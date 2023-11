La Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" celebrará los 40 años de "Clics modernos".

El concierto será gratuito y será transmitido en vivo para todo el país por Sonido Cultura, radio online del Centro Cultural Kirchner a través de https://www.cck.gob.ar/sonido-cultura/.

Contará con la participación de la directora invitada Lucía Zicos, y los artistas invitados: Piano Bar y Miguel Zavaleta.

El programa incluye los temas:

Hipercandombe, Desarma y sangra, Nos siguen pegando abajo, No soy un extraño, Dos cero uno (Transas), Nuevos trapos, Bancate ese defecto, No me dejan salir, Los dinosaurios y Plateado sobre plateado (Huellas en el mar) entre otros.

