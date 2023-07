El dirigente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, opinó sobre las medidas tomadas frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Además, apuntó a los opositores. “Me gustaría que la oposición, en vez de criticar, dijera qué haría ante la falta concreta de ingresos”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me gustaría tu balance y tu opinión sobre la negociación con el FMI que anunció Sergio Massa hace minutos...

Sergio Massa trata de explicar todo el esfuerzo que está haciendo Argentina en la situación actual con el crédito del FMI, que cuando se contrajo se sabía que el país no tenía capacidad financiera para pagarlo.

Por otro lado, sabemos que el plan que Sergio Massa viene implementando desde que asumió como ministro, en agosto del año pasado, se está cumpliendo. Se evitó el default en pesos, se logró acumular reservas a través de un acuerdo con las cerealeras, se evitó una devaluación brusca, y todo lo que decían que teníamos aislado se recompuso.

Sergio Massa confirmó el pago al FMI con un crédito de la CAF y yuanes: "No se usará un sólo dólar de reservas"

También teníamos la inflación como problema para resolver, que se tomó con un 7,4% y sobre fin de año se llegó a un 4,9%, pese a que después la sequía nos quitó la cuarta parte de todas nuestras exportaciones.

No es solo la falta del ingreso de los 20 mil millones que no se recaudaron. La soja no está, los camiones que la iban a transportar no tuvieron el trabajo, todo lo que tiene que ver con contratistas agropecuarios no pudieron hacer la cosecha, es decir, la rentabilidad que genera esta cosecha no existió.

Fue realmente algo muy difícil. A todo ese plan que Sergio ejecutó y que venía cumpliendo, de golpe le cayó el “meteorito” de la sequía. Creo que lo que Massa planteó desde el primer momento fue negociar, porque una negociación de este tipo, si no lo hacés bien, es tensa.

Uno por uno, los aumentos que llegan en agosto

Lo que Sergio propone con convicción es salir por el crecimiento, no por el ajuste. Los índices de crecimiento los veníamos logrando, la actividad industrial creció en el primer semestre.

Cuando uno ve la experiencia, la que hoy es oposición estuvo con las recetas del Fondo, por ejemplo, en la Alianza. Lo primero que le pidieron a José Machinea fue bajar los sueldos, y después la reforma laboral que terminó con la renuncia del Chacho Álvarez y las coimas del Senado.

En el 2001 seguíamos quitándoles el sueldo a los jubilados para cumplir y, así y todo, el Fondo en el mes de diciembre, por mil millones de dólares, nos llevó al default más grande la historia.

Según Gambina, “el FMI sigue planteando una devaluación entorno al 15 o 20%”

El Fondo cree que al haber ajuste va a haber un excedente y piensa que ese excedente le va a permitir cobrar. Todos sabemos que cuando cae el nivel de actividad, de empleo y de recaudación, se hace muy difícil lograr la meta fiscal previsora.

Nosotros pensamos que hay que resolver estos temas desde el crecimiento económico. Nos ha caído el agujero enorme de la sequía, que me gustaría que la oposición, en vez de criticar, dijera qué haría ante la falta concreta de ingresos. Me parece que Sergio va buscando todo el camino posible, porque negocia con China, con Brasil, con el Club de París, etc.

Este metafórico “meteorito”, si le hubiera caído a un gobierno que no era peronista, ¿habría terminado ese gobierno, según tu visión?

La verdad que sí. Y te doy algunas cifras porque creo que dato mata relato. En 2015 tomaron el 29% de pobreza y dejaron el 40%, sin guerra, sin pandemia y sin sequía histórica.

A 14 días de las PASO: de qué hablan y qué prometen los precandidatos presidenciales en la campaña digital

La inflación tenía un 20% y la dejaron en el 60%; el desempleo lo tomaron en 6,5% y lo dejaron en el 12%; el riesgo país lo tomaron en 555 puntos, lo dejaron en 2230, más que ahora. Todo esto hizo que, de cuatro años de gestión del gobierno anterior, en tres cayera la economía. Por lo contrario, de cuatro años de gestión nuestra, vamos creciendo en tres.

Ferreres hizo una proyección en Perfil donde marcó que en el segundo semestre la industria sufre lo que no sufrió en el primero…

La maquinaria agrícola, hasta el año pasado, fue récord histórico de producción. Yo me niego a decir que la relación del equipo económico con el campo haya sido tensa, todo lo contrario. Hemos ido con el paquete financiero más importante para que los productores puedan refinanciar.

Lo que no podemos garantizar es la rentabilidad de ese sector, pero sí todo aquello para que ni bien llueva esté produciendo al otro día. No podemos satisfacer todo, hemos dado 500 mil millones de subsidios y lo llevamos a un millón. Por algo las economías regionales, salvo Tucumán, siguen generando empleo privado formal. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder mantener el nivel de actividad.

Mirá Canal E en vivo: toda la información económica de la Argentina y el mundo

Si nosotros hubiésemos caído en la receta tradicional del Fondo, habríamos suspendido el gasoducto. Sin embargo, Sergio Massa lo peleó y lo terminó en ocho meses. Eso hoy nos permite dejar de gastar 4 mil millones de dólares en el déficit energético y empezar a facturar la exportación a Chile y a fin de año a Brasil. Esta es la diferencia de lo que es un gasto a lo que es una inversión.

Creo que Sergio está dando todos los días batalla, me asusta pensar cómo sería este momento sin la gestión de Massa.

Sabemos que estamos en una emergencia y que hemos tomado medidas que no son las que nos hubiera gustado tomar.

Una campaña sin sorpresas

El gobierno anterior empezó sacando un cepo y terminó poniendo uno. Lo mismo pasó con las retenciones, teniendo un ingreso de 45 mil millones de dólares con el Fondo.

Resulta que en ese momento pusieron las retenciones y hoy, que nosotros estamos en la etapa de hacernos cargo de pagar esas deudas, quieren que saquemos las retenciones. Hay una incongruencia muy grande.

VF JL