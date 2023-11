Aumentó 400% la mudanza de las empresas a oficinas más chicas

Aunque para algunas corporaciones el paraíso del home office sigue vigente, otras volvieron a convocar a sus empleados a la presencialidad. Sin embargo, los espacios de trabajo cambiaron: hay menos centralidad y una manera más novedosa de trabajar.

Desde el inicio de la pandemia vemos grandes oficinas en alquiler, edificios completos que tienen carteles para ser rentados, y muchas empresas devolviendo pisos completos o intentando convencer a sus empleados de lo productivo que es volver a la oficina.

La pandemia, pero también una tendencia laboral que se inició unos años antes con la creación de los co-working, comenzaron a replantear los espacios de trabajo como los conocíamos tradicionalmente. Esas oficinas estructuradas, donde cada empleado tenía siempre su espacio físico, su horario fijo, poco flexible, y no había lugar para la discusión de donde se trabajaría cada día, parecieran haber quedado atrás.

En paralelo, muchas de las grandes empresas que durante la pandemia se movieron a una modalidad de trabajo cien por cien home office, regresaron sobre sus pasos para hacer volver a sus empleados a las oficinas, o al menos lo intentaron, y reconstruyeron sus antiguas oficinas en plantas con posiciones de trabajo y donde cada persona, cuando llega, elige donde sentarse. En algunos casos devolvieron pisos completos, y en otros los reconvirtieron en espacios recreativos.

No hay dudas de que las empresas, movidas por las necesidades de reducir costos y de buscar automatizaciones por la presión de los colaboradores de menor estructuración, buscan nuevos espacios de trabajo, más chicos, más flexibles, y muchas veces optando por más de una locación en lugar de tener que movilizar a todos los empleados a una oficina o planta central, con todo lo que esto implica.

Vemos cotidianamente que, desde la pandemia a hoy, las mudanzas corporativas se incrementaron más de un 400 por ciento bajo este modelo de necesidades de las grandes empresas de esta Argentina actual, con las nuevas dinámicas corporativas.

En lo personal, disfruto de ir a la oficina, cruzarme con los empleados, las charlas informales en los pasillos, en el comedor, o cuando deciden ingresar a mi espacio. Cada conversación me despierta un sinfín de pensamientos, y no necesariamente vinculados al motivo de inicio del encuentro. Me despierta preguntas de: ¿por qué hacemos esto así o de aquella forma?, ¿por qué esto otro aún no cambió?

Ahora bien, también es importante que toda esa dinámica en una oficina presencial pueda tener un complemento con el afuera. Ir a una conferencia, cuando hacemos un outdoor, porque cuando salimos del mismo espacio del día a día, vemos cosas que parecían no tan claras simplemente florecer, observamos iniciativas que de otra forma no surgían, damos espacio a mayor creatividad.

El poder intercalar la presencialidad con salir a otros espacios, puede resolver muchos de los problemas en los cuales habíamos estado trabados durante mucho tiempo. Nos damos lugar a la interacción con personas que en el día a día de la oficina no lo hacemos.

Cuando analizo esta problemática y veo lo que pasa día a día, entiendo el por qué la elección de espacios más chicos, decidiendo mudarse, en la medida que cada empresa mantenga su identidad, generar cultura organizacional, y encontrar un equilibrio entre la cercanía, la flexibilidad, y la creatividad.

Nuestro desafío como líderes, seguirá siendo saber y entender -a tiempo- cómo integrar todos esos nuevos espacios de trabajo que son tan dinámicos y que seguramente, de la mano de nuevas profesiones y actividades, cómo especialistas en inteligencia artificial, expertos en sustentabilidad, analistas de big data e ingenieros en robótica, plantearán un nuevo reordenamiento del layout laboral.

*CEO de Grupo Traslada