Rosatti, el enemigo de todos

“Amenizamos esta apertura con la canción Mal bicho, de los Fabulosos Cadillacs, para ilustrar lo que se dice del presidente de la Corte”, introdujo Jorge Fontevecchia en su apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del jueves 11 de mayo de 2023.

Lo criticó Alberto Fernández, y también lo criticó en su momento Néstor Kirchner, a quien Rosatti le hizo su primera denuncia de corrupción, y éste último le renunció en la cara a su cargo de ministro de Justicia cuando Néstor mandó a construir una cárcel con sobreprecios y pretendía que él firmase.

Mauricio Macri, por su parte, se arrepintió públicamente de haberlo nombrado y, en su libro, escribió que estaba muy arrepentido y que hubiera preferido elegir a Domingo Sesín, presidente del Tribunal Superior de Justicia, en lugar de a Rosatti.

Horacio Rosatti tiene el privilegio de ser atacado por ambos lados de la grieta con la misma virulencia. Lo que es un privilegio para un juez de la Corte, como lo sería también para un periodista, ya que constituye una de las mayores credenciales de imparcialidad. Si Juntos por el Cambio considera que de triunfar en las elecciones conseguiría a alguien afín, se equivoca.

Rosatti no solamente es un juez, es un político que fue elegido por el voto popular a intendente de la capital de su provincia, Santa Fe. Tiene enorme experiencia en el gobierno. Fue virtual jefe de Gabinete, así como fue virtual gobernador, cuando Reuteman era gobernador, Rosatti era mucho más que su mano derecha.

Es académico, decano universitario, fue presidente de múltiples instituciones de abogados, fiscales, juristas, constitucionalistas, a lo largo de su carrera. Es escritor de decenas de libros, como El derecho de la jurisdicción antes del proceso, La construcción del Estado argentino, El presidencialismo argentino después de la reforma de la constitución, El origen del Estado, Derecho ambiental constitucional, Molde y receta: la nueva constitución, Código civil desde el derecho público, Cien años de multitud (4 tomos), Tratado constitucional (2 tomos), Tratado de derecho municipal, El federalismo como técnica y como ideario, La constitución argentina como contrato social, Constitución social de la democracia argentina, entre muchos otros.

Pero no solamente es un prolífico escritor de textos relacionados con su profesión, también ha escrito textos de ficción y ensayos que no tienen directamente que ver con el campo del derecho. Recuerdo, por ejemplo, un ensayo sobre la muerte escrito por él, o “Cien años de multitud - historia de Boca Juniors, una pasión argentina”.

Este Rosatti, que logra que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se unan, e incluso puede llegar a ser artífice de la unificación en una candidatura del Frente de Todos, comprobando aquello de que ante una agresión externa los grupos se cohesionan, al mismo tiempo es una persona odiada por Macri.

Vale la pena recordar que Rosatti fue recomendado por Elisa Carrió, que compartió con él la experiencia de ser constituyente de la reforma constitucional del ‘94.

Vemos un presidente de la Corte dispuesto a ejercer el poder “de igual a igual” con el Ejecutivo, cuando, por lo general, en Argentina, los presidentes de la Corte solían adecuarse al gobierno de turno.

El conflicto actual con la Corte

El 9 de mayo, en el encuentro empresario de AmCham, Rosatti decía que “nuestro sistema es capitalista, si se quiere otro, hay que reformar la Constitución”, y criticaba “la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque implica no defender la moneda y traicionar el mandato de la Constitución”.

Alberto Fernández criticó a Rosatti en lo que fue, prácticamente, una cadena nacional. “Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto de Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes”, declaró el Presidente.

Y agregó que “no es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios mientras se desarrollaba una sesión de la comisión de Juicio Político en el Congreso en la que se denunciaba a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. La degradación judicial debe concluir”.

Pero, al contrario de lo que afirma Fernández, Macri escribió en su libro que él quería nombrar a Sesín, pero tanto Pepín Rodríguez Simón como Elisa Carrió insistieron con Rosatti.

“La corte podrá suspender las elecciones pero jamás el voto popular”, agregaba el Presidente, y afirmaba que enviará este fallo para ser sumado a las causas de juicio político. “Un sector de la política y el poder económico, apañado por esta justicia, está creando una grieta en nuestra democracia”, acusaba el primer mandatario.

Kirchner contra los miembros de la Corte

Néstor Kirchner, en su momento, a través de la amenaza de juicio político, logró cambiar a los miembros de la Corte. Lo hizo a poco de asumir, el 4 de junio del 2003.

“Hemos asumido un compromiso para aumentar la calidad institucional y reconciliar a las instituciones con la sociedad”, decía el entonces presidente en cadena nacional. “Las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, el doctor Julio Nazareno, son impropias del cargo que ostenta por lo que dicen, por lo que sugieren y por la presión que tratan de esconder”.

Comparar al juez riojano amigo de Menem, Julio Nazareno, con Horacio Rosatti, es no comprender la diferencia de con quién están lidiando y con quién lidiarán, seguramente, los gobiernos que sucedan.

Pepín Rodríguez Simón sugirió a Rosatti

El 23 de mayo del 2022, entrevistamos a Pepín Rodríguez Simón, y lo consultamos por el pasaje del libro de Mauricio Macri en el que éste se arrepiente de haber nombrado a Horacio Rosatti para la Corte Suprema de Justicia.

“No comparto el arrepentimiento de Macri”, decía Pepín Rodríguez Simón. “En ese momento, que entrara Rosatti a la Corte, iba a tener un efecto en una corte en la que Lorenzetti concentraba mucho poder”, “no me arrepiento de haberlo propuesto”.

Pepín señala el temor de que cualquier juez que colocaran quedara subsumido bajo la influencia y autoridad de Lorenzetti, entonces buscaron alguien que, por su peso específico, pudiera superar a Lorenzetti.

Las opiniones de Rosatti sobre Alberto Fernández, Néstor Kirchner y Mauricio Macri

“La relación con el presidente es normal, al menos de mi parte. Uno, en la Corte, sabe que amigos no va a hacer”, decía Rosatti sobre Alberto Fernández.

Sobre el gobierno de Néstor Kirchner, Rosatti, ninguneando a Alberto Fernández, diciendo que “con el presidente Kirchner me relacionaba directamente, fue él quien me propuso que fuera ministro de Justicia”.

“Primero me habló de ser procurador del Tesoro, y cuando renunció Béliz, me ofreció el cargo de ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Yo le dije que no, que no tenía aptitud para ser ministro de Seguridad. Yo le dije que no estaba preparado para administrar las fuerzas de seguridad, y me dijo de sacar seguridad y dejar justicia, le dije que, con esa condición y si no conseguía a otro, podía asumir”, decía el actual presidente de la Corte Suprema.

Rosatti fue el primero que denunció por corrupción a Néstor Kirchner, a partir de un sobreprecio en la construcción de cárceles promovida por el ministro Julio de Vido. A partir de ese hecho, Rosatti renunció a su cargo como ministro y denuncia al Presidente.

“Macri, sin quererlo, me hizo el elogio más grande que me han hecho en los últimos cinco años y medio, porque dijo: ‘yo lo propuse y después me votó en contra’, es un elogio, porque me ubica como un juez independiente”, afirmó Rosatti en el programa Periodismo Puro, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Enemigo de todos

Pero no sólo votó en contra de Macri en una ocasión, sino también en contra de los medios. Concretamente, en el caso de Perfil, en el juicio contra el Estado argentino del tribunal de justicia de San José de Costa Rica, que depende de Derechos Humanos de la OEA, un fallo de ese tribunal ordenó al Estado argentino modificar una condena que habíamos recibido quienes dirigíamos la revista Noticias.

Sin embargo, por primera vez, la Corte Suprema, con voto del actual presidente de la Corte, dijo que no iban a cumplir esa disposición e iban a dejar el fallo tal cual estaba, porque la justicia argentina era soberana.

Rosatti, como titulamos este editorial, es el enemigo de todos. Como él bien dijo, quizás esa sea la mejor credencial que puede tener un juez o un periodista es que todo el mundo lo critique.

