El argentino, que se encuentra en Países Bajos desde el año 2000, Jaime Levinas, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que dicha nación no está viviendo el Mundial con tanto fervor. Por quién alentará Máxima Zorreguieta.

¿Qué espacio tiene el fútbol en Países Bajos? ¿Es comparable a lo que representa en la Argentina?

En Argentina somos más fanáticos, hasta el punto de decir que somos unos enfermos del fútbol, así que no sé si es igual, pero sí es muy importante para Países Bajos.

Hoy en día es diferente con el Mundial porque se nota es algo mucho menos colectivo y más individual. La gente lo mira más desde la casa y en la calle no se observan camisetas. Vi varios mundiales aquí y los bares están repletos, llenos de banderas naranjas, entre otras cosas. Algo que este año no se percibe.

¿A qué atribuís que el fervor sea menor?

En Países Bajos hubo muchas críticas al Mundial por el tema de los trabajadores y de los derechos humanos, y eso le sacó un poco las ganas a la sociedad de juntarse para celebrar. O también podría ser que normalmente se disputa en el verano y ahora es en el invierno.

¿Hay un clima de preocupación y de menos alegría por la Guerra?

No es solamente la Guerra, en Europa hay diferentes crisis que se juntan porque, también está la energética, y que la gente no puede pagar la luz. A su vez, hay conflictos con las viviendas, inflación. Para la Argentina son cuestiones normales, pero aquí no saben cómo lidiar con estas cuestiones.

¿Genera alguna controversia que la reina sea argentina y que nuestro país juegue ante Países Bajos? ¿Es un tema que lo comentan los medios o pasa desapercibido?

No lo miré cómo se comentaba, pero me acuerdo que en otro momento hubo una comunicación formal de que Máxima Zorreguieta iba a hinchar por Países Bajos. Este año no lo escuché, aunque siento que uno no puede cambiar.

Me parecería raro que por dentro no hinche por Argentina, pero no lo puede decir públicamente.

