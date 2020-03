Bolsonaro denuncia que hubo fraude en 2018 y que ganó en primera vuelta

por Ignacio Pirotta

El presidente brasileño sorprendió a todos este lunes al afirmar que en las elecciones de octubre de 2018 hubo fraude y que, en verdad, resultó electo ya en la primera vuelta. Las declaraciones fueron realizadas durante el viaje de Jair Bolsonaro a los Estados Unidos, en un acto para la comunidad de brasileños residentes en Miami. “Yo creo que, por las pruebas que tengo en mis manos, que voy a mostrar en breve, yo fui electo en primera vuelta, pero a mi entender hubo fraude. Y nosotros tenemos no sólo palabras, nosotros lo hemos comprobado, en breve quiero mostrarlo”.

Crece la militarización del gobierno brasileño en medio de la convulsión política

La primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas tuvieron lugar el 7 de octubre de 2018. Jair Bolsonaro obtuvo el 46,03% de los votos, un total de 49.277.010. Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, obtuvo el 29,28%, totalizando 31.342.051 votos. Según la constitución brasileña, para resultar electo el candidato a la Presidencia de la República debe obtener más del 50% de los votos. En la primera vuelta de 2018, Bolsonaro estuvo a aproximadamente cuatro millones de votos de resultar electo ya en esa instancia. En la segunda vuelta obtuvo el 55,13%. Desde el retorno de la democracia, tan sólo Fernando Henrique Cardoso logró ser electo en la primera vuelta, tanto en 1994 como en 1998.

Bolsonaro pide paciencia mientras el real sigue cayendo

Luego de las palabras del presidente, que tuvieron fuerte repercusión en la opinión pública brasileña, líderes de partidos de la oposición y de otros definidos como independientes salieron a responderle duramente. Gleisi Hoffmann, presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, le respondió: “Fraude es usted, Jair Bolsonaro. Electo con mentiras en internet, no partició de debates, no dijo lo que haría. Es fraude de Moro, juez que arrestó a Lula para facilitar su vida y fue pago con el Ministerio de Justicia”. Alexandre Frota, ex aliado de Bolsonaro y ahora afiliado al PSDB de Henrique Cardoso, presentó un pedido en Diputados para que el presidente presente las pruebas que dice tener sobre el fraude. Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió mediante una nota que confía plenamente en el sistema de voto electrónico. “Elecciones sin fraude han sido una conquista de la democracia en Brasil y el TSE garantizará que continúe siendo así”, concluye.

Existen algunos antecedentes del bolsonarimo sembrando dudas respecto a las elecciones que lo dieron ganador. Ya durante la campaña Jair Bolsonaro había cuestionado el sistema de voto electrónico y mencionado la posibilidad de fraude. Incluso, a días de la primera vuelta, el actual presidente brasileño afirmó que no aceptaría otro resultado más que su elección.

Bolsonaro pide paciencia mientras el real sigue cayendo

La nueva declaración de Bolsonaro acontece en el inicio de un año electoral y que ya se vislumbra lleno de fuertes disputas políticas. Por otro lado, la Justicia Electoral está en proceso de validar las firmas presentadas por el bolsonarismo para la creación de su nuevo partido, Alianza por Brasil. Luego de haberse distanciado del PSL por el cual Jair Bolsonaro resultó electo en 2018, la intención del bolsonarismo es participar con su nuevo partido en las elecciones municipales de octubre. A pesar de que se intentó una aprobación exprés, los tiempos de la Justicia Electoral y las dificultades en la colecta de firmas hacen con que tal proeza resulte imposible. La Justicia ha validado tan sólo un porcentaje ínfimo del total de casi 60 mil firmas presentadas (en la mayoría de los casos existía afiliación partidaria previa), cuando debe contar con casi medio millón de avales. Referentes de Alianza por Brasil ya han reconocido que no lograrán disputar las elecciones con esa sigla.