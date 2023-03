Este domingo, el diario británico The Telegraph reveló que las novelas de Agatha Christie están siendo reescritas por su editorial, HarperCollins, para adaptarlas a las “sensibilidades modernas”.

Las referencias étnicas, insultos y lo que pudiera considerarse como lenguaje ofensivo se eliminará de los libros que recogen los misterios del inspector Hércules Poirot.

De esta manera, la obra de la escritora de misterio pasará por un tamiz similar al que ya se han sometido los libros de Roald Dahl o a las aventuras de James Bond escritas por Ian Fleming.

El 12 de enero de 1976 murió la escritora inglesa Agatha Christie

Entre las obras transformadas, The Telegraph destaca Muerte en el Nilo, de 1937, en la que el personaje de Mrs. Allerton se queja de un grupo de niños que la están molestando, diciendo: “Vuelven y miran, y miran, y sus ojos son simplemente repugnantes, y también sus narices, y no creo que realmente me gusten los niños”. Ahora se puede leer: “Vuelven y me miran y me miran. No creo que me gusten los niños”.

Ya en 2020, en Francia y en España se modificó el título de su libro Diez negritos. En Francia el libro se llama Eran 10 y, en España, la nueva versión se titula Y no quedó ninguno.

