El chiste de Germán Paoloski que generó indignación

No es la primera vez que un conductor se cree gracioso burlándose de temáticas relacionadas a la diversidad. El no reconocimiento de la identidad o tomarse como chiste los genitales de una persona que no se autopercibe con el género impuesto, hoy queda obsoleto.

Lo que hasta hace unos años resultaba motivo de gracia, y era aplaudido por un público masivo en programas de televisión, hoy consigue el repudio rápido de un sector de la sociedad que se encuentra dentro de la ola de cambios sociales necesarios para la inclusión y el respeto.

Recientemente Mariana Genesio Peña fue agredida verbalmente en plena luz del día mientras realizaba un móvil de LAM, programa conducido por Ángel de Brito. A raíz de esto, miles de usuarios colmaron las redes con comentarios en repudio de este sujeto.

"Acto de transfobia contra Mariana Genesio Peña"

El chiste suele ser menos dañino, pero cuando no se tiene en cuenta quién está del otro lado, puede resultar peligroso. Hace unos meses Sergio Lapegüe bromeó en el contexto de una noticia de robo por parte de una travesti. El conductor aprovechó el momento para reírse de los genitales de la delincuente.

Al día siguiente, el periodista de Artear decidió pedir disculpas por sus dichos luego de leer algunos comentarios en su cuenta a través de internet. Hoy la noticia es similar pero apuntada a otro animador de la televisión.

German Paoloski estaba entrevistando en su programa de medianoche a Matias Alé. Ambos recordaron momentos del actor sobre sus relaciones sexuales y amorosas. El conductor remata con un chiste que despertó malestar: "Un amigo mío me dijo hace poco, lo ví, me lo encontré de casualidad, soltero él. Salió con una chica, al otro día me lo encontré y le pregunté '¿cómo te fue?' y me dice: 'Un caballero la chica. Pero bueno, ya estaba ahí'. Y bueno, sobre gustos...".

El video se viralizó y en Twitter llovieron todo tipo de comentarios.

