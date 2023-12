Tom Jones llega a la Argentina con su "Ages & Stages Tour"

El legendario artista se presentará luego de 7 años en nuestro país, para brindar un show en el que recorrerá sus 60 años de trayectoria.

Con una destacada carrera que abarca más de seis décadas, Tom Jones es ampliamente considerado como uno de los cantantes y artistas de grabación más grandes de todos los tiempos, habiendo vendido más de 100 millones de discos y manteniéndose como una figura respetada e influyente en la industria musical.

Claudette King: “Ser la hija de B. B. King fue duro”

A los 83 años, Jones ha recibido algunas de las mejores críticas de su carrera por sus álbumes más recientes producidos por Ethan Johns: "Surrounded By Time", "Long Lost Suitcase", "Spirit In The Room" y "Praise & Blame".

La Etapa 1 de venta estará disponible a partir del 5 de diciembre a las 13 únicamente por la web del estadio.

JL