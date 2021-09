Dragon Ball "F"

Lo importante es participar

La campaña electoral encuentra al oficialismo en uno de sus peores momentos, la dispersión y desorganización de la oposición son el único atenuante a lo que debería ser una derrota aplastante.

El resultado en la Provincia de Corrientes indica que las malas noticias, como lo hemos dicho anteriormente, vendrían de la baja participación ciudadana en la elección. La Vicepresidente Cristina Fernández se mostró en público y dio ordenes al Presidente Alberto Fernández, “Poné orden”, no solo al escándalo de “La foto”, sino especialmente a la propia tropa.

Alberto esperó casi dos años para reunir por primera vez a su gabinete, justo cuando su imagen negativa escala al 71%; aún así el gobierno sigue con el mensaje para los propios, a los corruptos los llaman presos políticos y al delito, error. En consecuencia, es lógico que un dirigente como Luis D’Elía se saque la tobillera electrónica como acto de protesta, y sujetos armados invocando al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina se muestren con armamento de guerra amenazando jueces y fiscales. Entonces, no es extraño que en este vale todo populista la docente militante Laura Radetich, adoctrine a sus alumnos y que la ministro de Seguridad Sabina Frederic afirme en medio de uno de los momentos más delicados de la seguridad “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”.

Javier Milei y Santiago Cafiero: esos raros peinados nuevos

Gobierno, oposición y el nuevo poder

La campaña electoral de medio término adelantó la pelea por el poder en 2023. En efecto, este año veremos a un peronismo que comienza a desembarazarse del kirchnerismo por un lado, y a los movimientos sociales metiendo presión en razón de su desmedido crecimiento, y pidiendo morder una tajada de poder.

El oficialismo además de su falta de gestión viene dando ventajas como las declaración de su candidata en la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz cuando afirmó “En el peronismo siempre se garchó”, la censura del personaje “maestro Roshi” de la serie de animé Dragon Ball Z, famosa en la parte del electorado joven que aún no pueden alcanzar; el atentado contra el Diputado correntino Miguel Arias aún sin resolver o el segundo del Secretario de Agricultura, Jorge Solmi, pidiendo por favor a Máximo Kirchner la flexibilización del cepo a la carne.

La lucha en el frente opositor tiene a dos bandos bien identificados, por un lado el ex Presidente Mauricio Macri reapareció con datos de imagen mejores a los esperados, y soñando con volver en dos años. Mauricio sigue firme en su alianza con la ex Ministro Patricia Bullrich, la que a su vez aguarda su oportunidad mirando de reojo la evolución del ex mandatario. Por otro lado esta el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien se puso al frente de la campaña de sus candidatos María Eugenia Vidal en CABA y Diego Santilli en el conurbano bonaerense. Horacio, luego de un cierre de listas que dejó más heridos de los que puede contar, especula que su imagen como “eficiente administrador de la cuarentena” le proporcione los votos necesarios para posicionarse como el candidato natural en la próxima presidencial.

PASO 2021: la apatía entre el electorado y los políticos

Un error

Somos el país del gasto absurdo, la cantidad de programas y planes llegó a un nivel récord. Programa sumar 17.985.310, Asignaciones familiares 4.713.462, AUH 4.377273, Tarjeta Alimentar 1.566.987 y PNC invalidez 1.403.965.

Las estimaciones dicen que la mayor parte del mundo va a recuperar el nivel económico hacia el 2022, y en nuestro país eso solo ocurrirá en 2026. Mientras tanto, luego del escándalo del cumpleaños de la Primera dama Fabiola Yañez, el Presidente ofreció donar su sueldo como reparación por algo que aseveró que no era delito, hace unas semanas que era culpa de su pareja y la anterior que no había ocurrido. El festejo de Fabiola, como era obvio, no fue el único evento que violó el decreto del ASPO. El Presidente también realizó un festejo para su cumpleaños y el 30 de diciembre una actividad para la militancia en la que participó el jabonoso Sergio Massa; entre otras tantas actividades prohibidas. La oposición se dividió en cuanto a la reacción debida, especialmente sobre el juicio político. Los soldados de Horacio Rodríguez Larreta como Elisa Carrió y Martín Tetaz se opusieron al procedimiento constitucional, tal vez para no violentar un posible acuerdo de no agresión entre los mandatarios de la Nación y la Ciudad.

Olivos y adoctrinamiento: la pobreza de la democracia argentina

El 16 de agosto los argentinos que perdieron a un familiar, amigo o conocido pudieron hacer su duelo y despedir a sus seres queridos dejando una piedra en Plaza de Mayo y en la residencia de Olivos. Ciertamente no ha sido lo que todos hubiéramos querido, pero ha sido la forma de decir adiós a todas esas personas y recordarle al gobierno los horrores de su negligencia y caprichos ideológicos.