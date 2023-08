El economista cercano a Horacio Rodríguez Larreta, Martín Redrado, aseveró que "hablar de blindaje es la ignorancia total de la burocracia financiera internacional". Además, analizó el acuerdo alcanzado con el FMI, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Vos fuiste el "padre" de los renminbis (moneda de curso legal china) en Argentina porque, si mal no recuerdo, el que los trajo fuiste vos.

Me gustaría un balance de la importancia que tienen los renminbis en el mundo, la pelea que significa luchar contra el dólar que tiene China y cómo nos vinieron a “salvar las papas” en este momento.

Quizá, es parte de una anécdota. Cada dos meses me veía y tenía diálogos con el presidente (Zhou Xiaochuan), en ese entonces, del Banco de la República Popular China, que lo conocí mucho del 2005 al 2009. Allá le dicen gobernador y no presidente.

En 2009 coincidimos en el 50 aniversario del Banco Central de Malasia. Habitualmente, cuando un Banco Central cumple años lo que se hacen son seminarios o grandes conferencias con académicos u hombres de políticas públicas.

Éramos dos y me tocó compartir panel con el presidente Zhou, explicando cómo había sido la crisis financiera internacional. Cabe recordar que en septiembre del 2008 había caído el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, estábamos en medio de la crisis financiera internacional y cada uno explicaba qué era lo que había pasado con los países asiáticos y, en mi caso, lo que ocurrió con los países latinoamericanos.

Luego, fuimos a un almuerzo y le pregunté qué medidas estaba tomando y me comentó que había empezado a hacer un canje de monedas con países asiáticos, a lo cual consulté por qué no lo hacía con algún país de Latinoamérica y me respondió, ¿por qué no?.

Y en un mes o dos de varias visitas, todas con muy bajo perfil, pero en Medellín, en la reunión de marzo del 2009, el Banco de China se hizo accionista del Banco Interamericano de Desarrollo y esto muestra también el proceso.

Lo más importante que hay que señalar es que China empezó, en ese momento, un proceso de internacionalización de su moneda sin abrir la cuenta capital, es decir, el yuan no es convertible y lo que siempre temieron era lo que le pasó a Japón en los '80: que se apreciara mucho su moneda, que hubiera ingreso de capitales, producto del boom de China en ese momento, y que eso generara una apreciación. Es decir, que el yuan se volviera caro y el dólar barato.

Entonces, querían hacerlo de manera bilateral, así empezó con Argentina y a Cristina Kirchner mucho no le gustó que empecemos la negociación con China porque me reprendió llamándome y le dije que lo estábamos haciendo para darle más seguridad al Banco Central. Pero lo hicimos con mucha cautela y la gran diferencia con lo que ocurre ahora es que no lo incluimos dentro de la contabilización de las reservas.

En ese momento, teníamos casi 50 mil millones de dólares contantes y sonantes, y la línea que se hizo en principio en Medellín, a fines de marzo del 2009, era por 66 mil millones de yuanes, que estaba 6,6 vs. el dólar, es decir, 10 mil millones de dólares.

Posteriormente, hicimos una prueba piloto, porque muchos me desconfiaban en Argentina de si se podía convertir o no a dólares, de 500 millones por seis meses a una tasa muy baja y lo importante también es que nosotros publicamos la tasa en ese momento.

Ahora no hay transparencia, o sea, si hacemos una mirada rápida en los 13 años desde el origen de ese swap, hoy la gran diferencia es que esos yuanes se contabilizan como parte de reserva, tanto la que está activa como inactiva, con lo cual los yuanes no son convertibles directamente, hay que pedirle permiso especial.

Actualmente, no se convirtieron a dólares, sino que se usaron para importar mercadería de China y también para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Estoy convencido de que no se puede cambiar al Fondo por China, ni China jugará ese rol.

China es un jugador importante del sistema financiero internacional, es el segundo accionista del Fondo Monetario, por lo tanto, hay que tomarlo como una línea más de crédito, pero de ninguna manera pensar que puede ser un prestamista de última instancia.

Posible futura competencia entre el renminbi y el dólar

También quiero apelar a tu experiencia en el Banco de Basilea y una mirada más de mediano y largo plazo. Abrimos el programa con la Trampa de Tucídides y la idea de la competencia entre China y Estados Unidos.

¿Es imaginable, dentro de 30 o 40 años, que el dólar tenga una competencia, como en algún momento se imaginó que se podía ser el euro, y que el renminbi pase a ser una moneda que le compita al dólar a nivel mundial como moneda de referencia y ahorro?

Hace unos meses, me llegó el libro "Destinados a la guerra" (traducido al castellano) de Graham Allison, que fue mi decano en la Universidad de Harvard, y toma la Trampa de Tucídides de lo que fue la guerra entre Esparta y Atenas, y después hace un desarrollo en la historia de potencias emergentes y consolidas. Si mal no recuerdo, en los 2000 años de historia desde Atenas a Esparta, hubo 16 episodios de tensiones y 12 terminaron en guerra.

Nada es cierto en este mundo y este lunes presentábamos las propuestas de política exterior de Horacio Rodríguez Larreta, y una de las cosas que yo señalaba es que estábamos en algo que se define académicamente como un interregno, que es cuando de una posición (como lo era la globalización) vas hacia otro punto que todavía es desconocido.

Esto es diferente de una transición, porque ahí salís de un punto y sabés hacia dónde vas. Mi impresión es que el dólar y renminbi van a convivir, es decir, el renminbi no lo reemplazará porque China es muy cautelosa de no abrir la cuenta capital.

Si uno quiere comprar renminbi hay que pasar por el Banco de China y, si lo querés cambiar a otra moneda, también. Solamente hay en Nueva York mercados futuros sobre renminbis, pero no hay si uno quiere comprar renminbi papel o virtual, ya que también hay uno que es digital y es un gran avance. China está a la vanguardia de la digitalización de moneda.

Parece que deberíamos tener una crisis muy grande en Estados Unidos o un proceso de inflación (que lo tuviste en los años anteriores), pero como se sabe, fue bajando allí y hoy se está en un 4% anual. No hay una huida del dólar en el mundo, y para que haya un sustituto tiene que haber una salida de lo que es la moneda mundial.

Pienso que vamos a tener un sistema de multimonedas, en donde haya algunas que tengan primacía y el renminbi tendrá su parte, sobre todo, con más influencia regional en el Asia-Pacífico.

O sea que si hoy, en la tercera década del siglo XXI, volviéramos atrás y apareciera un Domingo Cavallo que quisiera crear una convertibilidad como una alternativa para salir de la alta inflación, en lugar de paridad con el dólar, ¿lo que habría que crear es una paridad con un conjunto de monedas entre las que no podría faltar el renminbi y el real, en el caso argentino?

Sin dudas. Cuando mirás a qué tipo de canasta, debe ser con aquellos países que tenemos más comercio, porque son aquellos que marcan una devaluación o no con competitividad y debería incluirse al dólar, el real, el euro y al renminbi y, quizá, al yen.

Esa debiera ser la canasta de monedas. De hecho, las reservas tienen que estar compuestas en esa canasta porque marca los riesgos que tiene Argentina con respecto a sus socios comerciales.

Vos sostuviste que lo que plantea Patricia Bullrich de volver a endeudarse con el Fondo no es una solución para el plan de estabilización. Me gustaría, por un lado, la crítica de lo que se dijo y, por otro, la propuesta de cómo salir de la inflación.

Blindar al Banco Central para salir del cepo, ese fue el concepto. Este concepto nos retrotrae al 2001. Creo que después se explicó pero, de todas maneras, utilizar el concepto de tomar plata, endeudarse para resolver un problema es justamente lo que no tiene que hacer el país.

Argentina, si llegó a este deterioro, a esta ruptura que tiene, hoy la economía y la sociedad, en parte, es por esta tendencia recurrente a endeudarnos.

Además, hay un desconocimiento del funcionamiento de la burocracia financiera internacional. Hablar de blindaje es la ignorancia total de la burocracia financiera internacional. Es imposible que el Fondo de una línea para poder liberar el cepo. En todo caso te puede dar la línea para poder generar una transición de falta de financiamiento en vistas a reformas estructurales.

En fin, esto demuestra que este camino no es, que es otro y es un shock de leyes que debe presentar, y en eso estamos trabajando todos los equipos técnicos de Larreta, tanto en materia monetaria como fiscal e impositiva.

En materia monetaria, lo que proponemos es un Banco Central que no emita más papeles para financiar al sector público. Es decir, que se termine el financiamiento monetario, eso es una verdadera independencia y autonomía.

En segundo lugar, una reforma del Estado que empiece por la reforma de la ley de Ministerios bajando de 22 a 8 Ministerios y eliminando secretarías y subsecretarías.

Desde que escribí mi libro "Argentina Primero", nuestro equipo propone un plan, un equipo y leyes. Los equipos son muy importantes, deben tener la experiencia para mirar renglón por renglón del gasto público para saber dónde están gastos que son absolutamente superfluos.

Estamos viendo algunas picardías de este Gobierno que marcan pase a planta permanente de trabajadores, más que nada de gente la política, y todo eso lo estamos marcando para eliminarlo desde el día uno.

A las empresas públicas que tienen un déficit de un punto del producto, presupuesto base cero. Eso significa que deben justificar cada uno de los gastos y que estos sean equivalentes a los ingresos.

Tercero, una simplificación impositiva, ampliar la base de tributación, simplificar impuestos y generar incentivos para que los dólares físicos que están en Argentina se vuelquen a la producción y al consumo.

Luego, también planteamos que el plan de estabilización tiene que ser uno de estabilización y crecimiento, porque sin crecimiento no hay estabilización, y sin estabilización no hay crecimiento, ambos deben ser simultáneos.

Entonces, pensamos la eliminación de las retenciones porque ley para 200 productos regionales y una reducción sistemática en cuatro años.

Con este plan, lo que pregonamos es bajar la inflación a la mitad en el primer año y bajarla por ley también, que vaya bajando la nominalidad del crecimiento del gasto por ley al segundo año si empezamos el primer año. Este año, el Gobierno dejará un 140%, hay que plantear bajarla a la mitad (al 70%) el año que viene, al 35% el año subsiguiente, al 15% en el tercer año y a un dígito en cuatro años. Ese es plan antinflacionario.

Por supuesto, saliendo del cepo lo antes posible, pero con dólares genuinos. Por ejemplo, con dólares de la energía, licitando ya las plantas que se necesitan hacer para tener los gasoductos. El que es más sencillo es venderle a Brasil y eso forma parte de la política internacional activa, que abra mercados, mire oportunidades.

Ayer yo planteaba que el eje de la política exterior del próximo gobierno debe ser generar más dólares y más empleo para Argentina. La energía y la transición energética son las vías para generar los dólares en el corto plazo junto con una buena cosecha del agro.

El camino económico que debe seguir Larreta

Fernando Meaños (FM): En este mismo plano, para el día uno, ¿qué le dirías que hay que hacer a Horacio Rodríguez Larreta con el Banco Central?

Vos te opusiste a la reforma que se hizo en 2012, ¿hay que volver a la carta orgánica previa a 2012 o directamente hay que reformarla para impedir el financiamiento al Tesoro?

Desde el día uno, un shock de leyes. Quizá, volviendo al metro cuadrado, por eso mencioné primero (aunque no tiene que ser primero) que proyecto al presidente Larreta en la Asamblea Legislativa del Congreso planteando una Argentina que está rota, pero que tiene arreglo.

Es tener una carta orgánica que elimine directamente el financiamiento al Tesoro. Me opuse después de haberle puesto un freno al manotazo de las reservas que le quiso dar Cristina en el 2010. También a la reforma de la carta orgánica que fue un "viva la pepa" en términos de emisión y lo estamos viendo ahora.

La gravedad de la situación hoy ni siquiera amerita volver a la carta orgánica que habían hecho en su momento Lavagna y Prat-Gay y que yo respeté a rajatabla desde 2003 hasta 2010. Hay que ser todavía más estrictos porque el nivel de inflación exige marcar que no haya más financiamiento del Banco Central al tesoro, es decir, eliminar el artículo 20 de movida.

Argentina necesita un shock de leyes, cambios profundos, permanentes que sean apoyados por mayorías del Congreso de manera tal que si en cuatro años viene otro presidente esas cosas no se cambian.

FM: ¿Qué te parece cuando escuchás a Sergio Massa decir que se canceló el compromiso con el Fondo sin usar un solo dólar de las reservas? ¿Eso es exactamente así?

Se usaron yuanes, no dólares. Se usó un préstamo que vino de la CAF, pero cuando nosotros tenemos que calcular cuánto eran las reservas netas hasta ayer cualquier economista profesional te marca que eran 7800 millones.

Después del pago, son 11 mil millones de dólares en términos negativos, o sea, que sea yuan o dólar se pagaron con reservas del Banco Central. No es cierto que no se hayan usado reservas para pagar al Fondo.

