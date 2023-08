En un acto de determinación y amor propio, Mariel Narbona, una mujer de 49 años de la provincia de Córdoba, sorprendió a todos al decidir casarse consigo misma.

El pasado sábado 12 de agosto, en una reunión íntima para sus afectos, la mujer se "unió en matrimonio” con ella misma, lo que no tiene valor legal ni religioso, pero sí emocional. “Yo quería conocerme y me comprometo conmigo, me caso conmigo. Me comprometo a cuidarme, entenderme y escucharme”, señaló en TN.

Mariel ya había atravesado el proceso en el registro civil hace años, cuando contrajo matrimonio con su exmarido. Afirmó que fue una experiencia hermosa y que la repetiría sin dudarlo, pero ahora se trataba de su propio momento. Era el tiempo de conocerse a sí misma, aceptarse con lo bueno y lo malo, de entender qué es lo que acepta y en qué puntos pondría límites.

“Me casé y me casé feliz. No me arrepiento, no odio a mis ex parejas ni a los hombres. Soy amiga de todos mis ex. Yo quería casarme conmigo como una especie de pacto y de autoconocimiento, de saber lo que tengo para ofrecerle a otro”, reflexionó.

También agregó que no se cierra a la idea de poder volverse a unir en matrimonio con otra persona: “El día de mañana si se me da conocer a alguien y me caso bienvenido sea”. Aunque, gracias a su experiencia y los años transcurridos, “no cree que hagan falta papeles”.

Sologamia, la tendencia de casarse con uno mismo: "Es importante quererse y cuidarse"

La pandemia de COVID-19 representó un punto crucial para innumerables personas que se vieron obligadas a ajustarse a una realidad completamente nueva. En medio de este contexto de incertidumbre y perspectivas renovadas, Mariel realizó una introspección profunda sobre sí misma, sus relaciones y aquellas cosas que ya no deseaba en su vida. “Empecé a hacer cosas sola sin la necesidad de tener a la figura del otro como alguien que me complemente”, dijo.

“Yo estoy completa, me gusta como soy, con mis cosas buenas y las malas, me amo y me elijo”, contó y de esta forma, con este pensamiento latente, llegó a la conclusión de que hacer una fiesta para celebrar su amor hacia ella misma era la forma perfecta de sellar ese camino de autoconocimiento.

“Esto se dio porque justo caía mi cumpleaños y yo siempre los celebro de alguna forma en especial. Soy arquitecta, me encanta crear y siempre hago cosas nuevas. Para este año se me ocurrió, luego de vivir un montón de procesos internos, darme este voto de amor”, agregó.

Asimismo, motiva a aquellos que se encuentren en un proceso similar de autoconocimiento a que se atrevan a explorar nuevamente aquellos aspectos o áreas que podrían no estar tan presentes en su rutina diaria. “Estar solo y darse su espacio es fundamental para conocernos y de ahí si puedo amar al otro en perfecta conciencia”, sumó.

Sologamia, la tendencia de casarse con uno mismo

La sologamia propone casarse con uno mismo para decir que uno es suficiente, no necesita ser completado por otro, y que este acto de amor hacia uno mismo merece además ser celebrado públicamente o socializado. De este modo, los seguidores de esta práctica conocida aseguran que su cultura reivindica que se puede estar bien en soledad, abrazando la idea de que somos seres ya completos, y que no necesitamos del amor romántico necesariamente.

Las ceremonias de sologamia pueden ser tan variadas como personas; podés elegir que participen amigos o familia y decir(te) los votos a vos mismo en presencia de otros, o incluso hacer ceremonias privadas de uno solo. Las celebraciones puede ser por iglesia, o hacer que alguien las oficie, sea un amigo, consejero, psicólogo o alguien que se haya registrado para poder realizar estas ceremonias, como es posible en algunos lugares como Estados Unidos. También podés regalarte un anillo, llevar vestido y hasta un bouquet, como si fuera una boda tradicional.

¿Tiene validez legal?

Una ceremonia de casamiento con uno mismo no es, todavía, una figura legal aceptada, y es más gestual que formal. Es decir, no vas a tener que cambiar tu estatus marital en ningún otro trámite o documento legal. Carece de peso ante los ojos de la ley, por lo que tampoco se te puede acusar de poligamia si llegaras a contraer matrimonio con otra persona en el futuro, o bien, de infidelidad con vos mismo, lo cual también podría considerarse causal de divorcio.

