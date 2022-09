Teddy Karagozián: "José Luis Espert no es querido ni siquiera entre los liberales"

El referente textil, Teddy Karagozián, dialogó con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) aseveró que "yo era la contraparte justa de lo que Espert necesitaba en el 2019, pero le dije que éramos incompatibles". Además dijo que "un gran problema es que los países vecinos nos están comprando todo porque la ropa argentina está regalada" y que "el problema no son las industrias sino los servicios de este país, empezando con los importadores".

¿Podrías contextualizar el hilo de Twitter de ayer donde despotricaste contra José Luis Espert?

Él decía que había que había que abrir la economía, y eso generó mucho daño, no funcionó. En las vísperas de las elecciones presidenciales del 2019 Espert estaba buscando vicepresidente de la Argentina, dos personas que trabajaban con él se me acercan y tenemos varias reuniones que compense su falta de conocimiento en el mundo real.

Tuvimos una cena donde le digo lo que pienso. Le cuento las dificultades de los empresarios con el sistema impositivo. Le explico que si fuera verdad que ganáramos tanto dinero estaríamos llenos de inversiones y no era así. En un momento él levanta la voz y me dice "lo único que querés es cerrar la economía". Obviamente le digo que no. Se va al baño, se queda unos minutos, cuando vuelve a la mesa me dice “yo puedo decidir si protejo a la industria”. Yo me río, como diciendo “no es así, no somos compatibles”.

José Luis Espert lanzó un descargo diciendo que tuvo encuentros con vos, desmintiendo que te pidió dinero para la campaña política y mucho menos a cambio de salir a defender el proteccionismo industrial, del cual, afirma, sos un gran beneficiario. Además comenta que no guarda ningún encono con vos, sólo que no comparte la idea tuya de un país en decadencia. ¿Qué opinás al respecto?

Lo suyo es lo mediático. Yo trabajo sobre lo que sé. No voy a salir con un tema así, si no tengo claridad. Así que sí, en el 2018 me pidió ser vicepresidente. No hubo otros empresarios a los que le ofrecieron. Yo era la contraparte justa de lo que necesitaba. Los políticos y los empresarios somos diferentes. Los empresarios nos dan crédito por mi palabra. En cuanto a los políticos deben tener la capacidad para cambiar la palabra. Y ni te cuento el economista que te tiene que armar toda una historieta, entonces tienen esta conversación compleja que si el dólar sube o baja, él te dijo que eso iba a suceder.

Espert no es querido ni en el sector liberal. El problema es que al ser mediático, él piensa que si lo conocen, él conoce, parece que sabe. Y sólo atrae un público. La diferencia sustancial es ser conocido y conocer, es la diferencia entre lograr que llegue un tipo que es un desastre y que lleguen los buenos, quienes, en este país, ya ni se meten, porque el sistema está compuesto por gente como Espert.

Yendo a tu rol como empresario textil, se está planteando que hay una cantidad de precios en la ropa que se colocan al dólar libre porque la demanda lo permite, más allá de cuánto cuestan los insumos. ¿Hay un precio de la ropa en la Argentina que ha crecido más que la inflación y que otros productos?

Si y no. La mitad de la ropa que se vende acá es importada, y los importadores están poniendo la ropa al precio del dólar paralelo. Esto s porque no tiene seguridad del precio que va a estar. La ropa que se produce en la Argentina vale 10 veces menos. Uno de los grandes problemas es que los países vecinos nos están comprando todo porque la ropa argentina está regalada.

Si la ropa hubiera subido como dicen que subió por arriba de la inflación, hoy una remera saldría más que un bitcoin. Sin embargo, no es así. Ahora, es cierto que los servicios, las tasas de interés y los alquileres son altos. Pero también es cierto que el 50% de la ropa es importada y el importador tiene su capital que no sabe a cuánto lo va a reponer. No puedo cargar las culpas sobre la industria nacional cuando lo que es caro es la ropa importada.

¿Eso implicaría, entonces, que no van a poder competir porque si la ropa nacional vale menos que la importada, esas marcas van a tener problemas, y por eso muchas de ellas se van de la Argentina?

La ropa nacional vale mucho menos que la importada, y tenés un aumento de demanda en la nacional. La ropa importada, cuando no tenés dólares como ahora porque están subsidiados a 140. Tenemos un sistema que ha ido erosionando las posibilidades del país, porque los dólares se nos van. Y después sufrimos a estos Espert: pago miles de millones de impuestos y tengo que bancarme a este gato muerto de Espert, que habla mal de nosotros.

Estos economistas sin experiencia llegan a puestos sólo para hacer desastres. Por eso después tenés una industria argentina que tiene crecimiento y se hace bolsa, sistemáticamente, por eso no tenés tanta oferta. Y por esto mismo el importador dice que no hay producción local, y va a ser así siempre que venga un tipo como Espert que quiere descubrir la pólvora ya hace pomada la industria.

En Estados unidos, por ejemplo, las marcas más altas, el 80% es por la publicidad...

Etiqueta Negra que es una marca espectacular, para mí es mejor que cosas que he visto afuera que valen 10 veces más. Si bien puede ser caro, todos mis amigos me regalan cosas de ahí. O sea, que para algunos es algo caro y para otros es el deseo de regalar algo con buen diseño y que le da el valor que tiene.

Y si le agregamos que te hacen descuentos, te das cuenta que el problema no es la industrias sino los servicios de este país. Y uno de los servicios son los importadores. Tengo gente que tiene dos ó tres locales que tienen una vida de ricos que en otro lado no podría suceder. Los importadores acá son muy adinerados, y como la Argentina suele premiar la especulación del tipo que no sabe y se mete en la industria. Por esto, la ropa es cara, es complejo. Yo propuse algo para que en nuestro país hay más confección, pero primero hay que resolver los problemas de fondo.

