Francisco Sánchez: "En Argentina se promueve el aborto"

Francisco Sánchez destacó la importancia de la Iglesia Católica en temas como la asistencia en casos de drogadicción, educación y salud, y repudió la idea de que se separe del Estado. Además, sugirió que, aunque todavía no hay nada confirmado y sólo son suposiciones, el Papa podría visitar nuestro país en septiembre o noviembre. “El Papa debe seguir trabajando en el sentido de que el aborto no se siga practicando en la nación donde él nació”, opinó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Sánchez es el nuevo secretario de Culto de la Nación.

Alejandro Gomel: Viene de algunas polémicas, algún pedido de pena de muerte a Cristina Fernández de Kirchner, hablando del sionismo internacional y lo que eso significaba. ¿Se arrepiente de alguna de estas cuestiones que pasaron en el último tiempo? ¿Cómo ve a partir de este nombramiento ese pasado?

Primero, lamento tener que volver a hablar de este tema, porque lo he comentado varias veces, pero bueno, considerando que ustedes llaman, tengo que tener la gentileza de responderles, aunque preferiría a no enfocarme en estos temas.

No pedí la pena de muerte de Cristina Fernández, eso es una inexactitud y cualquier persona que tenga la capacidad de interpretar un texto básico puede saber leer que claramente yo me refería a la pena de muerte para los casos de corrupción agravada, no estaba pidiendo la pena de muerte de la vicepresidente y en ningún momento me expresé en esa línea, pero bueno, cada uno hace la interpretación que quiera.

El ex diputado del PRO que pidió pena de muerte para Cristina Kirchner será secretario de Culto

No puedo meterme en la interpretación de las personas, pero sí puedo decir lo que dije, no dije eso, y lo que dije, lo reitero, lo presenté en un contexto en el que era diputado de la Nación y en el que la corrupción agravada es un problema recurrente en la historia argentina, que no tiene fin y que nos ha traído a situaciones dramáticas como la que tenemos hoy en Argentina.

No solamente llevada por malas administraciones, sino sobre todo por unos niveles de corrupción alarmantes, que parece que no tienen fin, entonces bueno, lo que presenté como legislador iba en esa línea, considerar los casos de corrupción agravada como actos de traición a la patria.

Argentina volvió a caer en un índice mundial de corrupción: la crítica a Javier Milei

Y haciendo una interpretación de algún vacío que tiene nuestra Constitución Nacional sobre cómo tratar la corrupción agravada, yo sugerí la posibilidad de que podía hacerse de esa manera, que también para presentar un proyecto en esa línea, en ese sentido, hay que hacer algunos reparos con los pactos internacionales que Argentina ha adherido, y en ese sentido iba mi proyecto también.

Presenté un proyecto como tiene que presentar un legislador, con la seriedad que lo presentó un legislador.

Ahora, si ustedes o cualquiera puede hacer una interpretación pequeña, parcial, yo no puedo meterme con eso, por supuesto, lo respeto y cada uno hace las interpretaciones que desee.

El vínculo de Milei con el judaísmo ortodoxo: el rol del rabino Wahnish, los empresarios de Lubavitch y sionistas de Betar

Respecto de lo que acaba de decir usted sobre mi comentario sobre la comunidad judía y el sionismo internacional, eso, ya le digo que es una absoluta inexactitud y una falsedad enorme, que entiendo que haya gente que no le guste mi perfil o lo que yo pienso o digo, pero no es necesario instalar mentiras y repetirlas. Jamás dije eso, jamás lo pensé y nadie puede achacarme algo que no tiene que ver con mis dichos, ni con mis palabras escritas ni expresadas oralmente.

No me gusta empezar así una entrevista, hubiera preferido que empezáramos de una manera más simpática, pero yo estoy para trabajar, por ahora, por un desafío enorme que me dio el presidente de la nación, Javier Milei, y me gustaría abocarme a eso.

Francisco Sánchez, el exdiputado que pidió pena de muerte para Cristina Kirchner, es el nuevo secretario de Culto

AG: ¿Cuáles son los objetivos que tiene?

Tenemos muchos desafíos, obviamente este es un país tremendamente espiritual, es un país muy religioso, más allá de que tenemos mayoría católica, nosotros tenemos libertad de culto, tenemos además un diálogo interreligioso que es ejemplo a nivel mundial y nos tenemos que abocar a que eso se sostenga, y se sostenga también a los cultos sin ningún nivel de persecución.

Usted sabe que en Argentina a veces se siguen algunas consignas, se las deja y se actúa en función de esas consignas, como por ejemplo Iglesia y Estado asuntos separados, ya parece que fuera la realidad.

El otro día hablaba con el director de Sedronar, le comentaba, por ejemplo, le tiro un ejemplo, la Iglesia Católica solamente tiene 600 centros que atienden casos de drogadicción en el país, muchísimo más de lo que tienen todos los estados provinciales y el nacional en conjunto, solamente la Iglesia Católica, hay otras iglesias como por ejemplo la Evangélica que también tiene muchos de esos centros.

La Iglesia Católica solamente tiene un tercio de los alumnos matriculados en educación primaria y secundaria de toda la provincia de Buenos Aires, tiene miles de centros educativos en todo el país, centros de salud, cuidados de ancianos, comedores, es decir, a veces hace falta también para que esa convivencia en estas instituciones centrales para el desarrollo, no solamente espiritual y eventualmente la salvación de las almas, que es a lo que se abocan las religiones, también tienen un marco social muy importante que, desde el Estado, se generen los lazos para que esas actividades sociales se concreten de la mejor manera posible.

La Iglesia católica ratificó que desde este año ya no recibirá fondos del Estado

AG: ¿Usted dice que hay que profundizar los lazos de la Iglesia y el Estado?

No tenga dudas de que hay que profundizarlo, y para eso está la Secretaría de Culto, no solamente para las relaciones internacionales de la Argentina con las Santas Sedes, sino también para generar, sostener y fortalecer esos vínculos con todos los credos a nivel nacional, que son muchísimos, que abarcan muchísimas actividades, no solamente la vida de culto, sino muchísimas otras actividades, y que para eso el Estado tiene que facilitar el funcionamiento de esas herramientas.

AG: ¿Lo que usted piensa de la pena de muerte no puede tener algun cortocircuito con la Iglesia?

La posición mía fue como legislador, como le decía recién, un proyecto que presenté como legislador. Como secretario de Culto no me corresponde presentar proyectos de esa naturaleza ni trabajar en esa línea.

De hecho, este año se declaró el año de la vida, la propiedad y la libertad. Y nosotros vamos a trabajar en esa línea de la Secretaría.

Por otra parte, a veces se omite, si bien las características de un proyecto pueden ser contradictorias con algunas visiones, también es cierto que desde la teología hay cuestiones que se discuten.

No quiero profundizar sobre esto porque obviamente hay distintas teologías.

El mensaje encriptado de Javier Milei en hebreo: las tablas de Moisés y la "nueva" ley ómnibus

En Argentina, como decía, si bien el artículo segundo de la Constitución establece que el Estado Nacional sostiene el culto católico, en el artículo 14 estamos definiendo también o se define también que el Estado Nacional defiende la libertad de culto, la libertad de expresión y de conciencia, con lo cual en Argentina es importante la visión de todos los cultos.

No obstante eso, que pueda haber distintas miradas de acuerdo al culto en el que uno consulte, también, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay distintas miradas sobre aspectos como este. Pero no viene al caso discutirlo porque no va a ser parte de las iniciativas que tenga el Gobierno Nacional. Vamos a estar enfocados en otras agendas.

El Papa defendió el rol del Estado: "El dios mercado y la diosa ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización"

Claudio Mardones: Una de las noticias más importantes de esta semana tiene que ver con el mensaje del Papa al nuevo Centro Bartolomé de las Casas, donde dijo: “Todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen, no, el ejercicio debe ser también legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro?”. Algunos interpretaron que eso estaba dedicado a magistrados, jueces, y quienes estaban presentes en el acto que se realizó esta semana, pero el primer magistrado es el presidente. Como secretario de culto, ¿qué interpretación hace de este mensaje que hizo el Papa Francisco?

Esa es una interpretación que pueda hacer cada uno y está bien. Cada uno va a hacer la interpretación que quiera, independientemente de lo que yo diga.

Si usted me pregunta mi interpretación, yo creo que se la dice al ex presidente de la Argentina que fue elegido en el año 2019, y esa elección legítima no le daba legitimidad para impulsar el aborto.

Yo creo que es el tema que más le duele al Santo Padre y seguramente que es parte de una agenda cotidiana que él tiene y, pensando en la Argentina, le debe doler y debe seguir trabajando en el sentido de que el aborto no se siga practicando en la nación donde él nació y, por supuesto, una de las naciones católicas más importantes del mundo.

Así que, ya digo, cada uno puede hacer la interpretación que considere y me parece que está bien, pero entiendo que el Papa, al dirigirle ese discurso a los magistrados, era específicamente para los magistrados, pero podemos hacer varias interpretaciones sobre eso.

El Gobierno abrió la puerta a la derogación del aborto: "En algún momento se debatirá"

En todo caso, habría que preguntarle al Santo Padre, como mucho al nuncio apostólico en Argentina, que por ahí tiene una visión más clara de lo que quiso transmitir el Santo Padre, que, ya digo, a veces uno quiere darle interpretación a todo de acuerdo a su mirada, a su propio entorno, pero no hay que olvidarse nunca que es el Papa de la iglesia universal, no es solamente el papa de los argentinos y de nuestra coyuntura.

Hay que mirarlo como el líder mundial que es, a veces, y ahí me incluyo yo, muchos nos hemos confundido respecto de esta misión que tiene el Santo Padre, que más allá de que es sacerdote y cura, sobre todo hoy es un líder mundial.

Y si es argentino, y por supuesto cada cosa que hace para Argentina nos pesa el doble, pero no hay que olvidarse que él, cada vez que emite una opinión, lo hace para todos los católicos del mundo.

El papa Francisco criticó a quienes prefieren tener mascotas y no hijos

CM: No pierdo de vista que Italia tiene legalizado el aborto hace por lo menos más de 20 años, secretario, y ahí es donde está el Vaticano. Entonces, bueno, usted lo verá, para la curia romana es un tema a veces que tiene peso, a veces no tanto. En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo es una ley. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que no estaba en la agenda del gobierno cambiarlo. En ese sentido, luego de su visita a la Santa Sede, de haber sido testigo de este momento histórico para el presidente Javier Milei, ¿cómo se están preparando para la visita del Papa a la Argentina? ¿Cree usted que finalmente va a concretar esta visita? ¿Cómo están armando los preparativos?

Mire, primero quiero hacer una aclaración. En Italia no está legalizado lo que no está es penalizado. Son cosas distintas.

CM: Ha sido una discusión con la Santa Sede de más de 20 años, por eso le digo.

Sí, pero no está legalizado, por eso le digo que no es lo mismo legalizarlo que no penalizarlo. En otros países se ha legalizado, lo que ha ocurrido en Italia es que no se penaliza, no se castiga con ningún tipo de pena a quienes lo practican. Son cosas distintas.

CM: Sin duda, le tomo la corrección, secretario.

No, pero no es que lo quiera corregir. Para mí es un tema caro, es un tema importante, y además yo participé de la última discusión donde se terminó aprobando la promoción del aborto, porque en Argentina se lo promueve, no es que solamente se lo ha legalizado, sino que se lo promueve.

Realmente es un tema que creo que se tiene que seguir estudiando.

Lo que dijo Adorni respecto a esa cuestión, dijo que no era una agenda de ahora, del corto plazo, que hay que atender otras cuestiones y que eso sigue en agenda del gobierno, pero no se va a atender en el corto plazo. No dijo que no se va a trabajar sobre eso.

Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar la ley del aborto

CM: O sea que usted no pierde las esperanzas de que el gobierno en algún momento vuelva a la carga con este tema o que haya una derogación de la ley.

Bueno, tenemos un presidente claramente pro vida, él definirá los pasos a seguir respecto de este tema, que es un tema crucial no solamente para las cuestiones espirituales, para muchos, no es solamente un tema de ética para otros, o de ética y espiritual para muchos otros, sino también es un tema demográfico.

Argentina es un país que hace cuatro años cayó en una curva descendente poblacional. Estamos teniendo cada vez menos hijos.

Para sostener la población, en promedio, cada mujer debería tener dos hijos, o 2,01 específicamente, para que la población se sostenga y crezca. En Argentina, históricamente, estuvimos en niveles arriba de tres.

Francisco Sánchez supone que Francisco podría visitar la Argentina este año, aunque todavía no hay nada confirmado.

Entrado del siglo XXI, siempre arriba de 2,5. Hace cuatro años que estamos cerca de 1,7 hijos por mujer, con lo cual estamos en una curva descendente, al igual que ocurre en países como Corea del Sur, España, y otros países que tienen problemas demográficos graves, y eso trae no solamente problemas para el poblamiento de un país, sino también problemas económicos que hacen desajustes macroeconómicos, que en el futuro, en el futuro me refiero a los próximos 20 años, nos van a costar carísimos.

Así que son temas que tenemos que ver como cuestión de Estado.

"Tantos chicos con hambre y usted con un perrito", el papa retó a una mujer que le pidió bendecir a su mascota

Pero más allá de esas cuestiones, sí me interesa que hablemos de la visita del Papa, porque para nosotros es vital, es fundamental, es muy importante.

El Papa, ya sabemos, tiene 87 años, tiene problemas de movilidad hace muchos años, cerca de 20 años que usa un calzado especial, pero ha visto afectada su movilidad, tiene problemas de cadera, de espalda, con lo cual, eso obviamente afecta el ánimo, la vitalidad, las ganas de hacer cosas, y este es un viaje que obviamente va a ser de mucho gasto de energía, porque no solamente implicaría la visita a la Ciudad de Buenos Aires, sino seguramente también a alguna otra ciudad, pero con mucha demanda.

Mama Antula, la primera santa argentina que podría acercar al Papa y a Milei

CM: ¿En qué ciudades están pensando?

Eso lo tiene que definir el Santo Padre en relación a la cantidad de días que desee venir, pero seguramente el interior del país tiene que tener una atención especial de parte del Santo Padre. Me imagino Córdoba y Santiago del Estero.

CM: ¿Usted está pensando en que podría durar esa gira más de tres días?

Me imagino que sí, pero es todo nivel de especulación.

CM: Sí, con el cuidado del caso. Pero no perdemos de vista que el preparativo de una visita a un jefe de Estado y especialmente en el caso del Vaticano, requiere mínimo seis u ocho meses de preparación, con los cuidados del caso. Pero esas variables quizás ya las están barajando.

Creo que hay que descartar octubre, porque hay un sínodo obispo muy importante, como todos los sínodos que se va a llevar en Roma todo el mes de octubre, con lo cual sería, yo al menos me lo imagino, en el mes de septiembre o noviembre. Al menos es lo que yo me estoy imaginando. Es todo a nivel de suposición, porque no ha tenido ninguna confirmación y nadie, ni la Nunciatura ni la Conferencia Episcopal tienen información respecto de cómo se va a dar eso.

MVB FM