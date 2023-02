El Lollapalooza tiene ya su grilla completa y calienta motores

La propuesta incluye grandes artistas que estarán viniendo por primera vez a suelo argentino como Drake, Billie Eilish, Lil Nas X y Blink-182.

Además nos traerá shows de algunos de los artistas internacionales más venerados por los fans locales como Tame Impala, Rosalía, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie X, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Modest Mouse, Villano Antillano, entre otros.

Como siempre, Lollapalooza reunirá también un muestrario de lo mejor de la escena musical argentina, con Maria Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano, y Marilina Bertoldi, por nombrar a algunos.

El festival tendrá lugar el fin de semana del 17 al 19 de marzo de 2023 en su sede del Hipódromo de San Isidro.

Los últimos abonos se encuentran a la venta únicamente a través de la plataforma Allaccess y se pueden abonar en hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos.

