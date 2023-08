Luis Naidenoff: "En Formosa te dicen que se la juegan por Patricia porque es corajuda"

El precandidato a senador nacional por Formosa considera que la Ley de Lemas que se aplicó en varios comicios provinciales es una "desnaturalización del voto". A su vez, sostuvo que atravesamos un momento de mucha bronca y frustración social. "El peronismo tiene la bandera de la justicia social, pero Argentina está más empobrecida que nunca", criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Formosa es limítrofe con Chaco y Santa Fe, que tuvieron recientes elecciones. ¿Qué consecuencias produce en esa zona los cambios políticos generales? ¿Hay algo en las provincias que sea predictor de los resultados electorales a nivel nacional?

Son elecciones completamente distintas: cuando se definen presidentes hay una competencia democrática. Cada vez que competimos en elecciones provinciales, nosotros asistimos a unos comicios con un festival de sublemas, hubo más de 60 ó 70 violetas. Hay una desnaturalización del voto electoral que genera la Ley de Lemas.

Formosa tiene un fuerte enclave del PJ tradicional, pero la situación económica está pegando muy fuerte. Aquí el sector privado es casi nulo, se depende del Estado nacional y sus organismos, con salarios estatales que tienden a la precarización.

El denominador común es la remarcación permanente, la incertidumbre y el desabastecimiento. Los ciudadanos saben que el responsable es Alberto Fernández y con nos fue muy mal con su fórmula.

Vale decir que soy optimista al respecto de lo que puede pasar en el país, pero es entendible que haya tanta bronca y frustración social. Está lo básico para resolver, después vienen los resultados electorales o los intermediarios que manejan algunos movimientos sociales, por ejemplo. El peronismo tiene la bandera de la justicia social pero Argentina está más empobrecida que nunca.

Fernando Carabajal, competidor tuyo en la interna, denunció que su hermano fue agredido por una patota que decía que pertenecía a tu equipo político. A su vez, vemos que hay agresiones constantes entre Larreta y Bullrich. ¿Esto está escalando a niveles que ya son autodestructivos?

Violencia es otra cosa y, por supuesto, es repudiable. Tuve muchas internas en los últimos años, incluso se dieron hechos como roturas de pasacalles, pero son aislados. En Formosa nos conocemos todos y hay dos modelos, pero el que se impone es el de Patricia Bullrich, a quien acompañamos.

Este acompañamiento fuerte se da porque en Argentina hay una fuerte crisis de liderazgo político, hay un marcado presidencialismo. Los dirigentes políticos que pueden generar transformaciones son los que interpretan el contexto o los tiempos de la época, como lo hace Patricia.

Ella se puede plantar sanamente a las corporaciones. Vale recordar que la política corporativista ya fracasó en nuestro país. Los que miramos desde el Senado la realidad del país, tenemos que tener la racionalidad para prepararnos para gobernar y resolver los desafíos que se vienen.

¿Te parece que las declaraciones de tu pareja, Carolina Losada, sobre Maximiliano Pullaro se enmarcan dentro de lo que no es violencia oral y que está dentro de los límites de lo aceptable?

Absolutamente. Las declaraciones de Losada no cruzaron ningún límite porque, en realidad, lo que se dio a conocer en esa campaña es un audio que vinculaba al ex ministro con un funcionario, nada más.

La cuestión es más de fondo, se puede definir una estrategia electoral, Carolina tiene mucho temperamento y cree en sus convicciones. Más allá de que sea mi pareja (yo no participé en esa contienda), yo sé que jugarse por la verdad puede salir bien o mal, después la gente puede elegir en una competencia democrática.

No se cruzó ninguna raya, hay una sobreactuación donde cada sector buscó sacar alguna ventaja. Se cruza cuando se meten en tu vida íntima, no cuando se habla de política.

Patricia Bullrich tiene actitud de jefa, ¿si ella llegara a ser presidenta, el 10 de diciembre asumiría de una forma en la cual Mauricio Macri deja de cumplir un papel de primus inter pares dentro de Juntos por el Cambio?

Mauricio Macri será el ex presidente que podrá tener alguna opinión en algún tema en particular, pero el crecimiento de Patricia tiene que ver con su propio empuje. Honestamente, hace mucho no milito por un candidato a presidente con tanta convicción como lo estoy haciendo por Patricia, ya que representa el triunfo de la buena política.

Ella salió a caminar el país, puso el pecho en la pandemia, contagió con un discurso de orden y progreso, y con esa fuerza generó un afecto que no se logra mucho en política.

El proyecto que representa Larreta es el de la vieja corporación política, “yo ato con aquel sector del peronismo o con tal dirigente”. Y eso fracasó. Se necesita liderazgo político que te marque un plan, a partir de un acuerdo social fuerte. Un ejemplo claro fue Raúl Alfonsín. En Juntos por el Cambio, la única candidata que tiene un rumbo claro es Patricia Bullrich.

Ese carisma que vos mencionás lo tuvo poca gente, mencionaste a Alfonsín y Bullrich, ¿en el medio no lo tuvo Macri?

Ni Macri ni Larreta tuvieron carisma. Y quiere salvar las distancias entre la figura de Alfonsín y Patricia por los contextos políticos. Alfonsín convocó a una gesta democrática en Argentina, además de un acuerdo social con los argentinos.

En estos tiempos, en la Argentina de la frustración, la deuda tiene que ver con lo social, el progreso y el crecimiento. Imaginate que en Formosa te dicen que se la juegan por Patricia porque es corajuda. Y, ante un liderazgo tan frágil como el de Alberto Fernández, se tiene que reivindicar una fuerte figura presidencial, y será un punto de inflexión

¿Con esto querés decir que Larreta no es tan corajudo?

Él puede ser un buen gestionador de la cuestión pública, pero es tibio, no tiene la impronta para liderar la Argentina.

Nuria Am (NA): Así como hay gente en Formosa que se la va a jugar por Bullrich porque la vea corajuda, ¿Macri también se la jugará por ella?

No sé, pregúntenle a Macri, no creo que eso defina la elección. Hasta el momento dejó jugar a todos dentro del PRO y cada uno armó con lo que tiene. Sin embargo, con el temple que tiene Patricia, se convertirá en la próxima presidente del país.

NA: Bullrich, a partir del explícito apoyo de Facundo Manes y María Eugenia Vidal a Larreta, que “Sólo son dos votos”. ¿Es así?

Coincido y creo que la gente ya tomó una decisión. Es lógico que Facundo Manes acuerde al final con Larreta porque se reunió con Juan Schiaretti. Él también es parte de esa visión corporativa que cree que los problemas del país se solucionan reuniéndose con 4 gobernadores, y eso es mentira. Los acuerdos se hacen en el Congreso con partidos y líderes fuertes que marquen hacía dónde vamos.

