A horas de su show en Argentina, Justin Quiles habló sobre una posible sesión con Bizarrap

Con un set de corte 8 bits inspirado en Super Mario Bros en medio de un ambiente festivo, Justin Quiles conversó con Perfil a horas de subirse al escenario de su primer Luna Park.

Por eso, el joven nacido en Estados Unidos, pero con ascendencia puertorriqueña, estará repasando sus grandes éxitos y sus últimos lanzamientos, entre los que se encuentra el tema “Fuego Forestal”.

Mirá la nota de Justin Quiles en RePerfilAr

“Es un reguetón que yo creo que la gente ya esperaba de Justin Quiles”, aseguró a Perfil y agregó que tenían pensado lanzar otro tema, pero fue él quien insistió en darle a su público una canción del género que mejor le sale.

En cuanto al tema que quedó en suspenso, Justin aseguró que se trata de una colaboración con el mexicano Caín León, que lleva como título “En la esquina del Mall” y saldría el mes que viene.

En marzo de este año, J Quiles se presentó en el Lollapalooza 2022, por lo que no hace mucho tiempo que el público argentino pudo disfrutar de su música, sin embargo, la fecha de este jueves 1 de septiembre, tiene un condimento especial: su primer Luna Park.

El joven reguetonero aseguró que el mítico estadio es un pendiente que tenía desde que era pequeño cuando escuchaba las historias de grandes artistas presentándose allí.

“Para mí el Luna Park era algo dentro de mí que quería hacer, como una meta”, contó el músico. “De chamaquito (niño), escuchaba que artistas como Alejandro Sanz o Ricardo Arjona lo llenaban una y otra vez y para mí era como que… yo quiero hacer el Luna Park”, explicó.

El artista de ascendencia puertorriqueña cuenta con colaboraciones junto a artistas de la talla de Maluma o Daddy Yankee. Entre sus muchos feats se encuentra el tema GUCCI FENDI, el cual lanzó en 2020 con Eladio Carrión, quién también se presenta en el mítico estadio de la calle Madero, tan solo un día después que Quiles.

Al ser consultado sobre una posible participación de los artistas en el show del otro, Justin aseguró que lo había pensado, pero que no le había escrito. Segundos después tomó su celular y le envió un mensaje de audio a Carrión.

“¿Vas a estar aquí por Argentina? Yo canto el 1 (de septiembre), tú cantas el 2, a ver si hacemos un swapy- swapy”, le propuso el músico a su colega y amigo Eladio. La respuesta no llegó durante el tiempo que duró la entrevista, por lo que habrá que esperar al momento de los shows para descubrir si lograron coordinar.

- ¿Habrá invitados en el recital?

- Hay una canción que dice “es una sorpresa entre tu mirada y la mía”, y así quedará (risas). Va a ser una sorpresa, pero sí, tengo gente que va a ir para allá.

- ¿Cómo ves la música argentina?

- Me encanta. Estoy super feliz por el movimiento acá de Argentina. Lo que está haciendo Duki, Cazzu, los chamaquitos nuevos como el Trueno, la novia de él. Hay muchos artistas que han hecho cosas grandes y la repercusión se ve en el mundo. Y lo que está haciendo el Biza también. Es un fenómeno que trajo algo nuevo a la mesa.

- ¿Te gustaría tener una BZRP Music Session?

- Todavía no hay. Hicimos algo así, pero lo dejamos ahí. No se concluyó bien. Pero sí, me encantaría hacer una Bizarrap Session. Lo hemos hablado muchas veces, pero si se da, se da.

En enero de este año, Quiles lanzó una colaboración junto al colombiano Sebastián Yatra y al argentino L-Gante, titulada “Regresé”, la cual, acumuló más de 12 millones de reproducciones en YouTube en tan solo medio año.

“A mí me encanta L-Gante. Es un tipo increíble. Cuando crucé por allá por Europa también lo abracé. Yo lo quiero mucho, es muy bueno. Muy buena vibra, el muchacho”, elogió el puertorriqueño al referente de la Cumbia 420.

Además, contó una divertida anécdota, sobre Elián, nombre real del interprete de "Maleanteo 420", en la que aseguraba que el argentino comentó que “Regresé”, había sido “la canción más pop que había hecho en su vida”, mientras que para Sebastián Yatra había sido la canción más “calle”, marcando la gran diferencia de estilos entre ambos artistas.

- ¿Qué se viene a partir de ahora?

- Tengo una canción que se llama “Cabrón” y me encanta porque lo dice de una manera en la que nadie la dice. Está empoderando a la mujer. Las mujeres se van a sentir bien "cabronas", bien fuertes. Lo quiero sacar en dos o tres meses. Quiero rodar el video.