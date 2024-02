Lula y Antony Blinken se reúnen en medio de las diferencias por el conflicto entre Israel y Gaza

El secretario de Estado, Antony Blinken, aterriza esta noche en Brasil; y aun cuando todavía no figura una cita oficial en la agenda de Lula da Silva, es un hecho que irán a reunirse mañana. Se supone que el asunto central de ese encuentro será el conflicto de Israel en Gaza, donde hay diferencias entre la postura de la diplomacia de Itamaraty y aquella de la Casa Blanca. Mientras Brasil apuesta a una salida que supone el inmediato fin de las hostilidades, Estados Unidos propone que haya un alto al fuego temporario, que permita rescatar rehenes en manos de Hamas y facilitar el flujo de alimentos para los palestinos.

Justamente hoy, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, EE.UU vetó una resolución, presentada por Argelia, con la propuesta de ya poner fin a las acciones bélicas “a ser respetadas por todas las partes”. Estados Unidos vetó la iniciativa, pero según se afirma Washington busca oponer su iniciativa de “un cese del fuego temporario” y dar un aviso a Israel de “no bombardear” Rafah, la puerta de salida de los palestinos hacia Egipto

Blinken, que permanecerá en Río de Janeiro hasta el jueves para seguir a Buenos Aires, participará a partir de mañana en la cumbre de cancilleres del G20 que este año tiene como sede a Brasil. Los temas son múltiples, pero la guerra de Medio Oriente tendrá un lugar especial, por los efectos ampliamente negativos que ejerce no sólo en la región sino también en el resto del mundo.

Brasil retiró a su embajador de Israel

Washington sufre, en este contexto, su propia crisis. El apoyo de Joe Biden a Israel suscitó, ya, fuertes críticas en el Partido Demócrata y produjo una caída de la popularidad del presidente por avalar, de hecho, la violencia de la ofensiva judía contra niños y mujeres palestinas. A esta altura, hay más de 30.000 muertos y 70.000 heridos. Pero también es cierto que el jefe de la Casa Blanca debe maniobrar frente a la comunidad judaica, para no perder votos que son juzgados “esenciales”.

En ese contexto, no estarán ajenos a las deliberaciones los drásticos roces recientes entre el premier israelí Benjamín Netanyahu y Lula da Silva: la situación llegó ayer al punto de confrontación más alto (previo a una ruptura de relaciones), cuando Brasilia decidió retirar su embajador en Tel Aviv, Federico Meyer. El gobierno de Brasil optó formalmente por no retroceder ante Netanyahu, como lo había solicitado el premier israelí luego de que Lula equiparara este pugna bélica en Gaza al holocausto de la era Hitler. El asesor internacional del Planalto, el ex canciller Celso Amorim, fue contundente: “Existe cero posibilidad de que Lula pida disculpas. El no hizo nada errado, sólo citó hechos históricos”.

El ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira habló con Daniel Zonshine, embajador israelí en Brasilia. Le dijo que las calificaciones del gobiernos de Netanyahu respecto a los dichos del presidente brasileño “son inaceptables”. Pero su colega de Tel Aviv, Israel Katz hoy redobló la apuesta, al decir que las declaraciones presidenciales “son promiscuas y delirantes”. Y al mismo tiempo avisó, en su posteo en las redes sociales, que “Lula continuará siendo una persona non grata en Israel”.

Luiz Inácio Lula da Silva

Los analistas políticos brasileños dicen que otras sombras pesan sobre el “tete-a-tete” Lula-Blinken. Hay un escenario complejo en las relaciones bilaterales. Por un lado, las coincidencias son muchas, especialmente en el área de los cambios climáticos y el de las relaciones laborales, dos asuntos que figuran en el temario del G20.

Pero a la vez, la Casa Blanca mira con suspicacia el papel de Brasil en los BRICs. Es que el famoso Sur Global, definición a la que adhiere activamente el gobierno brasileño –e incluye naciones árabes y países africanos visitados por Lula la semana pasada-, estará presente en las discusiones que se entablen en la próxima cumbre presidencial del G20 en noviembre de este año. Y ese nuevo agrupamiento de países en desarrollo no es indiferente a los ojos norteamericanos, debido al papel de China en varias regiones de África, Asia y Sudamérica.

