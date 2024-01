Un testigo de la irrupción policial en el Cine Atlas declaró que lo sucedido el pasado martes por la noche fue un acto “violento” por parte de la policía. “Los oficiales de la policía alegaron que se trataba de una ‘decisión ministerial’”, detalló el testigo para el móvil de Agostina Vicente Sánchez en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) desde el barrio porteño Caballito.

El pasado martes a las 22:30 se vivió una situación bastante inusual en el cine Atlas, ubicado en el barrio porteño de Caballito.

La policía de la Ciudad irrumpió en medio de una de las funciones que estaban siendo transmitidas en una sala del establecimiento, lo que causó la preocupación del encargado del cine y las prontas disculpas por parte de este, aclarando que desde el cine era una situación que los “excedía” .

Julio Rodríguez, uno de los testigos que presenció toda la situación mientras veía su función, mantuvo comunicación con Modo Fontevecchia y detalló la intervención de la policía. “Se iluminó toda la sala e ingresó el encargado junto a dos efectivos policiales de la Ciudad”, narró Rodríguez, además de comentar que el encargado del edificio estaba “muy nervioso e incómodo”. “El encargado comenzó a pedir disculpas con el público presente, diciendo que se iba a realizar una inspección que requería que el público se mantenga en la sala”.

Fuerte pelea entre la policía y judíos por un "túnel secreto" hallado en la sinagoga del rabino admirado por Milei

“Una de las personas del público, un hombre grande que estaba con su familia, su esposa y sus dos hijos adolescentes, le reclama que deberían informar de esto al público cuando compran las entradas para no exponer a su familia”, agregó el testigo.

Luego, continuó detallando la justificación del encargado, “Por parte del cine aseguraron que no tienen información previa de cuándo van a suceder estas inspecciones, que es algo que les excede y que solamente pueden abrir la sala, detener la proyección y dejar pasar a las Fuerzas de Seguridad”. “Empezaron a revisar con linternas en los extremos de la pantalla del cine, revisaron debajo de las butacas y luego se retiraron”, remarcó.

Según el testigo, la explicación de los efectivos fue que la causa se basaba en una “decisión ministerial” del Ministerio de Patricia Bullrich que empezaba a regir a partir del 1 de enero del 2024, que se hace sin avisar y con público en la sala. No hubo precisiones respecto a qué protocolo se refieren.

La seguridad es una deuda pendiente que debe ser saldada de inmediato

Desde el equipo de prensa de la Policía de la Ciudad difundieron un comunicado respecto a esta situación y la información que dieron fue que se trataba de una amenaza de bomba y que la decisión había sido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas.

Esta declaración no solo contradice lo que dijeron los propios efectivos al momento de hacer el operativo, sino que también va en contra de todo tipo de protocolo respecto a las amenazas de bomba, ya que de haber sido efectivamente así, no procedieron a la evacuación del personal y los espectadores que podrían haber estado potencialmente en peligro.

“Lo curioso es que ante esta alerta de bomba, muy al contrario a lo que sucede siempre, no se desalojó el lugar, no había perros y no se desplazó a la gente siquiera fuera de la sala. Fue muy incómoda y violenta la irrupción, sobre todo por la falta de información”, concluyó el testigo.

VF JL