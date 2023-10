Ezequiel Kopel, autor de “La disputa por el control de Medio Oriente”, analizó el conflicto entre Palestina e Israel, la situación en la Franja de Gaza y las perspectivas en la región, en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El modus operandi de Hamas, de la toma de rehenes, me recuerda a las toma de rehenes en Irán. ¿Esto indica algún grado de similitud en las técnicas utilizadas?

Creo que es un poco diferente por la estructura del poder en Irán. En este momento, estamos hablando de una orientación diferente a la de un ejército. Creo que la situación para negociar las liberaciones, incluso, es diferente.

Conociendo lo que pasó en el pasado con los intercambios de rehenes entre Israel y Hamas, yo creo que va a haber mucha sangre, que esto se puede extender a un conflicto regional, y después de eso puede haber intercambio de prisioneros, si es que Israel no logra antes liberar algunos.

Uno cree que Hamas, con la cantidad de prisioneros que tiene, sabiendo que en el pasado pudo cambiar un soldado israelí por mil prisioneros palestinos, incluyendo el actual ex jefe de Hamas en Gaza, va a tratar de dividirlos y utilizarlos, como un trofeo importante.

La experiencia de liberar rehenes de Israel recuerda a aquellos Juegos Olímpicos, donde terminó mal. Quisiera colocar el elemento histórico del hecho de presionar contra Israel con tomas de rehenes…

Creo que año a año, la vida israelí se ha vuelto más preciada. Si uno ve, las protestas por parte de familiares y amigos, cada vez han sido más pesadas.

El actual líder de Hamas en Gaza estuvo en prisiones israelíes, conoce lo que está tratando de hacer con la presión. En este momento, la sociedad israelí está unida y cohesionada en atacar Gaza, pero cuando el fuego pare, que es imposible saber cuándo va a pasar eso, probablemente haya un fuerte movimiento pidiendo el intercambio de prisioneros, o su liberación.

Decías que temés por una escalada regional del conflicto. ¿Regional incluye a Irán?

Sí. Creo que se escribió muy rápido una noticia en el Wall Street Journal, que decía que Irán había planeado este ataque, y vi muchos comentaristas diciendo esto, pero eso es contradictorio con la propia información de Estados Unidos e Israel, que dicen que no encuentran un planeamiento directo de Irán.

El liderazgo iraní está completamente penetrado por los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes. Hamas mantuvo la planificación en secreto, si no nunca podría haber realizado un ataque tan complejo y sorpresivo.

Sin embargo, Hezbollah, en el Líbano, sí es el largo brazo de Irán en el mundo árabe. Comunica lo que piensa Irán en árabe y no en persa. Yo creo que Hezbollah no va a entrar en guerra con Israel si no le da el visto bueno Irán .

El peor escenario para Israel es una especie de “revival” de la “Guerra de Seis Días”, donde tenga que enfrentar a Hamas en el sur, en el norte a Hezbollah, en el nor este a las milicias chiitas, y también haya un levantamiento de los palestinos en Cisjordania, más los árabes que tiene dentro de sus fronteras.

¿Y cuál creés que es el escenario más posible?

Israel acaba de formar un gobierno de unidad nacional, no va a una guerra total. Creo que ahora Israel se muestra más dispuesto a ingresar a Gaza, lo que tiene sus desventajas.

Israel se retiró de Gaza, principalmente, porque era muy difícil de controlar. Es uno de los lugares más densamente poblados de todo el mundo, donde viven millones de personas, pero Israel tenía solo seis mil colonos dentro.

Es fácil entrar, es difícil salir. Me resulta difícil pensar que Israel va a volver a ocupar toda la Franja de Gaza.

No tengo dudas que Israel tiene la capacidad, potencia , fuerza, y la cohesión interna para sacar a Hamas del poder en la Franja de Gaza. El problema es quién va a administrar después a esas dos millones trescientas mil personas. ¿Israel va a patrullar los campos de refugiados? Es como un tiro al pichón, es una trampa.

Creo que Israel va a entrar, porque necesita retomar algún tipo de acción. El día después lo veo un poco más confuso.

¿Colocás esto que sucedió en un contexto más amplio? Al inicio de esta semana comentábamos el concepto de “ policrisis ”, del historiador inglés Adam Tooze, que plantea que, tras la caída del antiguo orden de equilibrio entre dos potencias, Estados Unidos y la ex URSS, con el deterioro de la hegemonía de Estados Unidos, pero todavía una situación no resuelta con China, comienzan a ocurrir distintos eventos mundiales como los atentados de Hamas, la guerra de Ucrania.

De alguna manera, como que faltan superpotencias que hagan de “contenedores”, como era la ex URSS, que operaba de factor estabilizador en Medio Oriente…

Creo que la naturaleza aborrece el vacío. Todos los factores, cuando sienten que hay un vacío, se potencian.

Me parece que hay una continuidad de los presidentes estadounidenses a partir del gobierno de Barack Obama, que es Estados Unidos tratando de sacar un poco los pies de la región.

En cuanto a la explicación de la terrible masacre de Hamas, creo que hay también cuestiones internas pero también cuestiones internacionales, como el acercamiento de Israel a Arabia Saudita.

Pensando en el antecedente de 2002, cuando se ofreció una paz total a cambio del retiro de los territorios ocupados, Hamas hizo el mayor atentado terrorista hasta el momento.

Arabia Saudita tiene una gran llegada comunicacional. Que el custodio de los lugares del islam en el mundo de repente cambie completamente y reconozca al Estado Judío, creo que fue un factor que tuvo que ver en el hecho .

