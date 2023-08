El conductor de televisión, Mario Markic, criticó la aplicación de la Ley de Lemas. "Es una trampa, es laberíntica y la gente no la entiende", expresó. Asimismo, destacó la elección en la provincia vecina. "Seremos la gran sorpresa electoral y vamos a ganar, tenemos el ejemplo de lo que pasó en Chubut", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hace mucho trabajaste con nosotros por varios años. ¿Qué te empujó a este salto cuántico?

De hecho estuve en la primera tapa de la revista Noticias. La política fue siempre de mi interés pero, después de 28 años de hacer mi programa, vi que las condiciones nacionales estaban en un franco deterioro y había un cansancio manifiesto en la provincia.

Por tal motivo, me parecía que tenía un ciclo cumplido en esa rama del periodismo de viajes y quería ayudar a cortar con 35 años de poder hegemónico, que lo único que lograba era un aburguesamiento. Había que desarmar una estructura muy nociva para Santa Cruz.

La hora de la verdad

Entonces, María Eugenia Vidal apareció y me dijo que tenía un interés en mí, a partir de ser una persona que no estaba involucrada en política y con una imagen de fácil instalación aquí. Y así, en sigilo, terminé mi programa y en marzo ya me lancé e hice 17 mil kilómetros en Santa Cruz.

¿Es otra forma de hacer periodismo?

Antes iba a buscar los personajes adecuados para contar su historia de vida y ahora hago lo mismo, pero es masivo. En política tengo que ser como un predicador para encontrar la mayor cantidad de voluntades posibles e instalar un partido joven, que no tiene representación en las 16 localidades de la provincia.

Tenía que dejar de lado la idea que tiene la gente acerca de que soy el periodista viajero. Todo esto me significó un gran esfuerzo emocional, físico y mental, pero estoy en condiciones de hacer historia. Además, se sabe que si este gobierno sigue, sólo le espera una espiral de decadencia.

Gustavo Menna: "El resultado de Chubut podría preanunciar el de Santa Cruz"

María Eugenia Vidal, una figura influyente

Ayer Vidal dijo que apoyará a Larreta. ¿Cómo se produjo esa definición de la ex gobernadora de la Provincia, dado que fue tu madrina política? ¿Y cuál es tu balance sobre las críticas de Macri?

Sé en parte lo que ocurrió con los dichos de Macri. Vidal fue la primera persona de los referentes nacionales del PRO con la que tuve contacto. Es una persona encantadora, dijo que me iba a apoyar y me apoyó en todo. Y efectivamente, vino a Río Gallegos y me acompañó, formamos una linda relación.

Luego vino Macri, que todavía tenía expectativas de presentarse nuevamente. También, aparecieron Larreta, Cristian Ritondo y Hernán Lombardi, todos para propiciar data básica y un poco de los valores del PRO.

En ese sentido, las ideas liberales van a sacar al país adelante y yo tengo la bandera de la transparencia. A su vez, en lo práctico, soy casi un frondizista, porque me la paso hablando del desarrollo.

Apelando a los ejemplos concretos, Santa Cruz tiene 250 mil km² y es tan grande como Italia y mayor que Reino Unido, lo cual representa una cuestión muy importante. Tiene gran potencialidad como primer productor de oro y plata, el Macizo del Deseado, es el macizo arqueológico que se está estudiando en todas las universidades del mundo.

Tenemos petróleo en el norte y el sur, la cordillera con hielos eternos y 6 glaciares. Además, se ha descubierto, al sur del Río Santa Cruz, una Vaca Muerta 2, casi a la mitad de la potencialidad que tiene la de Neuquén. Asimismo, tenemos una potencialidad fabulosa, pero en 40 años solo se trabajó en base al empleo público y con la idea de sobredimensionamiento del Estado. Esto les aseguró a los dirigentes el control, que derivó en un populismo importante.

La estrategia del kirchnerismo para retener Santa Cruz, un distrito clave para CFK

La Ley de Lemas, ¿una herramienta enrevesada?

En estos días, tanto Gustavo Menna como Ignacio Torres, vicegobernador y gobernador electo de Chubut respectivamente, coinciden en las similitudes que comparten Chubut y Santa Cruz, y decían que en la Patagonia ya hay cansancio con el kirchnerismo y que no dudan que ganaría la oposición sino fuera por la Ley de Lemas y la división de oposición.

¿A ustedes les beneficia que Alicia Kirchner no esté en la boleta? ¿Por qué tomó esa decisión, piensa que iba a perder? ¿Cómo afecta la Ley de Lemas y que ustedes estén fragmentados?

La Ley de Lemas es una trampa, es laberíntica y la gente no lo entiende. Vamos en conjuntas colectoras, yo voy con un frente en el cual hay un sindicalista petrolero como Claudio Vidal. También voy con un partido vecinal muy importante en donde está la ex docente Gabriela Mestelán, y con radicales disidentes. Porque en su momento estábamos con los radicales incluidos dentro del frente, pero a algunos les hizo ruido la figura de Vidal.

En esta fuerza estamos peleando contra los intendentes del Calafate y de Río Gallego, que forman las dos colectoras del oficialismo.

Ignacio Torres: "La discusión entre halcones y palomas es más de CABA"

Me da la sensación de que el hastío que existe llegó hasta a Alicia Kirchner, no hay más conejos de la galera para sacar y el resultado del kirchnerismo es muy pernicioso para la provincia.

Hablan mucho del Estado presente, pero acá encabezamos el ranking de días sin clases en todo el país desde el 2017. Hay una cuestión de base que preocupa mucho, los chicos van a la universidad y rebotan. El Estado está ausente en todo lo que predica el oficialismo.

Nuria Am (NA): Vos decís que la Ley de Lemas es una trampa y pareciera que la oposición cae en todas las tendidas por el kirchnerismo. En Santa Cruz, UxP tiene 3 candidatos en el espacio y en tu caso vos estás compitiendo con Roxana Reyes que, paradójicamente, tiene el apoyo de Patricia Bullrich y de Gerardo Morales. ¿Cómo se explica eso?

Sí, se producen estas cosas extrañas. Estas no son PASO sino que se elige al gobernador directamente pero el mismo día que las primarias nacionales.

Quiénes son los gobernadores que apoyan a Horacio Rodríguez Larreta

¿Pero cómo te afecta que Larreta te apoye a vos y su vicepresidente, Gerardo Morales, respalde a la persona que compite con vos dentro de Juntos?

Se pueden producir inevitablemente este tipo de situaciones. Yo me debo al apoyo que me dieron ayer tanto Larreta como Vidal. Y que vengan, pese a su ajustada agenda, es muy importante para mí. Yo pasé por arriba de las internas porque afirmé que me voy a alinear con quien gane la interna, porque somos todos del PRO.

Sé que la pelea es dura pero después todo se va a acomodar y eso no va impedir que hagamos una buena elección. Tengo presente que se mezclaron algunas cosas, como cuando los radicales se decidieron abrir de la fuerza. De todas maneras, seremos la gran sorpresa electoral y vamos a ganar, tenemos el ejemplo de Chubut. De hecho, Ignacio Torres fue con la concurrencia de un sindicalista petrolero de signo peronista.

Milei arremetió contra una lista de candidatos que lleva la sigla de su apellido en Santa Cruz

Por tal motivo, se está produciendo el fenómeno donde las coaliciones son en base a objetivos comunes, pero no son meros amontonamientos, sino ciertos acuerdos programáticos básicos. En nuestro caso, nosotros queremos desterrar la hegemonía del kirchnerismo, la Ley de Lemas y la reelección indefinida.

Pero, aparte, voy a competir con Claudio Vidal, es que vine para ganar, no para tener un puestito. En Chubut se produjo este fenómeno de que hay gente que tiene objetivos comunes aunque pertenezcan a partidos diferentes y este paradigma es nuevo en el país y es lo que viene.

No soy peronista, pero aprendí que todo se puede hablar, es sano que Argentina busque formas de consenso. Tenemos que serenarnos un poco y ver de qué manera llevamos adelante un país que lo tiene todo y que no puede salir de una espiral de más de 80 años.

