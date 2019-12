El tango en los tiempos de crisis

Domingo Rodríguez *

Para los rioplatenses el tango es un símbolo del “adiós”, a los amigos “muchachos”, a la mina “Ninón”, al padre de Astor Piazzolla “Nonino”, al campo “Adiós, pampa mía”, a una actriz “para siempre”.

Estos tiempos en los cuales “no hay un mango, viejo Gómez”, “andando mal y sin vento” “muchos bacanes” dieron el “adiós” al “boliche” que recibió de su “abuelito”.

También, recordando a Landrú, en los próximos meses podríamos darle un adiós al Mercosur “Brasil …Mercosur y después…” (1).

Muchas letras de tango rememoran a este personaje, el “arruinao” de “Yacaré” que, con mucha “Amargura” debe despedirse “Sus ojos se cerraron”.

Criado en “Palermo, cuna de reos”, le quedaba el “Viejo smoking” de sus épocas de “Dandy” cuando era “El rey del cabaret”, que “ha ido de cabeza p´al empeño” y, con “Los últimos cuatro mangos traté de multiplicarlos” pero “Leguisamo solo”, “…por el pescuezo perdió”.

Piedra y encrucijada

Llegó “El remate”, quedando sin “Nada”, “En la calle”, con un “Adiós para siempre” y radicado en un “Barrio pobre”.

Lamenta que, con la insolvencia, se vino “Cuesta abajo” y fue imposible cumplir con la partida doble “Mano a mano” aunque trabajó “Anoche a las dos”, “Mi noche triste”, y participó de muchas audiencias “Circo Criollo”.

Con mucha “Angustia”, intentó “Volver” con un cramdown que, como art. 48, le recordó el “muerto que parla” de “El quinielero”.

Quedó “Pa´ mal comer”, “Hoy ya no me queda nada, ni un refugio, ¡estoy tan pobre!...”, la “percanta” se había “Piantado” y vió “Como se muere el amor”, llevándose las joyas como una “Chorra”. Resultando imposible pensar que “Perdonada”, y “Cuando volverás” “De vuelta al bulín” mejor “…hasta siempre amor…” porque “Siempre estarás en mi corazón”.

Los clásicos y los jóvenes

“Andando mal y sin vento”, a “Pan y agua”, buscó un “Amigazo”, recordando que “Tengo un amigo” que le prestara unos “Mangos”, recorriendo, como a un “Ciruja”,un “Caminito” por el barrio, con su “Bagayo”, esperaba un “Pedime lo que quieras” y fue tratado con “Indiferencia”.

Sus broncas fueron por todas las “Fulerías”, del “Malevo” que pidió la quiebra, con los socios “Mala Junta”, el abogado que luego del “Trago amargo” de la sentencia, no presentó la apelación “De todo te olvidas”, el síndico –un buen muchacho– que no aceptó sus palabras “Dicen que dicen” y dictaminó que eran “Chamuyos”, “Mentiras criollas”, que había mezclado todo como un “Amasijo”, los testigos que cantaron todo “El batidor”, el “Rebelde” que no se presentó a declarar y a los que votaron en contra “La puñalada”. Así, fue “Pan comido” para los “Fulanos” y le hicieron “La catrera”.

Si bien “Seguí mi consejo” de los asesores, organizó “El incendio”, pero los libros no se quemaron.

Seis razones por las que el tango hace bien a la salud

Por suerte sigue en “Libertad” y prevé que no será “La última”, espera “La revancha” para recuperarse “Por el camino” yendo “al campo a laburarla, juntar unos cuantos cobres” y la “Dicha perdida”, terminando con la “Mala pata”, “Sin palabras” que lindo es “Soñar y nada más”.

También con “Dolor”, “Lloró como una mujer”, arrastró “A los amigos”, “Pobre amigo” que lo avaló y afectó a la familia “Llora hermano”, esperando un “Perdón viejita” por la hipoteca de la casa “A mi madre”.

Retocando la letra del tango “Bronca” “Los fallidos van en coche, Satanás está de farra y detrás de la fanfarria salta y baila el arlequín”.

Lejos de tanta “Mishiadura”, se destaca otro tango que recuerda la “Pampa Mía”, con una alegoría al trabajo del campo y a la sanidad de la “mejor carne argentina para el mundo”, dedicado a una empresa nacional líder en biología experimental agropecuaria.

* Contador Público. Lic. en Administración. Posgrado Sindicatura Concursal. Especialista en Empresas en crisis. Síndico Concursal desde el año 1981. Profesor Universitario en carreras de posgrado en la especialidad, en varias Universidades.

(1) Clarín pág. 24 del 10/1/98.