio de gente que te hablaba bien y gente que te hablaba mal. Sentí en la primera vuelta que estábamos 20 a 10, pasamos a 20-5, es decir, cinco que hablaban mal y los otros me hablaban bien.

Hoy lo veo muy bien y estamos hablando en la Ciudad de Buenos Aires. Pasó el momento de las naftas y la falta que hizo que la gente esté muy mal predispuesta con UxP, y percibo que ahora de vuelta ha remontado.

Cuentan que le costó 4%, es decir, que la pérdida que había tenido Massa respecto al salir primero en las generales fue de 4 puntos.

Escuché versiones de “fuego interno” de La Cámpora. Al responsable de finanzas de YPF, que es de La Cámpora, ¿le asignás algunas posibilidad o verosimilitud a que alguien cercano a Máximo Kirchner pueda pensar que lo mejor es que gane Milei para que fracase desde su perspectiva y por 50 años no haya alternativa de un gobierno que no sea peronista?

Macri y Milei: reunión secreta para definir la última estrategia

No conozco a absolutamente nadie de ningún espacio político de UxP que piense de esa manera. ¿Qué sería que un dirigente político aspire a que gobierne 50 años el que no piensa como él?

Quiero decirte que las ideas que representan Milei o Macri.

Para nada.

A Mayra Mendoza la ví haciendo un gran acto de unidad nacional convocando a radicales, fue hace dos o tres días.

Massa o Milei: ¿Qué pasará con el dólar y la inflación según quien gane el balotaje?

Pero Mayra crítica a La Cámpora...

Mayra está en La Cámpora. Lo cierto es que los veo trabajando a todos. Pueden decirnos cualquier cosa, pero la unidad que mostró UxP en todo este tiempo a partir de que se cerró la fórmula Massa-Rossi, para mí es un pequeño orgullo.

Esto es una gran virtud del candidato a presidente, nos integró a todos y sentimos que nos enamoró su candidatura como propia y pocas veces pasa eso. Hay un gran mérito de Sergio en eso.

Milei y Massa cierran sus campañas

Mirá que era del Frente Renovador, nosotros peronistas, nos podíamos mirar de reojo, como nos mirábamos antes y, sin embargo, logró que todos seamos para uno y eso es muy bueno. Pocas veces lo sentí y tengo varios años, lo digo con orgullo en este momento.

El reclamo por posible fraude

Alejandro Gomel: Frente a este escenario se viene diciendo y hablando, sobre todo, por parte de la oposición y de parte del partido de Milei, acerca de empezar a poner dudas del proceso electoral.

¿Temés que haya complicaciones el domingo a la noche con denuncias de fraude? En redes se ve muy claro, el propio Milei fogoneo esta idea de que puede haber fraude en las elecciones del domingo.

Se cumplieron 40 años de democracia y nunca hubo fraudes en ninguna elección, menos en las que perdió el peronismo gobernando el PJ. Pongo como ejemplo, para no irnos tan lejos, la última del 2015, que Daniel Scioli pierde la candidatura. A las 19:30 él, que estaba perdiendo por siete puntos, le levanta la mano a Mauricio Macri. Y a las 23:30 de ese mismo día estábamos a un punto y medio de Macri.

Javier Milei

Siempre me quedó la duda de porqué a las 19:30 se fueron los fiscales de las mesas nuestras porque Scioli ya había levantado la mano. Sin embargo, nunca discutimos los resultados electorales. Siempre están las palabras esas. No sé si lo están haciendo repetir las culturas libertarias de Donald Trump o Jair Bolsonaro, porque de verdad no tienen ningún asidero. Es más, están mal predisponiendo a la Cámara Electoral con estas cosas.

El otro día vi que los intimaron porque no habían entregado más que 30 boletas por urna y había una filmación y unas fotos de la imprenta donde mandaron a hacer las boletas que estaba repleta de boletas que no habían querido llevar a la Justicia Electoral. Si eso es para preparar estas denuncias falsas, ya nos enteramos.

Argentina tiene una tradición y no ha habido fraude electoral en ninguna circunstancia en estos 40 años. No manchemos eso.

Endorsement: no vote violencia contra los periodistas

De paso, permítanme felicitar a Jorge Fontevecchia porque la convocatoria del otro día en el Salón de los Pasos Perdidos me pareció una muy buena idea de la revista Noticias, su directora, la editorial Perfil y me quedo una cuestión amarga que redobla mi espíritu de acá al 10 de diciembre que es, como dijo Jorge en ese encuentro, que los diputados y los senadores deberían convocar a homenajear esos 40 años dentro del Parlamento con quienes pasaron por allí, fueron presidentes y están con vida.

Marcaron un camino a seguir Noticias y Perfil.

BL JL