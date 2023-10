Un nuevo revés para el magnate Elon Musk, que deberá hacer frente ante tribunales por una demanda colectiva por discriminación salarial por género. Así se siguen acumulando los reclamos contra la empresa del millonario. En concreto, Ashley Foltz, quien desempeñó un cargo como ingeniera dentro de la compañía Space X, interpuso una demanda colectiva por discriminación salarial.

La empresa espacial, fundada por el multimillonario Musk, fue demandada por una ex ingeniera empleada de la compañía de cohetes y satélites, quien fundamentó el reclamo judicial en una retribución salarial inferior y una política de ascensos discriminatoria, según alegó en su demanda, que va en contra de las mujeres y las minorías, en beneficio de los empleados varones de raza blanca.

Distintos salarios para la misma tarea

Según alegó la demandante, la empresa le pagaba salarios por USD 92.000 al año, a la vez que pagaba a empleados hombres, que desempeñaban las mismas funciones y con aptitudes similares, salarios superiores de hasta USD 115.000.

En este sentido, cabe recordar que la ley de California prohíbe a los empresarios pagar en forma discriminatoria por razón de sexo, raza o etnia, abonando sumas a algunos trabajadores menos que a otros que realizan "un trabajo sustancialmente similar".

Es relevante señalar también, que este año entró en vigencia en California la ley que promueve la transparencia salarial y obliga a las compañías a publicar los rangos salariales en las ofertas de empleo. Fue precisamente por la implementación de esta ley, que Foltz pudo detectar el pago diferencial, al percatarse de una publicación de oferta de trabajo para la incorporación de trabajadores en SpaceX.

En dichas ofertas de empleo para ocupar puestos de ingeniería, los salarios ofrecidos estaban en un rango entre los USD 95.000 y los USD 115.000, muy superior a la retribución que la trabajadora percibía por la misma tarea.

Según los fundamentos detallados en la demanda, la compañía SpaceX decidió aumentar el sueldo de Foltz, llevándolo a USD 95.000, recién después de verse en la obligación legal de tener que difundir y hacer pública la información sobre los salarios en las ofertas de empleo.

Puestos “inferiores” para mujeres y minorías

Además Foltz acusa a SpaceX de contratar como empleados, a mujeres y minorías a quienes destina a ocupar cargos y puestos de nivel inferior. Según alega la demandante, esta estrategia es implementada por la empresa de Musk para justificar el pago de salarios más bajos.

También, hizo referencia a la política de ascensos que se aplicaría de forma discriminatoria y en beneficio de los empleados hombres de raza blanca, que serían promovidos en sus puestos en una proporción muy superior en relación a otros trabajadores, agravando así la disparidad salarial.

Una extraña categorización

A su vez la ex empleada, detalló en su demanda, que SpaceX dentro de su plan “para crear una estructura salarial aparentemente neutral”, clasifica los trabajos como "escritor técnico", "ingeniero 1" e "ingeniero 2".

No obstante, las empleadas mujeres y las minorías “se ven obligadas a trabajar como ingenieras con un título diferente de redactor técnico para justificar ilegalmente un salario más bajo”, alegó Foltz en su demanda. También puntualizó que la tasa de ascenso de las trabajadoras mujeres es significativamente inferior que la de los empleados hombres blancos. Además, señaló que en caso de ser promovidas, se les remunera por la misma tarea y puesto que desempeñan otros trabajadores, la suma más baja de la banda salarial.

Más demandas contra SpaceX

Elon Musk no tuvo un año tranquilo, en lo que va del 2023 fueron varios los reclamos judiciales interpuestos por ex empleados. En el mes de agosto pasado un ex técnico demandó a la compañía ante un tribunal de California, alegando haber sufrido acoso por discapacidad física y represalias en su lugar de trabajo.

Además, en el mismo mes, la compañía espacial SpaceX fue demandada por el Departamento de Justicia de EEUU por discriminar a refugiados a quienes se les concedió asilo político y que buscaban trabajo en la compañía. La empresa de Elon Musk argumentó que la denuncia es ilegal y debe ser desestimada.

Respecto de la demanda de la ingeniera Foltz, se trata del más reciente reclamo con fundamento en discriminación laboral, presuntamente ejercida por empresas propiedad de Musk. Por lo pronto, no hubo declaraciones ni comunicados oficiales por parte de SpaceX.

