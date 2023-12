Sorpresa para Mariah Carey: "Rockin' around the Christmas tree", de 1958, es la canción navideña del 2023

Cuando se piensa en música navideña, a la mayoría de las personas seguramente les viene a la mente la inconfundible y omnipresente letra de "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey. No hay duda: es la canción que resuena desde el 1 de noviembre (justo después de Halloween) hasta el 25 de diciembre, aportando cada año generosas regalías a la talentosa cantante neoyorquina de 54 años.

Sin embargo, este diciembre de 2023 marca un cambio significativo. Mariah Carey se enfrenta ahora a una fuerte competencia. El clásico navideño "Rockin' around the Christmas tree" de Brenda Lee que resurgió y acaba de asegurarse el puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100 desde el 4 de diciembre. Si piensas que no lo escuchaste, presta atención cuando veas por enésima vez las películas "Mi pobre angelito 1" (en la escena de la falsa fiesta navideña con maniquíes) o "Más barato por docena" (la escena final, cuando la familia celebra la Navidad).

"Rockin’ around the Christmas tree": un éxito que llega después de 65 años

Por primera vez en sus 65 años de existencia (lanzada en 1958), esta melódica composición ha conquistado el codiciado primer puesto, superando a Mariah Carey y su "All I Want for Christmas", que ocupa el segundo lugar. Para conmemorar el 65 aniversario de la canción, Brenda Lee acaba de lanzar el primer video oficial de "Rockin’ around the Christmas tree", algo que no había sucedido previamente.

En el video, la intérprete, ataviada con una larga túnica roja, sincroniza sus labios con la composición que suena como un playback. Tanya Tucker y Trisha Yearwood, destacadas estrellas del country, la acompañan. A pesar de ello, Lee también tuvo la oportunidad de cantar en vivo en un espectáculo transmitido por la NBC el jueves 7 de diciembre.

Brenda Lee, actualmente con 78 años, grabó originalmente este tema (escrito por Johnny Marks y producido por Owen Bradley) cuando tenía tan solo 13 años. Si hubiera logrado este récord a esa edad, se habría convertido en la artista más joven en alcanzar el número 1. Sin embargo, Billboard reconoce que, en cambio, se ha convertido en la intérprete de mayor edad en lograr este hito, superando a Louis Armstrong, que tenía 62 años cuando alcanzó el #1 con "Hello, Dolly!" en 1964, y a Cher, que tenía 52 años cuando "Believe" reinó en el ranking Hot 100 en 1998.

"Esta es la canción que me ha puesto en el radar de todas las generaciones", agradece Brenda Lee en un video de TikTok compartido en su cuenta oficial, donde comparte otras cápsulas sobre el tema. "Nunca pensé que se convertiría en mi canción distintiva". "Rockin’ around the Christmas tree" también ha sido versionada por conocidas estrellas musicales como Miley Cyrus, Meghan Trainor, Jessie J, Leah Michelle y Michael Bublé.

