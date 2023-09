Intelectuales alertan ante el posible “quiebre democrático” si gana Milei

Los intelectuales invitaron a votar al candidato que se enfrente a Javier Milei en el caso de una segunda vuelta, y aseguraron que “cualquier cosa” es mejor que el libertario. Señalaron la importancia de no apoyar "un partido que reivindica el terrorismo de Estado" y advirtieron sobre el “peligro de otra naturaleza” que implicaría que La Libertad Avanza llegara al poder. “Nos parece fundamental alertar sobre el quiebre que representa Milei”, declaró la politóloga. El Licenciado en Letras, por su parte, agregó que “el voto en blanco no sirve” en una segunda vuelta, en comunicación con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Acabamos de entrevistar a Jaime Durán Barba. Él sostiene que cuanto más se ataca y critica a un candidato outsider, más se lo eleva, por lo tanto, resulta contraproducente. Pusimos el ejemplo brasileño donde, más allá de tener a toda la prensa en contra, Bolsonaro terminó ganando. De cualquier forma, supongo que hay una obligación moral de hacerlo, más allá de que sea no recomendable electoralmente, dejar sentada una posición mediante una declaración.

Claudia Hilb: Fuimos varios los promotores que lanzamos la primera idea de la carta, pero lo fundamental es que hubo un grupo importante entre los que se encuentra Pablo y varios más, que están en la lista de promotores iniciales, que lanzamos esta proclama con un espectro muy amplio de firmas judiciales. Y tuvimos en común que algunos, en una segunda vuelta, si no hubiera estado Milei habrían votado a Bullrich, otros nos habríamos abstenido, pero todos compartimos la sensación, la fuerte idea de que Milei es un peligro de otra naturaleza para nuestra frágil democracia.

Entonces, más allá de nuestras diferencias, pasadas y presentes, nos parece fundamental alertar sobre este peligro y el quiebre que representa Milei respecto de estos años de democracia, con todos sus problemas y sus fragilidades, para tratar de llamar a que en una segunda vuelta, que esperamos que haya, todos nos comprometamos a votar al candidato que está contra Milei si este llega a la segunda vuelta.

El impulso es muy amplio, de gente que sabemos que tenemos diferencias y que las hemos tenido, pero que concordamos en lo que nos parece esencial en este momento y es que Milei representa un quiebre de otra naturaleza y queremos hacer lo posible por alertar a nuestros conciudadanos al respecto y evitar que sea consagrado presidente. Agregar que hay más de 950 firmantes en este momento.

Pablo Alabarces: Por un lado, señalaría que la noche del escrutinio de las PASO estuve con ustedes en Perfil y dije que había que hacer la gran francesa, convocar a un frente democrático en contra de la extrema derecha, que es un gesto de coherencia con lo anterior.

Si no recuerdo mal, anoche, en un mail entre los firmantes originales, Hugo Vezzetti citaba ese antecedente, como las fuerzas políticas francesas unieron fuerzas para que la familia Le Pen nunca ganara las elecciones.

Complementaría lo de Claudia diciendo que los firmantes, que por suerte ha tenido un buen éxito la convocatoria, luego del grupo inicial.

Pablo Alabarces: Creo que los firmantes nos jactaríamos de que nos pasamos 40 años peleando entre nosotros y queremos seguir discutiendo el pasado, el presente y el futuro. Inclusive lo que ha puesto en juego, lo que ha parecido como una cuestión muy pesada y dura es que inclusive ha llegado a negar la existencia misma del terrorismo de estado, tema respecto del cual puede haber incluso disensos internos sobre para qué sirvió o no la lucha armada, etc., pero hay un acuerdo básico y es la existencia del terrorismo de estado, en el momento que una fuerza política te niega la mera existencia del terrorismo, existencia que fue señalada por fallos judiciales, el fallo de la Cámara de Apelaciones en 1985 y la Corte Suprema en 1986, negar eso corta y obtura la posibilidad de seguir debatiendo esas cuestiones y de como construir una democracia mejor, y cancela el pacto democrático.

Esa noche donde nos sorprendimos todos con Milei ganando las PASO, vos Pablo, comentaste algo como que te señora te comentó si tenían el pasaporte al día. ¿Te sigue diciendo lo mismo?

Pablo Alabarces: Lo tengo al día y ella también, pero no voy a ejercer ese derecho. Prefiero ejercer este que es el de juntarme con gente a la que respeto y quiero por partes iguales, especialmente porque no votamos igual. Cito un caso en particular que es el de Gastón Burucúa, un gran maestro, el mejor historiador de arte que ha dado la Argentina y América Latina posiblemente, uno de los tipos más brillantes que he conocido en mi vida, y que nunca hemos votado lo mismo, jamás y creo que jamás lo haremos, y sin embargo eso no va a obturar ni disminuir el respeto descomunal que tengo por un tipo como Gastón, con quien podemos seguir bromeando sobre porque votamos tan distinto. Me sorprende que tengamos que argumentar al respecto.

Claudia Hilb: Yo creo que Milei en este momento los votos que tiene, o que va a adquirir, no van a estar causados por lo que nosotros hagamos, y solo espero que le podamos sacar votos de gente que podría votarlo porque piensa que acá no hay algo en juego diferente de lo habitual, cuando lo que decimos es lo contrario.

Respecto a lo que decía Pablo, lo que queremos poder seguir discutiendo y agregaría que hay algo que está pasando que es la habilitación de un discurso político, que no digo que sea absolutamente novedoso, pero se están cruzando fronteras que no se había cruzado. Entre esas fronteras está la posibilidad de reivindicar el terrorismo de estado, de decir algo como que los socialistas son el excremento de la naturaleza, la posibilidad de negar que los hijos apropiados de los desaparecidos hayan sido apropiados. Se cruza una frontera muy peligrosa de habilitar cosas que en la Argentina pensamos que ya no tenían derecho a ser dichas públicamente, seguramente había gente que lo pensaba, pero había un consenso respecto de qué cosas tiene derechos de ciudad, como se dice en francés.

En ese contexto, de un ballotage, votar en blanco no es lo correcto. Y por otro lado, si el ejemplo de Le Pen es trasladable, o como sostiene Durán Barba cuando el candidato es un outsider, criticarlo no funciona.

Claudia Hilb: Respecto a lo primero, claramente no. Decimos que votar en blanco no es lo correcto, porque si bien muchos de nosotros, en una elección entre Massa y Bullrich habríamos votado en blanco, no es el de otros que tal vez hubieran votado a uno. Como dice Pablo, entre quienes nosotros conocemos hay ambas posiciones, decimos que con la presencia de Milei cambia el juego porque representa un peligro de otra naturaleza para la democracia. Ahí, claramente la respuesta es no. Votar en blanco es no votar en el caso de un ballotage, además.

Respecto de si el ejemplo de Le Pen es trasladable, no se si es exactamente trasladable. Creo que sí lo es la idea de que estamos frente a un candidato que representa un peligro para la democracia, tal como nosotros la queremos mantener, y aun con todas las deficiencias en estos 40 años. Más allá de que el ejemplo sea trasladable, creo que el riesgo que supone es similar al que puede representar Le Pen, Trump o Bolsonaro.

Pablo Alabarces: Creo que Claudia ha sido muy clara, y además tiene una enorme ventaja respecto de mí y es su especialidad, en el sentido que maneja mucho más la cuestión política y yo soy apenas un culturólogo.

Hay algo llamativo, vos hiciste la referencia al enfrentamiento de los economistas, de todas layas y pelajes, incluso algunos con los que yo disentería por el resto de mis días, pero gente respetable, con trayectorias académicas en muchos casos, otros dedicados a la consultoría, pero 170 especialistas que dicen que esto no sirve, y la respuesta de Milei no es debatir por qué si sirve aquello que él argumenta, sino negar la validez de ese discurso. Lo mismo ocurre con lo que nosotros proponemos, “no, esta gente no existe”, ahí es donde aparece este peligro para la democracia, porque para el discurso de Milei la palabra del otro debe ser suprimida, esto como metáfora, te lleva o te puede conducir a transformar la metáfora en acto, es decir, la censura de toda voz disidente. En ese sentido, el voto en blanco no sirve.

Creo que muchos de los que hemos firmado esta carta hemos insistido en que cada uno vote lo que cree más cercano. En mi caso hace años que voto al Frente de Izquierda, voy a volver a votar al FIT, y sé dos cosas, que el FIT no va a ganar ni entrará en una segunda vuelta y que las posturas que defiendo no necesariamente van a ser aceptadas por parte del Frente de Izquierda, que por el contrario, va a reconocer el voto en blanco, bueno, yo me voy a enfrentar con eso.

Porque la caracterización de que Milei, Bullrich, Massa o Schiaretti son lo mismo, no la puedo compartir. Fundamentalmente, creo que está bien expresado en la carta, con mucha inteligencia, lo que acompaña a la tradición peronista, radical, socialista, hasta la cordobesista, es una tradición que habla de espesor democrático, porque lo plantean el peronismo, el radicalismo, son densidades democráticas de más de un siglo de antigüedad, frente a las cuales tanto Bullrich, Massa o Schiaretti no puede ir en contra.

Ayer Bullrich salió a hablar de las Fuerzas Armadas, y eso lo hace obligada por ir a disputarle votos a Milei, pero el consenso democrático que la rodea no le permitiría avanzar en esa dirección. Al comienzo de la presidencia de Macri, la Corte Suprema propone aplicar el 2x1 para los militares detenidos, y la respuesta popular en 48 horas hace retroceder a la Corte Suprema y bloquea cualquier posibilidad de apoyo por parte del gobierno de Macri, eso te habla de la densidad de esta tradición democrática y especialmente de esta cuestión. Entonces, en la segunda vuelta cualquier cosa es mejor que esta amenaza democrática, cualquier cosa.

Como todos los argumentos son tan claros, la palabra clave con la que Milei define a los economistas, a los periodistas, a los intelectuales, es la casta. ¿Qué pasa en la sociedad argentina para que ese discurso permee y la palabra casta le haga como un escudo?

Pablo Alabarces: Diría que Milei encontró una buena metáfora, el tipo de metáfora que la mayor parte de las fuerzas que quieren ir de la periferia al centro, buscan.

Hay una metáfora estudiantil de las fuerzas de izquierda en las universidades, que sostienen que quienes manejan las universidades son las camarillas, y con esas designan las viejas corporaciones de profesores ligadas a las corporaciones académicas, al peronismo y al radicalismo.

Lo que pasa es que esa metáfora no fue eficaz para construir un discurso adversativo, en cambio la de casta parece que sí, como metáfora, porque si uno conoce el sistema de castas se da cuenta que no resiste análisis. Porque Milei en un brahman y apela a un público de parias, entonces, entre brahmanes y parias no puede haber comunicación sino mera conducción y superioridad moral intelectual. Entonces, si uno revisa el concepto de casta, tal y como es, por ejemplo en una sociedad como la India, esto es absolutamente falaz.

En cambio Milei lo hizo funcionar como buena metáfora, y dentro de ella, todos pertenecemos a la casta, distintos tipos, las intelectuales, las periodísticas, las políticas, etc. Somos todos unos montones de privilegiados y causantes de los no privilegios del resto.

Creo que las fuerzas políticas no han sido eficaces en desinstalarla o combatirla, pero ese es el trabajo que hay que hacer. Fundamentalmente la demostración debiera pasar por el hecho de que Milei y su aparato, pertenecen a la casta. No hay novedad, pertenecen a nuestra misma clase social, a nuestro mismo segmento de privilegio, quienes accedimos a la universidad con la mayor o menor prepotencia de trabajo de nuestros padres, o por herencias en algunos casos, y su aparato político está minuciosamente extraído de quienes él denuncia como casta, pero tendremos que ser más eficaces en el debate público.

Claudia Hilb: Concuerdo con lo que dice Pablo. Milei y la gente que lo rodea, y que lo rodeará si es que llega, espero que no, a ser gobierno, serán tan casta como quienes ellos denuncian, esto es obvio para quien se ponga a pensar dos minutos sobre con quién gobernaría Milei.

Más allá de eso, ha sido muy exitoso en poner el eje en la casta, pero que sea exitoso no quiere decir que tenga ningún tenor lo que hizo, simplemente que tuvo una intervención de tipo discursivo muy exitosa donde todo aquel que se opone a él es la casta, cualquier casta, da igual. A todo aquel que se le oponga, lo encerrará en esta nueva construcción discursiva, que sin duda ha sido exitosa.

Si esto prende en la sociedad argentina como desgraciadamente las PASO nos demostraron, tiene que ver con el fracaso de las dos experiencias políticas de las que venimos, a la que ahora Pablo y yo, tragando muchos sapos, llamamos a votar sin ninguna duda para una segunda vuelta.

Por mi parte, creo que las dos grandes coaliciones políticas han fracasado estrepitosamente y esto creó un vacío que dio lugar a que Milei pudiera realizar esta operación discursiva.

