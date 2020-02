Bolsonaro insiste en juntarse con Alberto Fernández y pidió a los cancilleres que acuerden una fecha

Que Jair Bolsonaro y Alberto Fernández no se quieren no es ninguna novedad. No solo representan posiciones antagónicas dentro del espectro ideológico, sino que se han lanzado dardos durante la campaña electoral que tuvo lugar en nuestro país durante el año pasado. Sin embargo, no queda otra que la convivencia. Para Argentina es impensada una pelea con el principal socio comercial. Y para Brasil es positivo llevarse bien con sus vecinos y consolidar el liderazgo regional.

Consciente de esta necesidad, hoy lunes 17 de febrero Bolsonaro declaró que busca tener una buena relación con Argentina y aseguró que le gustaría juntarse pronto con Fernández.

"Dependerá de los cancilleres", afirmó el mandatario brasileño cuando le consultaron cuándo habrá mitín con su par argentino. La intención de Bolsonaro era verse las caras el 1 de marzo en Uruguay, durante la asunción presidencial de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, el propio presidente de Brasil explicó que esto era imposible: "En ese día hay un evento en Argentina, el inicio del año legislativo, y (Fernández) difícilmente podría acudir. Yo les dije que podía quedarme más tiempo en Uruguay en caso de que él fuera a Montevideo. Parece que ahora no habrá tiempo para cumplir esa agenda".

Asimismo, señaló: "Lo que nosotros queremos con Argentina es el Mercosur, una buena relación, pero teniendo a la democracia y a la libertad por encima de todo".

Días atrás el canciller argentino, Felipe Solá, visitó a Bolsonaro en el Palacio del Planalto, sede del gobierno brasileño. Este encuentro permitió un acercamiento y relajar la relación bilateral.

