Elizabeth Gómez Alcorta: "Milei es un varón altamente violento y misógino"

La abogada penalista y ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, hizo foco en los avances de los últimos años e indicó que el feminismo es el movimiento más igualitario que existe. "Si fuimos una marea, plantear derogar el aborto generaría un tsunami", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, repasó la situación actual de Milagro Sala y la resignificación de su caso en la coyuntura actual.

Elizabeth Gómez Alcorta es feminista, abogada de Derechos Humanos, abogada penalista, fue ministra de Mujeres, Género y Diversidad durante la primera parte del gobierno de Alberto Fernández. También se desempeñó como abogada defensora de Milagro Sala, entre muchas otras causas que tuvieron que ver con delitos de lesa humanidad. Según Gómez Alcorta, “Milei quiere volver a 1921 con la derogación de la ley del aborto”.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo llegamos a este 8 de marzo en este 20024?

Llegamos muy organizadas en un contexto hostil y con asambleas preparatorias para este 8M en todo el país, en medio de un Gobierno que tiene un proyecto político que nos ataca, más allá de la eliminación en políticas de género y el negacionismo de la violencia de género.

Nuestro presidente eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y los programas de ese Ministerio, y aprovecha cualquier situación para atacar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tratándonos de “asesinas” a quienes estamos a favor.

Pero la idea del ajuste y de que el mercado tiene que tener la prioridad nos lleva a un límite a todos y a todas por los problemas para sostener un techo con una ley de alquileres derogada y el transporte, que nos impacta de una manera diferencial a las mujeres que al resto. Por eso estamos con las consignas claras de no al ajuste, no al hambre, no al recorte en salud. Es que el feminismo popular coloca esa agenda como prioritaria porque es la agenda que atenta contra nuestras vidas.

AG: La humorista Noelia Custodio decía que si le seguíamos diciendo “elle a un gato va a ganar Milei”. ¿Hubo en algún momento un alejamiento de la musicalidad que estaba sonando en la sociedad y un avance hacía otros lugares que terminaron llevando a lo que estamos viviendo hoy?

Por un lado no tengo dudas que hubo un serio problema del sistema político en general y del Gobierno anterior, que no escuchó ni habló a la gente. Ahora bien, esa desconexión con la gente no creo que tenga que ver con el avance de las políticas de género, pero sí que algunos dentro del Frente de Todos intentaron justificar la derrota legislativa en 2021 con el avance de la creación del Ministerio, el DNI no binario y la ley del Aborto, entre otros puntos.

Si a nosotras nos matan todos los días o nos violan de a miles o tenemos una gran brecha de género, la pregunta es ¿vamos a dejar de exigirle al Estado que se haga cargo de estas violencias y desigualdades porque, eventualmente, eso pueda traer una reacción conservadora?

Además, dudo que la reacción conservadora tenga que ver con esta lucha, sino más bien porque hace 10 años la gente vive cada año peor que el anterior. Tiene que ver con la inflación, con parte de lo que produjo la pandemia, con que la política se habló de un modo endogámico y con que no aseguren un horizonte para la gente.

Milei quiere volver al 1900, quiere mandar a las mujeres a las casas para cuidar a los pibes. Eso es un Gobierno reaccionario, no conservador. Hace más de 7000 años que venimos muy de atrás, y encima nos viene a reclamar si era el momento o no para el debate por el aborto en la pandemia. Son caraduras, ya que se paran en sus propios privilegios para decirnos que tenemos que seguir postergando nuestras vida y nuestra libertad.

El feminismo vino justamente para cambiarlo todo, desde la modernidad hasta acá es el movimiento más igualitario que existe porque queremos los mismos derechos, ni más ni menos. Cualquier proyecto de derecha son anti igualitarios porque quieren los privilegios para unos pocos y se sabe que sus proyectos nos van a tener como sus enemigas. Además, sabemos que el Estado debe tener un rol central en el proyecto igualitario porque sabemos que lo necesitamos para ir en contra de los planes de derecha.

AG: Milei habla acerca de la batalla cultural e incluso tuvo el furcio de decir que “si hubiera brecha salarial, todas las empresas trabajarían con mujeres”. ¿Qué pensás al respecto?

El otro día me preguntaron si podía decir el gran avance del feminismo del Siglo 21 y para mí es la batalla cultural. Pensá que hace 15 años no existía la idea de que el femicidio es algo gravísimo, se hablaba del “homicidio pasional”. Ahora sabemos que la violencia de género no es algo privado, si hay una vecina gritando ya no se piensa “es algo de la pareja, no me voy a meter”. El feminismo viene ganando la batalla cultural.

El derecho al aborto no lo conquistamos por debates académicos, sino en la calle. En el 2018 se debatió en cada lugar y en cada familia, y cuando escala un debate con esa porosidad, ya se ganó porque antes no se hablaba de eso socialmente. Pero no hay ninguna conquista que perdure si no se sigue batallando, el ejemplo es el fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos.

Claudio Mardones (CM): Recordaba el impacto del fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos, y en ese caso estamos hablando de una decisión de la Corte medio siglo después. Mientras que en el caso argentino, nos encontramos con una ley que implicó un salto cualitativo en términos de conciencia y de un cambio estructural. Pero ahora nuestro Presidente no se cansa de decir que considera al aborto un asesinato y uno puede especular que es parte de una estrategia en vísperas de que posiblemente en algunos meses Jorge Bergoglio esté en el país, y esto es un gesto para no enemistar con la Iglesia. Otros dicen que busca retroalimentar al votante duro y poder sostener esa agenda. ¿Hay que tomar en serio este intento de Milei para criticar la ley de Aborto o es parte de este escenario que buscaba en su primer año?

Hay que tomarlo en serio porque es el presidente, pero si eso tiene como consecuencia la presentación o no de un proyecto de ley para derogar el aborto es hacer futurología. Es cierto que vocero Manuel Adorni dijo que no estaba entre las prioridades en este momento,

En mi opinión, el Gobierno enfrenta dificultades para sancionar leyes y se centra en negociaciones con gobernadores, todos hombres. No veo viable sumar un debate en este momento, especialmente considerando la falta de estrategia clara en el proyecto político actual.

Milei es un varón altamente violento y misógino que usa la violencia como herramienta política, y esto ha generado un impacto significativo en la sociedad. Hay que tomar en serio estas actitudes, ya que influyen en la reproducción de discursos agresivos. De hecho, desde 2020 hubo un aumento en las agresiones hacia quienes apoyan la legalización del aborto, y esto se vincula a la habilitación de la agresión y las fuerzas de seguridad por parte del Presidente. De todas maneras, si fuimos una marea, plantear derogar el aborto generaría un tsunami.

Es necesario tomar medidas serias ante estos eventos, más allá de la presentación de un proyecto legislativo, e instar a unir fuerzas para defender nuestras vidas frente a un sistema y un proyecto político que nos consideran enemigas. Por todo esto hay que tomarlo en serio.

El caso de Milagro Sala

Gabriela Maidana (GM): Cada 8M se hicieron marchas para pedir por la liberación de Milagro Sala, quien respecto a su condición de presa política sostuvo hace poco que muchos funcionarios que podrían haber hecho más para mejorar su situación “le soltaron la mano”. ¿Cómo recibe usted esas declaraciones?

Antes que nada, volví a ser ahogada de Milagro el día que renuncié al Ministerio. Primero, aclarar que el 8 de marzo no se trata solo de pedir por Milagro, sino que hay un extenso documento de unidad con diversas reivindicaciones, incluida la libertad de Sala. La demanda por su libertad ha estado presente y seguirá estándolo hasta que se reconozcan sus derechos y sea liberada.

La naturalización del caso de Sala ocurrió cuando algunos compañeros dieron por perdida la batalla, abandonando y olvidando a Milagro, a pesar de que en los primeros cuatro años de su detención recibía visitas y apoyo.

Milagro Sala

En cuanto a aquellos funcionarios o compañeros que aparentemente olvidaron apoyar a Milagro, hay que destacar la relación entre el poder político y judicial, y se destaca que cuando la opinión pública y el poder político intervienen, pueden influir en casos judiciales, como se evidenció en el caso de Nahuel Morandini en Jujuy.

También está el caso de Natalia Saracho, quien fue atacada de una manera clasista por Diana Mondino, convocó a una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, logrando repercusión pública y presionando para la liberación de Morandini.

