Confianza y desencanto

¿Cómo podemos evitar los engaños? ¿Podemos eludir tristezas por decepciones o que no nos duelan? Cuando nos roban la esperanza, la dignidad, el orgullo, las ganas y el deseo. ¿Qué nos queda en la vida?

Vivimos en medio de guerras, discursos falsos, mentiras, pobreza y sufrimientos mundiales. Pero en algún momento de la historia hubo promesas de buena vida, tierras prometidas, paz y conciliaciones entre naciones, pueblos y personas.

Algunos como ciegos se guían con bastones, en estas redes de pactos y desconfianzas, otros afrontan la realidad y pelean a diario. Deberíamos tener un bastón mental o espiritual para evitar tropezar dos veces con la misma piedra. O mejor tener un bastión cerebral que nos fortifique y proteja.

El centro de todo esto es la confianza. Es un tema importante de nuestro camino vital. No se puede confiar en alguien porque sí. La confianza no se regala, no se puede. La confianza se gana con la actitud. Ese es el bastión a tener en mente. No podemos pedirle a alguien que confíe en nosotros, debemos demostrar que somos confiables, y lo mismo debemos esperar de los demás.

Perdemos la confianza desde niños, recibimos decepciones de los más cercanos, compañeros, amigos, familia y también de políticos e ídolos que forman parte del entorno más importante del ser humano. Suponemos que debemos estar preparados para evitar engaños. Pero, malas noticias: no lo estamos.

Tenemos una maraña de sentimientos que se despiertan o activan con lindas palabras, hermosos gestos y promesas. Esos sentimientos deberían ser inteligentes y racionales para prevenir los desencantos.

Las palabras dejan de tener valor junto a las promesas y juramentos que no se cumplen. Somos frágiles ante las decepciones, aunque la resiliencia, sí, pertenece a valientes paladines.

Recordemos que en nombre del amor se cometen crímenes tremendos. En nombre de la justicia, la política y de la raza han muerto millones de inocentes y siguen muriendo, a pesar de que alguna vez se confió en esas personas, gobiernos o entidades responsables de estos crímenes.

Es importante la confianza en todos los rubros de nuestra vida.

Organizaciones en las que uno debe de creer por la salud y bienestar de todos, nos decepcionan permanentemente. Empresas que destrozan la vida de las poblaciones, contaminando agua y zonas de diferentes localidades. Enfermedades y fallecimientos que aparecen en la población como producto de estas intoxicaciones. Bancos que cierran y se quedan con los ahorros de la gente. Políticos cuyas promesas caen en apropiaciones indebidas de bolsas de dinero.

Empresas que te venden productos para la salud y resulta que los componentes son venenos que se conocen con el paso del tiempo. El azúcar, promovido como el mejor amigo de los niños y encontramos informes desalentadores sobre este producto. Lo mismo sucede con los aceites, las gaseosas, el agua y otros de consumo diario como los lácteos.

La ciencia y las religiones no están libres de causar decepciones, están llenas de acciones, actitudes y temas contradictorios a lo largo de la historia y por supuesto refutables. Un día declaran que se debe actuar de una forma y al otro contradicen lo expuesto anteriormente (uso de barbijo para evitar el contagio y luego emiten comunicado de que no sirve, o viceversa), las neuronas cerebrales que no se regeneraban y años más tarde se comunicó lo contrario. Es parte de la vida humana y debemos aprender a manejar esta larga e interminable lista de engaños, contradicciones o conspiraciones.

Éstas sacuden el alma y ponen la vida en una eterna encrucijada. ¿Cómo debemos desalojar esas sombras parasitarias de las entretelas del alma?

La confianza es el inicio de varios problemas, aprender a manejar esta cualidad tan importante en los seres vivos, es desarrollar la intuición, la Inteligencia Emocional, para la supervivencia física, sensitiva, sensible y mental.

Debemos recordar que la confianza no se regala, se mide por la actitud y los hechos de quienes necesitan de nuestra confianza. Todos debemos evidenciar que somos confiables. Demostrar que hemos tenido un pasado y tenemos un presente coherente a lo que prometemos o a lo que esperamos.

Debemos demostrar que la actitud ha sido acorde a las palabras y promesas. Eso esperamos de los demás, y los demás esperan de nosotros lo mismo para dar confianza, ya sea con un voto en urnas o aceptaciones de vida.

*Autora de “Amantes Seriales” y “Mukul más allá del Secreto”; coach de Inteligencia Emocional y Creativa