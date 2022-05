El mediático artista y arquitecto Guido Süller dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y manifestó su preocupación por la faceta popular de Javier Milei, quien "potenciaría su grado de locura" si llegase a ser presidente. Además, se refirió al éxito del podcast Basta Chicos, sobre Ricardo Fort, y a su propio proyecto Reality Fiction.

¿Fuiste un precursor de lo que significaría ser mediático y que eso sea un fin y no un medio?

Ser famoso e inolvidable era un deseo mio de toda la vida. No quería pasar desapercibido en ningún lado, mi meta era llamar la atención. Pero en paralelo tengo una formación teatral. Además de ser arquitecto, durante los siete años que me llevó recibirme, estudié teatro en la Universidad de Morón, donde interpretaba obras de índole dramático. Esa parte de mi vida muchos no la conocen, pero formaba parte del elenco y hacíamos obras muy serias. En realidad, mi deseo era ser conocido, pero como nadie me prestaba atención hice mi entrada a la televisión por la ventana. Pero mi meta era entrar, me lo había propuesto con una terquedad y un deseo tan grande que lo logré, aunque fue de casualidad. Nunca tuve un padrino artístico que me ayudara, estaba solo para eso.

En la actualidad política, ¿todos viven en una sociedad del espectáculo? ¿Encontrás cierta actuación en los políticos y en los medios de comunicación?

Si vos contás la realidad en forma plana la gente se aburre y cambia de canal. Y como la meta de los canales es hacer rating, no les interesan las personas que no rindan. Uno vale su última medición en televisión. Si te va bien en los números te vuelven a llamar. El hecho de que me sigan llamando significa que suben los espectadores y para eso hay que hacer reality. Es una realidad adornada, no es que estás mintiendo. Se cuenta algo de forma decorada.

Cuando ves a Javier Milei, ¿sentís que está actuando? ¿Busca llamar la atención de la audiencia?

Las dos cosas son ciertas. Tiene una personalidad muy efusiva, es muy llamativo, no podés dejar de mirarlo y escucharlo. Si bien quiere transmitir una realidad, lo hace desde un personaje y muchas veces se come a la persona. Tiene que tener mucho cuidado con eso y saber rodearse de la gente correcta para que no pierda la cordura. Tanta exhibición y tanto abrirte para que la gente te conozca hace que puedas perder un poco la cordura porque no es "normal" que todo el mundo sepa cada detalle sobre vos y que vos no sepas nada de nadie. Es una cosa muy rara eso de abrir tu corazón frente a una cámara. Te tenés que olvidar de las millones de personas que estás escuchando del otro lado porque te ganan los nervios y no te sale lo que pretendés transmitir. Hay que concentrarse y tratar de ser gracioso, emotivo o llevar al público a un clima atrapante. Esa es la meta, que al gente quede atornillada a su asiento desde la casa y mire todo. En ese caso nos parecemos un poco con Milei.

¿Cómo llegaste a participar de un proyecto con la Revista Anfibia?

Ellos llegaron a mi porque me llamaron para Basta Chicos, porque querían testimonios sobre la vida de Ricardo Fort y sé mucho del tema porque lo conocí cuando él tenía 19 años. Eramos chicos que ocultábamos nuestra sexualidad porque no se podía hablar ampliamente en ese momento. Había una sola sexualidad aceptada socialmente y el resto eran condenadas. El Ricardo que conocí era el verdadero, el otro era el que actuaba frente a la sociedad, que pretendía que nos comportáramos de una determinada manera, que no era la real. Si nos mostrábamos tal cual éramos sufríamos la discriminación y por eso teníamos que fingir.

¿Estás haciendo otro proyecto con la gente de Anfibia?

Me buscaron porque mi testimonio fue el más comentado, escuchado y halagado por el público. A tal punto que me dijeron que mi vida era tan interesante como la de Ricardo Fort y me propusieron contar lo que quisiera frente a un micrófono y empecé a hablar sin parar. De ahí salió Reality Fiction, un podcast que está tercero entre los más escuchados del país, donde cuento mi vida. Estoy muy contento con los resultados, aunque faltaron muchas cosas, porque en 60 años tuve 12 mil horas de vuelo y 40 años de televisión.

¿Por quién vas a votar en las próximas elecciones? ¿Podría ser Milei?

No, me parece que tiene un grado de locura que se potenciaría frente al poder que recibiría. Si ganara las elecciones se podría marear y perdería la cordura que le queda.

