Presidente de la Fundación Libertad: Ni López Murphy ni Cachanosky fueron excluidos de la cena anual

El presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, opina que el país debería ir a una solución de fondo para solucionar la inflación y los problemas de manejo monetario, como la dolarización o una "canasta de monedas". “Ha habido periodos de estabilidad, pero duran hasta el cambio de gobierno”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gerardo Bongiovanni es presidente de la Fundación Libertad, co-fundador y director general de la Fundación Internacional para la Libertad. También es Presidente de la Red Libertad, que agrupa Think Tanks del interior de la Argentina.

¿Leyó el artículo de Guy Sorman que publicó La Nación?

SI, es un buen amigo. Estoy familiarizado con sus pensamientos y con lo que ha venido escribiendo y opinando sobre Argentina.

Yo lo entrevisté en 2008 y en 2021. Si no me equivoco, me había dicho que lo tuvo como alumno a Javier Milei. Es decir, la crítica que él hace es en sentido contrario a la libertad y además de la mirada a la distancia de un intelectual francés, tendría el sentido propio de la persona.

Creo que lo que está ocurriendo en el mundo, en términos de los posicionamientos ideológicos, es típico de un cambio de época. A partir de la irrupción de algunas personalidades como Trump y Bolsonaro, ese mundo liberal se ha dividido, hay gente que se siente identificada por esas personas y otros que no. Los liberales nos hemos dividido un poco, aunque en algunas cosas estamos todos de acuerdo.

Las veces que me tocó entrevistar a Milei y a las personas cercanas, siempre me sorprendió que no le presten atención al famoso debate de los liberales sobre las libertades positivas y las libertades negativas. Recuerdo que le pregunté a cada uno qué pensaban sobre la discusión sobre que los libertarios defienden solo las libertades negativas mientras que los liberales defienden también las libertades positivas. Las libertades negativas estarían más relacionadas con que alguien prohíba a una persona hacer algo, mientras que las libertades positivas se refieren a que uno tenga la posibilidad de ejercer su libertad, por ejemplo, si no tengo salud o educación no puedo ser libre. Me gustaría su reflexión sobre esto, me parece que de esto se trata la división entre los liberales y los libertarios.

El término libertario ha cambiado mucho, se usa de una manera en Estados Unidos y de otra en nuestro país. Por ejemplo, los libertarios americanos estan a favor de la despenalización de la droga y del aborto, pero en Argetnina o en otros paises la posición es distinta. Estos términos han perdido un poco el sentido, pero yo me siento un liberal básico, vargasllosista.

Vargas Llosa escribió un libro hace no mucho tiempo que se llama “La llamada de la tribu”, donde recorre una cantidad de pensadores, algunos de los cuales no son liberales en materia económica. Él trata de recuperar ese espíritu de tolerancia y ese respeto a las libertades en un sentido amplio.

Comparto, es cierto que las palabras no alcanzan. El significado siempre tiene una parte en la que el significante no lo alcanza a representar completamente. De hecho, la palabra "liberal" en Estados Unidos es utilizada por alguien progresista. Hablando directamente de la persona, las veces que entrevisté a Javier Milei y a sus personas cercanas, encuentro que no hacen defensa de las libertades positivas, solamente de las negativas. Guy Sorman plantea que sería un problema que este gobierno fracase, porque quedarían marcadas unas las ideas de la libertad para una generación completa, cuando en realidad eso no es liberalismo…

Por supuesto que si este Gobierno fracasara el liberalismo quedaría salpicado y comprometido, porque Javier Milei expresa buena parte de los valores liberales, en especial en materia económica.

El proyecto de Ley Bases que se está tratando y en lo que planteaba conceptualmente Sturzenegger en ese proyecto hay muchas cosas relacionadas, como recuperar la capacidad individual para decidir.

Evidentemente, el presidente Milei tiene un pensamiento liberal en materia económica. Si a él no le va bien sería un problema. Milei es un personaje muy particular que irrumpió de la nada y ganó las elecciones de la nada, tratar de darle vuelta para que sea de otra manera no sirve, es así y tiene sus ideas liberales en el terreno socioeconómico. Yo estoy a favor de la despenalización de la droga, Milei no.

Me parece que usted, desde la Fundación Libertad, puede ayudar a los argentinos con el concepto de liberalismo. Estimo que usted recuerda la discusión que había en los años 70’ y 80’ sobre que lo que aplicaban las dictaduras en términos económicos era liberalismo, pero en términos políticos no. Se presenta la contradicción sobre que, si en política no se es liberal, por más de que en economía se apliquen medidas liberales, finalmente eso no es liberalismo.

Una dictadura no puede tener nada liberal, menos en las dictaduras sangrientas que tuvo la Argentina. Este proceso es un poco más complicado, hay presidentes que aplican políticas económicas liberales, elegidos democráticamente, que se exceden, como el caso de Bukele. Creo que Milei no ha hecho nada parecido todavía. Si lo hace, ahí estaremos cada uno en la trinchera que elija, pero confío en que no va a cometer ningún exceso de ese tipo.

Milei tiene excesos verbales correspondientes a su personalidad que yo no comparto, pero hay una corriente que dice que no es lo mismo una cosa verbal que una acción, me preocuparía si pasaramos a acciones, si hubiera reglas, normas o leyes que coarten las libertades. El Gobierno está avanzando en un proceso de liberalización, al menos en materia socioeconómica .

Fernando Meaños: ¿Cuál es el marco en el cual espera que se desenvuelva Javier Milei más allá de las formas y de su estilo? En el marco económico, Milei llegó hablando desde una posición libertaria extrema, pero una vez que estuvo sentado en la Casa Rosada comenzó a aplicar un ajuste económico orotodoxo. En líneas generales, inclusive lo que tiene por delante en la Ley Bases, que es un ajuste clásico. ¿Tienen la expectativa de que esa impronta libertaria vaya más allá?

Eso dijo él en nuestra cena, volvió a hablar del cierre del Banco Central. Me parece muy claro que en temas de inflación o del manejo monetario hay que ir a una solución fondo, que puede ser la dolarización o una canasta de monedas, hay varias soluciones.

El problema de la inflación hay que afrontarlo de alguna manera más profunda. En nuestra cena, Milei volvió a hablar de dolarización. Mientras tanto, hay que hacer un ajuste fiscal y poner las cuentas en equilibrio. El presidente habló de una reducción del gasto público de 15 puntos del PBI, si eso es cierto, es plata que vuelve al bolsillo de la gente.

FM: Todos los países de la región han conseguido eliminar la inflación a través del equilibrio fiscal sin necesidad de ninguna postura extrema ni de cerrar el Banco Central…

Es verdad, pero Argentina tiene un problema inflacionario que no ha tenido ningún país. En el año 1900, un dólar en Argentina valía 3 pesos. En el año 1946, cuando se estatizó el Banco Central, un dólar valía 4,2 pesos. En 46 años hubo una devaluación del 40%. Me parece que hay que encontrar una solución más de fondo. Ha habido periodos de estabilidad, pero duran hasta el cambio de gobierno. Si Argentina fuese un país normal en materia monetaria sería distinto, pero tenemos un problema con eso. No soy fanatico de la dolarización, pero algo tiene que hacer la Argentina.

Borges decía que Argentina padece la "hipérbole", siempre se va al extremo. ¿Eso hace que en Argentina el presidente sea una persona como Milei y en Uruguay una persona como Lacalle Pou? Argentina suele elegir personas hiperbólicas..

La política uruguaya tiene un orden y una normalidad que no tiene la política argentina. No estoy tan convencido de que en Argentina haya gobernadores o intendentes como Lacalle Pou. Cuando entró Néstor Kirchner había más de 2 millones de empleados públicos, hoy hay casi 4 millones, todas las provincias y los municipios fueron los responsables del aumento. En Santa Fe, mi provincia, pasamos de 100 mil a 160 mil empleados públicos , pero uno se pregunta por qué no mejora ni la justicia, ni la seguridad o la educación y la salud. Los gobernadores también han formado parte de todo este festival de despilfarro público, en donde la política y el Estado se han convertido en un fin en sí mismo, no obedecen en el sentido de darle servicios y satisfacciones a la gente.

¿Cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en las versiones sobre que Cachanosky o Ricardo López Murphy finalmente no fueron a la cena porque Milei no los quería ahí?

No hubo ninguna sugerencia de nadie para que no fueran. Ricardo Lopez Murphy es un queridísimo amigo nuestro, él mismo prefirió, dada la relación pública de tensión que tiene con Milei, no ir. Con Roberto hubo un malentendido. No hubo ninguna sugerencia ni nada para que no invitemos a alguien.

