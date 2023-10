Raanan Rein, ex vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, aseveró que "Netanyahu y la derecha israelí siempre estuvieron en contra de alguna solución política al conflicto". La guerra con Hamas y las similitudes y diferencias entre los gobiernos de Israel y Argentina, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Usted tiene como pocos la capacidad de poder adaptar, traducir, explicar y acomodar el contexto de Israel a la Argentina. Me gustaría, primero, una reflexione general de lo que está sucediendo en Israel para principiantes.

Son momentos y días difíciles para nosotros, estamos en medio de una catástrofe para israelíes, palestinos, judíos y musulmanes. De hecho, es una situación inédita en la historia del Estado de Israel desde su establecimiento en 1948.

Amenaza de bomba en la Embajadas de Israel y Estados Unidos

En esta ocasión, todo comenzó con un ataque terrorista de Hamas, la organización fundamentalista islámica, sobre el sur del país, con una masacre de mujeres, niños, adultos, mutilación de cuerpos y el secuestro de aproximadamente 200 israelíes.

Entre ellos hay 15 argentinos desaparecidos y dentro de este número hay un bebé de nueve meses y su hermano de tres años, además de una mujer de 77 años. Es decir, fue un ataque sorpresivo y doloroso, es una enorme tristeza para todos nosotros.

Pero como suele suceder, la violencia provoca contraviolencia y en este ciclo estamos viendo al Hamas tirando cohetes sobre Israel, quien por su lado ataca la Franja de Gaza, donde el Hamas tiene su base territorial.

Israel se desligó del ataque a un hospital en Gaza y responsabilizó a Hamas por un "lanzamiento fallido"

Cuando lo entrevisté hace poco más de un mes, haciendo comparaciones entre Israel y Argentina y la idea de pueblo de inmigrantes, usted también hablaba de cómo le preocupaba la grieta y el extremo divisionismo.

Me gustaría nuevamente, para el público argentino que no está lo suficientemente informado y tiene, a lo mejor, un prejuicio, apenas una visión superficial, que diga qué puntos de contacto hay, es decir, cómo un argentino puede tratar de sentirse identificado con Israel, y cuáles son aquellos elementos que nos hacen parecidos.

Llegó al país el segundo vuelo con 250 argentinos repatriados desde Israel

La sociedad israelí estuvo polarizada y dividida, sobre todo, por los intentos de golpes institucionales de parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. La grieta y la polarización siguen existiendo.

Sin embargo, una vez que comenzó este ataque terrorista en contra de Israel, lo que vemos es una enorme campaña de solidaridad nacional, es un esfuerzo admirable por parte de la sociedad civil de unirse para lograr la victoria militar, contra el enemigo externo.

No obstante, una vez que esta guerra llegue a su fin, de nuevo tendremos este conflicto político y muchos de nosotros no le vamos a dejar a Netanyahu seguir ejerciendo el poder porque consideramos que parte de la culpa de lo que ocurre es responsabilidad suya.

Llegó al país el segundo vuelo con 250 argentinos repatriados desde Israel

Cuéntenos de los parecidos con Argentina. Recuerdo, en una entrevista que le hice cuando se encontraba en Buenos Aires, por ejemplo, cuando planteaba la similitud en cuanto a un pueblo de migrantes. Quisiera que profundizara sobre ese concepto y otro que le parezca que pueda ayudar a los argentinos a comprender al pueblo de Israel.

Es cierto que ambas sociedades, la argentina y la israelí, son sociedades de inmigrantes que siempre están en busca de su identidad colectiva, y no es casualidad que entre los 200 desaparecidos o secuestrados haya un porcentaje muy elevado de personas que tienen dos nacionalidades.

O sea, aparte de ser israelíes y muchos de ellos también nacidos en Israel, además son ciudadanos argentinos, norteamericanos, franceses, pero también tailandeses y de otros países. Eso refleja la gran heterogeneidad de la sociedad israelí que, a pesar de esta enorme variedad de orígenes de los distintos ciudadanos, en momentos críticos y de crisis todos dejamos de lado nuestras diferencias para unirnos y rechazar la amenaza externa.

Por lo tanto, sí hay similitud en el carácter de ambos países como sociedades de inmigrantes. Empero, los desafíos que tenemos que enfrentar son distintos, y también la manera de elaborar políticas por parte del Gobierno Nacional es distinto.

Estados Unidos puso a 2.000 soldados en alerta máxima antes del ataque de Israel a Hamás

La comparación entre Netanyahu y el kirchnerismo por sus vínculos con la Justicia

¿Se puede comparar de alguna manera o es un exceso de simplificación el conflicto entre Netanyahu y la Corte Suprema de Justicia y esa tendencia de considerar a los de Tel Aviv de tecnócratas y a los de Jerusalén más relacionados con los temas más tradicionales, conservadores y religiosos, con los problemas que el kirchnerismo en la Argentina tuvo con lo que se llama el lawfare y la discusión alrededor de que la Justicia tiene un sesgo?

Se puede comparar, a pesar de ello, con cierta cautela, teniendo en cuenta también las diferencias entre ambos casos.

Netanyahu está en medio de un esfuerzo gigante para salvarse de la Justicia para no terminar preso y, entonces, llevó a cabo una campaña constante en contra de la Corte, supuestamente diciendo que su composición no refleja en forma fiel a la sociedad israelí con sus distintos sectores y grupos, y por eso no tiene la posibilidad de juzgarlo o de apresarlo.

“Netanyahu va a pagar un precio”

Y esto es lo que prima para él, más que cualquier otra cosa, desde hace algún tiempo ya, y eso también entra en el marco de una retórica populista, que sonará algo similar, en contra de las elites en general, no solamente en la Corte Suprema sino también en otros ámbitos de la sociedad.

Sí hay algo similar, existen similitudes. Sin embargo, la política económica social de Netanyahu siempre fue muy distinta a la que intentaba promover el kirchnerismo.

En el caso israelí, estamos hablando de un político con una visión neoliberal que le da prioridad al libre mercado, que logre reformar la vida económica y social. Mientras que en el caso argentino, sí tiene algún mensaje social, anhela al menos en el discurso llegar a una sociedad con una brecha social no tan profunda como tiene que enfrentar hoy.

El Gobierno suspendió las elecciones en Israel y Ucrania por la guerra

La relación entre el candidato de LLA y el judaísmo

La ultima vez que estuvo en Argentina el fenómeno Javier Milei no tenía la importancia o no ocupaba la centralidad política que hoy ocupa, y no sé si está al tanto de que él adopta la religión judía.

¿Qué perspectiva encuentra sobre la emergencia de una persona como él y su deseo de seguir La Torá, por ejemplo?

Hay dos cosas distintas que valen la pena comentar. Por un lado, el tema del judaísmo, de judíos y la presencia judía en Argentina ya forma parte integral del discurso público de la sociedad argentina en general, y eso me da mucha satisfacción.

El guardaespaldas de Taylor Swift volvió a Israel para unirse al ejército y luchar contra Hamas

Los que están en contra de Milei o los que están a favor de él no lo hacen porque está hablando de la posibilidad de convertirse al judaísmo, y eso para mí es una muestra de la impresionante integración social de inmigrantes judíos y sus descendientes en la sociedad argentina.

Milei es católico, pero el hecho de que está hablando de la chance de convertirse al judaísmo y que ese no es el tema en la campaña a su favor o en su contra es algo reconfortante.

Por otro lado, lo que vemos en Argentina es el deseo que va en contra del sistema político que decepcionó tanto a las personas, los partidos "tradicionales". De hecho, fracasó uno tras otro, y la gente busca una alternativa, a menudo, sin saber exactamente qué es esta alternativa, pero no quieren de lo conocido hasta el momento.

En Catamarca todo queda en familia: los candidatos de Massa y de Milei son primos

En Israel estamos frente a una situación algo similar: durante la guerra vemos la incapacidad del Gobierno y los partidos políticos de enfrentar un desafío tan grande como la amenaza externa de Hamas en el Sur y Hezbollah en el Norte del país.

De hecho, hay un vacío enorme aquí y la sociedad civil entra intentando llenar este vacío. Tengo la impresión de que una vez que llegue esta guerra a su fin, nos vamos a encontrar también aquí con amplios sectores de la población que van a decir "no queremos nada de esto, de lo conocido".

Los partidos políticos fracasaron completamente y quizás surgirá otro liderazgo o tipo de alternativa para el votante israelí. Es demasiado temprano para decirlo, pero no lo descarto como una posibilidad.

Milei también tiene derecho al fracaso

La responsabilidad del Gobierno en Israel

Usted menciona que puede surgir un "Milei" en Israel en el futuro.

Déjeme hacerle una pregunta contrafáctica. Mencionaba que parte de lo que está pasando hoy allí tiene que ver con responsabilidad de Netanyahu. O sea, deduzco que de no haber existido un jefe de Estado como él, quizás la reacción de Hamás no se hubiera producido. Este martes, entrevisté a Dick Morris, quien decía que si Donald Trump hubiera sido reelecto, Hamas no se hubiera animado a atacar a Israel.

Si una persona como Shimon Peres y no Netanyahu estuviera al frente de Israel, ¿hubiese sucedido esto que ocurrió con Hamas?

Hamas difundió un video de una rehén que permanece retenida en Gaza

La responsabilidad de Netanyahu tiene que ver con la prioridad que dio a los asentamientos judíos en Cisjordania. Por lo tanto, varias unidades del ejército israelí se trasladaron de la frontera con la Franja de Gaza para Cisjordania para guardar a los colonos en los asentamientos judíos. En parte, por eso le fue tan fácil a Hamas penetrar en el territorio israelí.

Además, como Netanyahu y la derecha israelí siempre estuvieron en contra de alguna solución política al conflicto, porque quieren mantener el control israelí sobre Cisjordania, Israel, bajo los gobiernos de Netanyahu, en forma directa o indirecta, reforzó al gobierno de Hamas en Gaza para debilitar a la autoridad palestina en Cisjordania, como no querían negociar con la autoridad palestina, Mahmud Abás. Netanyahu es culpable de la invasión de Hamas.

Israel difundió una lista con los extranjeros muertos y secuestrados de más de 40 países

Sin embargo, Hamas no representa al pueblo palestino, lo que quiere es aniquilar al Estado de Israel, no reconoce la existencia de Israel. Hamas también hubiera intentado luchar también en contra de un gobierno liderado por Shimon Peres

Hablando de contrafáctica, quizás Peres hubiera intentado una negociación con la autoridad palestina para llegar a alguna solución política del conflicto y, en este caso, Hamas hubiera tenido menos poder o fuerza para atacar a Israel.

BL JL