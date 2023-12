Matías Ghidini: "Se necesitan leyes laborales justas para las Pymes"

El especialista en mercado laboral, Matías Ghidini, remarcó que “el mercado laboral argentino está estructuralmente debilitado y no solo no crece, sino que retrocede”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus. "En Argentina las reglas del juego no fomentan la creación del empleo privado de calidad", reconoció.

Matías Ghidini es Licenciado en Administración de Empresas, tiene un posgrado en recursos humanos en la Universidad de Michigan Stephen Ross School of Business (USA). Actualmente es Gerente general de Ghidini Rodil, compañía líder de atracción y selección de profesionales ejecutivos en Argentina y Brasil. Es creador, productor ejecutivo y conductor de Humanos con recursos, el primer programa de televisión y radio sobre recursos humanos en Latinoamérica.

Cinco tendencias para emprender

¿El rol del líder de atracción sería un headhunter en la nomenclatura norteamericana?

Sí, nos dedicamos a buscar perfiles profesionales para las empresas.

¿Qué relación le encontrás a la posibilidad de una reforma laboral que termine siendo positiva para la generación de empleo en blanco?

El marco laboral actual es arcaico. Por un lado, en términos prácticos, en el corto plazo se necesitan leyes laborales justas para las Pymes, que son las principales generadoras de empleo, y de los altos costos laborales. Pero también de fondo, porque el marco laboral no está concebido, o no entiende o no abraza el trabajo del futuro. Lo vimos en la pandemia: la mayoría de la gente que puede teletrabajar lo hace de manera híbrida. La mayoría de las empresas lo hacen de ese modo, con una combinación de días en la oficina y días en la casa. Hoy no tenemos una ley que regule eso. Hay una ley de teletrabajo que cuando fue reglamentada quedó bastante desdibujada.

También vemos en el día a día la búsqueda de los profesionales independientes, los freelancers, que trabajan exportando servicios al exterior y tampoco están regulados. En definitiva un nuevo marco laboral es importante porque el trabajo del futuro está convirtiendo los vínculos laborales y en Argentina las reglas del juego no fomentan la creación del empleo privado de calidad.

Los nuevos cambios que planea realizar el Gobierno en materia impositiva

¿Qué posibilidades ves de que realmente se pueda aprobar una reforma?

Las posibilidades son tan inciertas como las de cualquier otro punto de la agenda del Presidente. La palabra “reforma” me parece que predispone mal, porque implica quitar derechos o cambiar obligaciones. El término más adecuado es “un nuevo marco laboral”. Un camino para lograr esa aprobación es pensar en una ley que sea distinta según el tipo de organización.

Manuel Adorni: "Tenemos como prioridad terminar con la ley de movilidad jubilatoria"

Me parece que es muy difícil que una única ley sea justa para una pequeña y mediana empresa, para un comerciante de pocas personas y para una multinacional con una casa matriz en otro país. Los impactos y las formas de vincularse son distintos. Empezaría pensando en cómo tener algo segmentado para los tipos de compañía. Es indispensable e inevitable. Hoy el trabajo privado hace 10 años que solo creció un 5% en Argentina, que es prácticamente nada. El empleo público creció un 23% y los monotributistas un 54%. El mercado laboral argentino está estructuralmente debilitado y no solo no crece, sino que retrocede. No hay otra alternativa.

VF JL