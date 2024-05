Gastón Manes: "Carece de sentido que Petri esté alineado con el Gobierno"

Gastón Manes sostuvo que en su partido hay mucha desazón en la UCR con el accionar del ministro Luis Petri. A su vez, pidió una postura más dura del Presidente respecto al tema Islas Malvinas y criticó sus constantes elogios a Margaret Thatcher. "En la entrevista a la BBC ratificó la postura de soberanía, pero también relativizó la presencia de David Cameron en las Islas", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gastón Manes es presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y abogado especializado en derecho internacional. Fue asesor de Dante Caputo, ex Canciller de Raul Alfonsín y fundó el Instituto de Neurología Cognitiva junto a su hermano Facundo.

Debe ser uno de los momentos más difíciles para presidir la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Pareciera que hay varios radicalismos y criterios.

Es un momento particular, pero la historia argentina nos tiene acostumbrados a este tipo de movimientos. El radicalismo, con sus 132 años de vida, ha tenido momentos con diferencias de criterio, de abordaje de situaciones coyunturales como en la actualidad. Hoy hay un conflicto de interés genuino, a veces se trata de conflictos de intereses espurios, pero no es el caso.

Esta situación tiene que ver con la mirada de algunos dirigentes a largo plazo que se junta con la mirada de quienes ahora tienen responsabilidad de gobierno, como son los gobernadores que necesitan un vínculo más cercano con el Presidente.

En mi caso, al ser un ciudadano de la actividad privada que tiene el rol de dirigir este debate, no tengo la misma mirada que un gobernador que tiene otra responsabilidad. En este contexto, hay muchas diferencias de criterio, algo que se vio plasmado en el debate de la Ley Bases en el Congreso.

Alejandro Gomel: Ayer Agustín Rombolá planteaba la expulsión de Luis Petri del partido. ¿Están dadas las condiciones para eso?

Hemos recibido varios pedidos de sanción y de suspensión contra ministro de Defensa que es afiliado al partido. Como presidente de la Convención, no puedo adelantar mi posición al respecto porque es nuestra mesa la que va a dictaminar en un sentido u otro cuando las presentaciones sean tratadas.

Tenemos una carta orgánica que establece pautas para los afiliados sobre el comportamiento y las posturas doctrinarias. Obviamente, el radicalismo no está alineado orgánicamente con el gobierno de Javier Milei. Lo que más hace ruido no es la pertenencia a un cargo que hasta podría ser considerado un beneficio para el partido. Cuando el Gobierno dice o hace cosas que están en las antípodas del pensamiento radical, carece de sentido que una persona que piensa de forma opuesta al Gobierno pertenezca simultáneamente al partido. En los próximos días le daremos tratamiento a esta situación, no te puedo adelantar el criterio, pero hay mucha desazón con el ministro Luis Petri.

Más allá de esta situación, ¿le parece una contradicción que cualquier afiliado al partido trabaje en este Gobierno?

Sí, Milei se ha encargado de atacar permanentemente al partido, al igual que a muchas instituciones de la república. Estamos en presencia de un Gobierno que no tiene nada que ver con los postulados de nuestro partido. El partido radical está integrado por hombres y mujeres de todo tipo, gente de la actividad privada, funcionarios públicos, intendentes, gobernadores, concejales y militantes por todo el país.

Cuando Barack Obama terminó su gobierno dio una nota y dijo que lo que aprendió de su experiencia como presidente es que "gobernar es guiar conductas". Creemos que el gobierno de Milei está llevando a la sociedad a una situación de violencia verbal y discusiones de temas que no corresponden.

Claudio Mardones: ¿Hacia dónde cree que lleva Luis Petri su estrategia de defensa en un contexto en el que el Presidente elogia a Margaret Thatcher?

He hablado con algunos expertos radicales en defensa y me comentaron que la compra de aviones F-16 la juzgaron como un hecho positivo porque era la mejor opción. Por otro lado, está la postura del Ministerio de Defensa y del Gobierno respecto al tema Malvinas. No hay un sólo tema por el cual juzgar a un ministro. La posición de Milei es algo laxa, en la entrevista a la BBC ratificó la postura de soberanía, pero también relativizó la presencia de David Cameron en las islas.

La postura del Gobierno debe ser más dura, más allá de la reivindicación permanente a Margaret Thatcher, donde confunde lo ideológico con lo que significa para el colectivo argentino en relación a la guerra.

