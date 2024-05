Walter Correa: "La CGT ha tomado centralidad dentro de la oposición"

Walter Correa expresó su preocupación por la situación industrial del país y apoyó la perspectiva de un nuevo paro general de la CGT. “Es una respuesta al DNU, a la Ley Bases donde ningún artículo favorece al pueblo trabajador”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Walter Correa es ministro de trabajo de la Provincia de Buenos Aires, delegado del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA). Fue diputado nacional en el año 2017, concejal del Partido de Moreno en 2013.

Desde la Provincia de Buenos Aires, el ex FDT digita su ofensiva opositora y critica duramente las medidas políticas y económicas que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, que, según advierten, pone en jaque la vida de los trabajadores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuál es su propio balance sobre lo que pasó el último Paro general y la nueva predisposición de la CGT de plantear un nuevo paro el mismo día que se termine discutiendo en el Senado la Ley Bases?

Puntualmente, la CGT ha tomado centralidad en el quehacer nacional, en el accionar político de la oposición, y eso a mí, como miembro del movimiento obrero organizado, me parece sumamente positivo, porque cuando nosotros hablamos de unidad, la unidad son cuestiones comunes y sencillas para la clase trabajadora. Y esto es lo que marca la CGT cuando el 24 realiza una movilización muy contundente. Después, la movilización del primero de mayo, acompañadas por las dos centrales de la CTA autómata y de la CTA de los trabajadores, y el paro fue contundente, enérgico.

Hubo un trabajo muy arduo de las regionales del interior del país, de las regionales de la Provincia de Buenos Aires, donde hace cuatro años que se vienen configurando las regionales que tienen un peso muy fuerte en el territorio.

Esto fue una respuesta al DNU, a la Ley Bases donde, de los 232 artículos, ninguno favorece al pueblo trabajador. Al contrario, hay numerosos artículos que van en contra de los derechos consagrados de los trabajadores y las trabajadoras en la Constitución Nacional, del artículo 14 bis, y en la Constitución bonaerense, en el artículo 39.

Y la verdad que uno, como militante peronista, entiende que hay un proceso para llevarnos a la década infame, este pacto Roca - Runciman, donde había una entrega total de la soberanía y de la patria. Y el paro fue respuesta a una situación y a un gobierno que acciona en contra del pueblo trabajador y en contra de sus derechos soberanos, y lo que significa para nosotros la patria.

Javier Milei afirmó que el paro de la CGT fue "un fracaso rotundo" y lo calificó de "violento"

Walter, ¿No notó usted que la semana pasada había una notoria cantidad de gente que se manifestaba en contra del paro? Al mismo tiempo que el paro fue importante, hay algo que está pasando con la sociedad y los paros generales. No sé si usted sintió algún cambio.

Sinceramente entiendo que hay sectores donde, después de esta derrota política del peronismo, hay un margen de reconfiguración, incluso de los pareceres e ideales. Pero nosotros tenemos una matriz ideológica muy fuerte y una centralidad muy fuerte de lo que significa la columna vertebral del movimiento, que son los y las trabajadoras.

Entonces, hay que replantearse el hecho de discutir, debatir, explicar. Hay un recambio generacional muy fuerte en la dirigencia sindical, y también en las bases. Y esto también hay que asimilarlo y tomarlo como un desafío también, de esto que decía Juan Domingo Perón, donde hay realizadores y predicadores.

Yo creo que nos falta la prédica para que un sector importante de compañeros y compañeras entiendan que hay que trabajar en defensa de los intereses colectivos, en lo común, en las cuestiones básicas y elementales de la construcción de una patria.

Paro nacional: cómo afectó a la industria metalúrgica

Claudio Mardones: Usted habla de un “industricidio” refiriéndose a que la situación de la industria en la Provincia de Buenos Aires es crítica, por fuera de lo que está pasando a nivel nacional. ¿De qué se trata ese “industricidio” del que usted habla en la provincia en este momento? ¿Cuál es la situación de la industria y de los sectores más golpeados en la provincia?

En principio, hay algunos sectores industriales que por temor a alguna represalia del Gobierno Nacional, no lo manifiestan. Yo me considero un trabajador industrial, conozco y me apasiona la industria, y lo que puedo contar es que cuando el presidente Milei anuncia que va a cortar la obra pública, una cuestión que el mundo no discute en términos reales, empezaron a producirse los despidos en la construcción.

Todos entendemos que la construcción es la madre de las industrias, por su poder de compra, por su poder de absorción de pequeñas y medianas empresas. Tenemos un ejemplo, los hornos de Acindar nunca se habían cerrado, nunca se habían apagado, y hoy tenemos la cuestión de que cuando se reactiva un horno, tarda mucho tiempo.

Esto genera que todo lo que es la línea blanca, heladeras, lavarropas, todo lo que se produce en la Provincia de Buenos Aires en los talleres metalúrgicos, lo dijo la semana pasada el secretario general, Abel Furán, peligran 50.000 PYMES por este proceso de línea blanca, que también, a su vez, se ve beneficiada por algunas cuestiones impositivas.

El año pasado, con políticas bonaerenses, estatales, proindustrias del gobernador Axel Kicillof, se generaron 130.000 puestos de trabajo. Si nosotros hacemos un relevamiento estadístico, de estos puestos que se generaron el año pasado, ya hay más de 30.000 despidos y familias que se han quedado en la calle del sector industrial.

Y les comento, que también, tenemos muchos procedimientos de crisis en varias PYMES, en empresas medianas, y también tenemos varios pedidos del artículo 223 bis, donde plantean la posibilidad de suspender trabajadoras y trabajadores.

Por eso yo ratifico, estamos transitando un industricidio donde todo el mercado interno se está agravando, y va a colapsar el proceso industrial. Y estamos hablando del proceso industrial de la Provincia de Buenos Aires que genera el 50% de las multinacionales, el 50% de las PYMES, y el 50% de la industria nacional.

Estas políticas del presidente Milei en contra de la industria atentan con el corazón productivo de la República, que nosotros consideramos, es la Provincia de Buenos Aires.

Con su liderazgo cuestionado, Máximo Kirchner convocó a elecciones en el PJ bonaerense

CM: Usted fue diputado nacional, ¿Cómo es la interlocución con la Secretaria de Trabajo de la Nación que conduce Julio Cordero, un ex numerario del Grupo Techint?

En principio es meramente formal y administrativa, no hemos generado un vínculo más profundo donde nosotros podamos ejercer la defensa de la industria, una cuestión que nos ha encargado el gobernador Axel Kicillof.

Más allá de que entendemos que estamos haciendo los reclamos en el marco de la justicia por el tema de la coparticipación, que no ingresa, por el tema del fondo nacional del incentivo docente, que tampoco ingresa.

La provincia se ve asfixiada desde lo económico y lo financiero, esto está perjudicando a la industria bonaerense, pero de parte de la Secretaria de Trabajo de la Nación todavía no hemos tenido una caja de resonancia positiva para poder encarar este tipo de situación.

MB FM